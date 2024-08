Expertentalk mit Günther Wagner

Immobilien sind mehr als nur Gebäude – sie sind Orte, an denen Menschen leben, arbeiten und ihre Träume verwirklichen. Der Kauf oder Verkauf einer Immobilie ist oft eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben, und dabei kann professionelle Unterstützung den entscheidenden Unterschied machen. Immobilienmakler spielen in diesem Prozess eine Schlüsselrolle, indem sie ihre Fachkenntnisse, Marktkenntnisse und Erfahrungen einbringen, um sowohl Verkäufer als auch Käufer zu unterstützen.

In einer sich ständig verändernden Marktdynamik, die durch Faktoren wie Zinsentwicklungen, Energiepreise und neue gesetzliche Anforderungen beeinflusst wird, sind die Dienstleistungen eines erfahrenen Maklers unverzichtbar.

Unser heutiger Gesprächspartner, Günther Wagner von WAGNER IMMOBILIEN, ist seit drei Jahrzehnten als Immobilienmakler in Wiesbaden tätig und kennt den Wiesbadener Immobilienmarkt wie kaum ein anderer. Mit einem klaren Fokus auf individuelle Beratung, einem tiefen Verständnis der Marktbedingungen und einem unermüdlichen Engagement für seine Kunden, hat er sich einen Ruf als einer der führenden Immobilienmakler in der Region erarbeitet.

In diesem Interview teilt Herr Wagner seine Perspektiven auf die aktuellen Trends und Herausforderungen im Immobilienmarkt und gibt wertvolle Einblicke in die Strategien, die ihn und sein Unternehmen erfolgreich gemacht haben.

Business On: Herr Wagner, Sie sind seit 1994 als Immobilienmakler tätig, was eine beeindruckende Karriere von drei Jahrzehnten in dieser Branche bedeutet. Was hat Sie damals dazu inspiriert, genau diesen Beruf zu ergreifen und Ihr eigenes Unternehmen hier in Wiesbaden zu gründen?

Günther Wagner: Ich war damals auf der Suche nach einem neuen Betätigungsfeld. So habe ich in verschiedene Branchen reingeschnuppert und bin schließlich bei einem Maklerbüro in Wiesbaden hängen geblieben. Mir gefielen schon immer Häuser, Architektur und Raumgestaltung. So sagte ich mir: “Das ist es! Das macht mir Spaß.”

Business On: WAGNER IMMOBILIEN bietet eine umfassende Marktwertermittlung an, die als Grundlage für jeden Verkauf dient. Wie wichtig ist dieser spezielle Service für Ihre Kunden, und inwiefern unterscheidet es Ihr Unternehmen von anderen Maklerbüros in der Region?

Günther Wagner: Jeder Verkauf beginnt mit einer Marktwertermittlung. Diesen Service bieten auch viele Kollegen an. Aufgrund von Vergleichen, die Verkäufer angestellt haben mit verschiedenen Maklern, kann ich sagen, dass wir keine Mondpreise kalkulieren, um den Vermittlungsauftrag zu bekommen. Wir berücksichtigen bei der Wertermittlung den aktuellen Markt und bilden so realistische Kaufpreise ab.

Business On: Welche aktuellen Trends und Entwicklungen beobachten Sie derzeit auf dem Immobilienmarkt in Wiesbaden, und wie wirken sich diese Veränderungen auf die Kauf- und Verkaufsentscheidungen der Menschen in der Region aus?

Günther Wagner: Aufgrund gestiegener Zinsen, Energiepreise und der Inflation, haben Familien im mittleren Preissegment nicht mehr so viel Geld übrig für den Immobilienkauf. Das drückt auf die Kaufpreise.

Immobilien, die nach 2000 gebaut wurden, sind preisstabiler. Im Gegensatz dazu sind ältere Gebäude aus den 60er oder 70er Jahren aufgrund des Gebäudeenergiegesetzes von 2023 nur mit starker Preisreduzierung zu verkaufen. Die Käufer wollen energetische Maßnahmen treffen und auch die Innenausstattung modernisieren. Daher werden solche Immobilien mit bis zu 20-30 % unter dem Sachwert verkauft.

Der Immobilienmarkt in Wiesbaden hat sich stabilisiert und die Preise sind langsam wieder am Steigen.

Business On: Sie betonen immer wieder die enorme Bedeutung von professioneller Immobilienfotografie im Rahmen Ihrer Vermarktungsstrategie. Welche spezifische Rolle spielt diese hochwertige visuelle Darstellung im gesamten Vermarktungsprozess, und wie trägt sie dazu bei, den Verkaufs- oder Vermietungserfolg Ihrer Immobilienangebote zu maximieren?

Günther Wagner: Die Anzeigen im Internet werden zunächst visuell wahrgenommen. D.h. Interessenten schauen sich zuerst die Bilder an. “Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance”, lautet hier das Motto.

Wir haben festgestellt, dass professionelle Immobilienfotos die Vermarktung beschleunigen und auch zu höheren Kaufpreisen und Mieten führen.

Business On: Ihr Team wird für seine gute Erreichbarkeit und schnelle Bearbeitungszeiten gelobt. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden immer einen hervorragenden Service erhalten?

Günther Wagner: Wir sind stets daran interessiert, die Wünsche unserer Auftraggeber zu verwirklichen. Wir hören wirklich hin und zu! Gute Kommunikation ist eine wesentliche Grundlage, um guten Service zu bieten.

Wir sind auch bereit, die extra Meile zu gehen und alles so zu organisieren, dass es zu einem erfolgreichen Vertragsabschluss kommt.

Auch unsere stetige, fachliche Weiterbildung trägt zu unserem exzellenten Service bei.

Business On: Welche Tipps würden Sie Immobilienbesitzern in Wiesbaden geben, die ihre Immobilie verkaufen möchten? Und andersherum, welche Tipps haben Sie für Suchende?

Günther Wagner: Auf der Suche nach einem guten Makler, auf dessen Bewertungen im Netz schauen und bei einem persönlichen Gespräch darauf achten, ob die Chemie stimmt. Das ist die Grundlage für einen erfolgreichen Verkauf. Wichtig ist auch die Gestaltung des Exposés (Profi-Immobilienfotos, Grundriss-Service).

Ein sehr wichtiges Thema ist auch die Vorbereitung der Immobilie. Sie sollte aufgeräumt und gereinigt sein. Nicht zu viele persönliche Gegenstände oder Deko in den Räumen. Hier ist weniger mehr.

Business On: Wie haben sich die Bedürfnisse Ihrer Kunden im Laufe der Jahre verändert und wie haben Sie darauf reagiert?

Günther Wagner: Die Ansprüche an die Immobilien werden immer höher. Gleichzeitig haben die Käufer nicht mehr so viel Kapital aufgrund der vorgenannten Gründe zur Verfügung. Wir sind darin bemüht, die bestmöglichen Konditionen für Verkäufer und Käufer zu verhandeln.

Business On: Was sind Ihre zukünftigen Pläne und Visionen für WAGNER IMMOBILIEN?

Günther Wagner: Expansion! Wir wollen noch mehr in den Markt einsteigen. Um dies zu erreichen, haben wir mehrere Projekte am Laufen. Eines davon ist eine SEO-Kampagne, die wir mit dem Unternehmen Trustfactory durchführen, um mehr Sichtbarkeit im Internet zu erreichen.

Business On: Vielen Dank, Herr Wagner, für das informative Gespräch. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.

Das Gespräch mit Günther Wagner zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Erfahrung, Marktkenntnis und Kundenorientierung im Immobiliengeschäft sind. In einer Branche, die ständigen Veränderungen unterliegt, bleibt eines konstant: der Wert, den ein engagierter und fachkundiger Immobilienmakler bieten kann. WAGNER IMMOBILIEN hat sich in Wiesbaden als zuverlässiger Partner etabliert, der nicht nur auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden eingeht, sondern auch innovative Ansätze verfolgt, um den sich wandelnden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Wir bedanken uns bei Herrn Wagner für die wertvollen Einblicke und wünschen ihm und seinem Team weiterhin viel Erfolg bei ihren zukünftigen Vorhaben.