Günstigen Lagerraum anmieten

Vor dem Umzug ausmisten

Bei einem Umzug mit dem Unternehmen oder als Privatperson wird das Drama meist überdeutlich: Hunderte, wenn nicht Tausende von Dingen müssen ein- und später wieder ausgepackt werden. Daher ist es am geschicktesten, mit dem Packen so zeitig anzufangen, dass man dabei aussortieren kann. Was seit Jahren nicht mehr benutzt wurde, kann entweder weggegeben, weggeworfen oder im Zweifelsfall eingelagert werden. Da nicht jeder einen Keller besitzt oder dieser bereits voll ist, stellt sich die dringende Frage, wohin diese Gegenstände gebracht werden sollen. Wer in eine andere Stadt zieht, benötigt häufig ebenfalls einen Platz und sucht vor Ort nach geeigneten Räumlichkeiten.

Auf Serviceangebote achten

In den letzten Jahren haben sich für diese Zwecke offizielle Lagerräume etabliert. Hier kann man einen Lagerraum mieten, der von einem Quadratmeter bis (beispielsweise) 30 Quadratmeter groß ist. Wer Schwierigkeiten hat, die passende Größe abzuschätzen, sollte sich mit den Verantwortlichen der Räumlichkeiten per Telefon oder persönlich unterhalten. Sie geben Tipps und haben ein Auge für das richtige Volumen. Die monatliche Miete ist erschwinglich, sodass solch ein Lagerraum für Privatleute und Unternehmen gleichermaßen infrage kommt.

Diese öffentlichen Lagerräume haben diverse Vorteile: Sie sind abschließbar, sauber und zugfrei, das heißt, sie verstauben nicht so leicht. Am besten sucht man sich einen Anbieter aus, der einen dauerhaften Zugang zu den Räumlichkeiten ermöglicht, das heißt rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche. Zudem sollte das Areal videoüberwacht und mit Alarmanlagen ausgestattet sein. Sehr angenehm sind Beförderungshilfen wie Sackkarren und anderes, die das Einbringen der Gegenstände in den Lagerraum erleichtern.

Selbstverständlich kommen auch die alternative Unterbringung der Gegenstände bei Verwandten oder die Einlagerung bei einem Umzugsunternehmen in Betracht, aber hier ist der Zugang jedes Mal abzusprechen beziehungsweise nur zu den Öffnungszeiten möglich. Zudem verfügt nicht jeder über Verwandtschaft mit ausreichendem Platz. Auch wer einen Aufenthalt im Ausland plant und sehr viel einlagern will, sollte besser über einen gut gesicherten Lagerraum nachdenken.

Kosten steuerlich absetzen

Umzugskosten des Jobs wegen lassen sich steuerlich absetzen. Dazu zählen im Zweifelsfall auch die Lagerkosten, wenn beispielsweise besagter Auslandsaufenthalt ansteht. Ein Unternehmen kann diese Ausgaben ebenfalls anführen. Sie fallen unter den Punkt Betriebskosten und sind zu 100 Prozent absetzbar.

Fazit

Ein externer Lagerraum, der für den Mieter rund um das Jahr frei zugänglich ist, hat etliche Vorteile. Er sollte nicht zu knapp gewählt werden, damit man problemlos an seine Sachen herankommt. Ist die Anlage alarmgesichert, lassen sich hier wertvolle Teile wie Andenken, Erbstücke, Sammlungen sowie IT- und wissenschaftliche Geräte lagern. Die Gegenstände werden je nach Größe am besten zusätzlich in Kartons verpackt. So stehen sie optimal geschützt, bis sie benötigt werden. Zusätzlich sollten Privatpersonen ihre Hausratversicherung fragen, ob dieser externe Lagerraum ebenfalls versichert ist.