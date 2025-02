Cybersquatting: wie schädliche Domänen Marken im Jahr 2025 angreifen

Derzeit ist Cybersquatting (CS) ein dringendes Problem, das Unternehmen schwere Schäden verursacht. CS betrifft große, mittlere und kleine Unternehmen sowie Einzelpersonen. Es gibt jedoch Möglichkeiten, diese illegale Praxis zu kämpfen. Heute sprechen wir über dieses Thema und erklären Ihnen, wie Sie die Betrügern widerstehen können. Zuerst müssen Sie herausfinden, was CS ist und warum Angreifer es im Jahr 2025 so gerne verwenden. Bevor wir anfangen, müssen wir sagen, dass Cybersquatting nicht zu verwechseln mit Domaining ist: die Registrierung von Domainnamen um er später mit Gewinn zu verkaufen ist nicht verboten und legal – in diesem Fall werden niemandes Rechte verletzt.

Sprechen wir ein bisschen über den Ursprung des Begriffs. „Squatting" ist eine illegale Siedlung, die ohne Benachrichtigung der Behörden und ohne Registrierung stattfindet. Heute wird dieser Begriff (CS) im digitalen Umfeld verwendet, aber mit einer anderen Bedeutung.

Definition von Cybersquatting

Cybersquatting wird oft als auch Domain-Squatting bezeichnet. Einfach gesagt, CS ist die Registrierung von einer Domain, die entweder einer bereits registrierten Marke, einem Firmennamen oder dem Namen einer berühmten Person ähnelt. Ähnliche Domainnamen werden für Weiterverkauf oder für direkte betrügerische Aktivitäten gekauft. Zum Beispiel, die Betrüger können eine gefälschte Webseite erstellen, die Kunden belügt oder einfach dem originären Unternehmen das Geschäft stiehlt. Sie können ein Domainname aufkaufen, um ihn zu behalten und einen besseren Preis zu finden, oder für Erpressung. Natürlich kann das Stehlen von Online-Traffic eines der Ziele sein. Dafür werden mehrere Webseiten erstellt, die Leads stehlen und das Einkommen des registrierten Unternehmens reduzieren.

Meistens, wird CS von Eindringlingen begangen. Diese Handlungen sind rechtswidrig. Es gibt aber auch eine unbeabsichtigte CS, wenn Sie versehentlich eine Domain auswählen, die einer anderen ähnelt, und Sie kein egoistisches Ziel haben. In diesem Fall wird Ihre Seite überprüft, und wenn keine Verstöße festgestellt werden, speichern Sie den Domainnamen. Das heißt, es ist nicht so einfach, CS zu identifizieren, da Sie die apple_juice Domain erstellen können, ohne Apple Corporation absichtlich Schaden anrichten zu wollen, da Ihr Unternehmen nicht mit Elektronik zu tun hat, sondern Apfelsaft verkauft (es gibt viele ähnliche Beispiele).

Rechtliche und technologische Maßnahmen um Cybersquatting zu bekämpfen

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Webseite entdeckt, die Ihrer Meinung nach Ihre Marke imitiert. Was sollten Sie in diesem Fall tun? Irrwitzigerweise, die primäre Maßnahme ist mit einem Cybersquatter zu kommunizieren. Es kommt oft vor, dass der Besitzer bereit ist, in Kontakt zu treten und auf Ihre Argumente zu hören. Der Domainbesitzer kann zustimmen, Ihnen die Adresse zu einem niedrigen Preis zu verkaufen oder Sie davon zu überzeugen, dass er nicht Ihr Konkurrent ist und in einem anderen Geschäft tätig ist, ohne Ihre Leads wegzunehmen oder Ihre Marke zu schädigen. Es ist sehr einfach herauszufinden, wer der Domainbesitzer ist: es gibt viele Online-Dienste, die detaillierte Informationen bereitstellen. Nachdem Sie die Kontaktinformationen herausgefunden haben, können Sie sich direkt an den Domainbesitzer wenden. Der Kauf einer Adresse von einem Besetzer ist billiger als die Einreichung einer Klage, daher ergreifen sie häufig auf die erste Option.

Die einheitlichen Streitbeilegungspolitik über Domainnamen.

Es gibt eine UDRP-Streitbeilegungspolitik über Domainnamen, die von der ICANN Corporation entwickelt wurde, die Domain- und IP-Adressen verwaltet. Sie können ein Schiedsverfahren beantragen (dies ist kein Gerichtsverfahren), wonach Sie den Streit gewinnen müssen. Es wird eine Verifizierung durchgeführt, die das Niveau der Unehrlichkeit des Besitzers einer ähnlichen Domain zeigt. Sie erhalten keine finanzielle Entschädigung auf der Grundlage der Ergebnisse des Schiedsverfahrens. Wenn Sie gewinnen, wird der Domainname auf Sie übertragen oder die Rechte daran widerrufen werden.

Gerichtsverfahren

Verzweifle nicht, wenn du verlierst. Sie können eine Klage einreichen und versuchen, Ihre Rechte vor Gericht zu verteidigen. Sie können eine Klage kann nach dem ACPA-Gesetz (USA) einreichen. Wenn Sie das Gerichtsverfahren gewinnen, erhalten Sie eine finanzielle Entschädigung. Sie können auch eine Klage nach dem Lanham Act (USA) einreichen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Gesetz über die Markenverdünnung im Jahr 2006 geändert wurde. Jetzt muss der Antragsteller nicht die Tatsache der Markenverdünnung nachweisen, sondern die Möglichkeit nachweisen. Zum Beispiel haben Cybersquatter mehrere ähnliche Domainnamen gekauft und Webseiten erstellt, die Ihren ähneln. Diese Aktivität ist eindeutig illegal und verursacht direkten Schaden Ihres Unternehmens. Wenn Sie ein lokales Gericht nicht gewinnen konnten, können Sie sich an die internationale Organisation WIPO wenden, die sich mit Cybersquatting-Fällen befasst.

Arten von Cybersquatting

Der absichtliche Kauf eines falsch geschriebenen Domainnamens wird als Typosquatting bezeichnet. Die Idee ist, dass der Benutzer möglicherweise einen Fehler macht und den Domainnamen falsch eingibt. In diesem Fall landet er auf einer anderen Seite. Wenn der Site-Traffic hoch ist, wird der Domainname in der Suchmaschine angezeigt, infolgedessen kann eine gefälschte Webseite viele Leads stehlen. Typosquatter kaufen oft Namen mit häufigen Fehlern auf, zum Beispiel: aple, netfliks, fasebook und so weiter.

Die Registrare nehmen oft abgelaufene Domains und stellen sie wieder zum Verkauf. Diese Praxis wird als Lagerhaltung bezeichnet. Premium-Domains sind am gefragtesten und ihr Preis kann zu hoch sein. Man glaubt, dass die Lagerhaltung den Domainmarkt schädigt, aber gleichzeitig ist diese Praxis legal und wird fortgesetzt, solange sie den Registrierungsbehörden Gewinn bringt. Um dies auf Ihrer Seite zu verhindern, zahlen Sie pünktlich für das Hosting.

Es gibt auch Beschwerdeseite für Beschwerden. Am Ende des Firmennamens wird ein obszönes Wort hinzugefügt, damit Kunden ihre Unzufriedenheit mit den erhaltenen Dienstleistungen ausdrücken können. Die Namensfälschung-Seiten werden immer häufiger (diese Praxis wird als „Namensfälschung“ bezeichnet). Angreifer erstellen eine Webseite mit dem Namen einer berühmten Person, um Fans oder Partner zu betrügen. Das Reverse Hijacking eines Domainnamens ist auch sehr beliebt, wenn der Markenbesitzer rechtswidrigen Druck auf den Domainbesitzer ausübt, um die Adresse zu übernehmen.