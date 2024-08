Ein schönes Lächeln öffnet Türen: Im Gespräch mit Dr. Pascal Schumacher von cologne smiles

Ein schönes Lächeln kann nicht nur Türen öffnen, sondern auch das Selbstbewusstsein enorm stärken. Dr. Pascal Schumacher, Kieferorthopäde und Gründer von cologne smiles in Köln, weiß das nur zu gut. Im Interview mit business-on.de spricht er über seinen Werdegang, seine Erfahrungen und die Bedeutung eines gesunden Lächelns.

business-on.de: Herr Dr. Schumacher, erzählen Sie uns doch zunächst ein wenig über sich. Wie sind Sie zur Kieferorthopädie gekommen?

Dr. Pascal Schumacher: Schon während meines Zahnmedizinstudiums an der Universität Bonn habe ich festgestellt, dass mich die Kieferorthopädie besonders fasziniert. Es ist eine perfekte Mischung aus Wissenschaft, Handwerk und Ästhetik. Nach meiner Approbation als Zahnarzt im Jahr 2009 begann ich meine Weiterbildung zum Kieferorthopäden, zunächst in der Praxis Dres. Hahn in Hamburg und dann in der Praxis Dr. Wüllenweber in Aachen. Anschließend setzte ich meine Ausbildung am Universitätsklinikum Aachen fort, wo ich von 2012 bis 2013 tätig war und 2013 zum Fachzahnarzt für Kieferorthopädie ernannt wurde. Im selben Jahr meldete ich ein internationales Patent für einen CAD/CAM-Lingualretainer an, bekannt als Memotain.

Von 2013 bis 2015 war ich in der Klinik für Kieferorthopädie am Universitätsklinikum Aachen tätig, bevor ich 2014 als internationaler Fortbildungsreferent für Digitale Kieferorthopädie tätig wurde. Zudem arbeite ich seit 2014 als Key-Doctor für die CA-Digital GmbH und die Scheu Dental GmbH und bin seit 2015 Sirona-Experte und -Trainer. 2016 habe ich schließlich meine eigene Praxis Kieferorthopädie cologne smiles in Köln gegründet. Meine Praxis ist für mich mehr als nur ein Arbeitsplatz – sie ist ein Raum für Veränderungen und neue Lebensfreude.

business-on.de: Sie haben einen bemerkenswerten Werdegang! Erzählen Sie uns mehr darüber, was Ihre Praxis cologne smiles so besonders macht.

Dr. Pascal Schumacher: Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir legen großen Wert auf eine moderne und gleichzeitig entspannte Atmosphäre. Viele Patienten haben Angst oder fühlen sich unwohl beim Zahnarzt – das wollen wir ändern. Mit neuester Technik und einer freundlichen Umgebung sorgen wir dafür, dass sich unsere Patienten wohlfühlen und die bestmögliche Behandlung erhalten.

business-on.de: Wie wichtig ist ein schönes, gesundes Lächeln Ihrer Meinung nach für das Selbstbewusstsein?

Dr. Pascal Schumacher: Ein Lächeln sagt so viel über uns aus, noch bevor wir überhaupt ein Wort gesprochen haben. Wenn Menschen mit ihrem Lächeln unzufrieden sind, kann das zu Unsicherheit und einem mangelnden Selbstwertgefühl führen. Ich habe viele Patienten, die aufgrund von Zahnfehlstellungen oder Verfärbungen nicht mehr lächeln oder sich unwohl fühlen, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Nach einer erfolgreichen Behandlung erlebe ich oft, wie sie ihr Selbstbewusstsein zurückgewinnen und viel offener auf andere zugehen. Diese positiven Veränderungen zu sehen, ist einer der Gründe, warum ich diesen Beruf so liebe.

business-on.de: Welche Behandlungen bieten Sie in Ihrer Praxis an, um Patienten zu einem schönen Lächeln zu verhelfen?

Dr. Pascal Schumacher: Wir bieten ein breites Spektrum an Behandlungen an – von klassischen Zahnspangen bis hin zu modernen, fast unsichtbaren Alignern wie Invisalign. Besonders diese transparenten Schienen sind bei Erwachsenen sehr beliebt, da sie diskret und herausnehmbar sind und sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Aber es geht nicht nur um Ästhetik. Ein gesunder Biss ist entscheidend für die allgemeine Gesundheit, die Funktion der Kiefergelenke und sogar die Körperhaltung.

business-on.de: Arbeiten Sie auch mit Kindern und Jugendlichen?

Dr. Pascal Schumacher: Absolut. Gerade für Kinder und Jugendliche ist die Kieferorthopädie wichtig, da wir in der Wachstumsphase Fehlstellungen frühzeitig erkennen und behandeln können. So können wir zukünftigen Problemen vorbeugen und die Grundlage für ein gesundes Gebiss legen. Unser Ziel ist es, dass sich die jungen Patienten bei uns wohlfühlen und die Behandlung als positive Erfahrung sehen.

business-on.de: Welche Technologien setzen Sie in Ihrer Praxis ein, um den Patienten die bestmögliche Behandlung zu bieten?

Dr. Pascal Schumacher: Wir arbeiten mit modernsten Technologien, darunter digitale Scans, die eine präzise Planung und Vorhersage des Behandlungsverlaufs ermöglichen. Das spart Zeit und ist für die Patienten wesentlich angenehmer als herkömmliche Abdrücke. Zudem ermöglicht uns die digitale Planung, individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten einzugehen.

business-on.de: Was motiviert Sie persönlich in Ihrer täglichen Arbeit?

Dr. Pascal Schumacher: Es ist unglaublich erfüllend zu sehen, wie meine Patienten nach einer erfolgreichen Behandlung aufblühen. Ein schönes, gesundes Lächeln gibt den Menschen die Freiheit, sie selbst zu sein und öffnet Türen, die sonst vielleicht verschlossen bleiben. Diese positiven Veränderungen zu sehen, motiviert mich jeden Tag aufs Neue.

business-on.de: Vielen Dank für das ausführliche und inspirierende Gespräch, Herr Dr. Schumacher! Es war spannend, mehr über Ihre berufliche Reise, Ihre Leidenschaft für die Kieferorthopädie und die Bedeutung eines gesunden Lächelns zu erfahren. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team von cologne smiles weiterhin viel Erfolg und zahlreiche glückliche Patienten, die dank Ihrer Expertise und Hingabe ein neues Selbstbewusstsein entwickeln.

Dr. Pascal Schumacher: Vielen Dank, das hat mich sehr gefreut! Es war mir eine Freude, meine Erfahrungen und Visionen mit Ihnen zu teilen. Ich freue mich darauf, auch in Zukunft vielen Menschen zu einem strahlenden Lächeln und mehr Lebensfreude zu verhelfen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch!