50 Jahre Innovation fürs Bad: Pepeprint setzt neue Maßstäbe im Interior-Druck

Ein Badezimmer ist ein Rückzugsort, ein Wohlfühlort und ein Ort für Routinen – und genau hier setzt das Nürnberger Unternehmen Pepeprint an. Was 1968 als Schriftenmalerei begann, ist heute ein führender Anbieter maßgeschneiderter Digitaldrucklösungen, spezialisiert auf individuell gestaltete Rückwände für Dusche, Küche und mehr. Doch was Pepeprint von anderen unterscheidet, ist nicht allein die technische Präzision oder das breite Motivangebot. Es ist der Anspruch, jedes Produkt so nah wie möglich an die Vorstellung des Kunden zu bringen – und das mit einer Selbstverständlichkeit, die überrascht.

Die Duschwand als Designelement ist dabei nur auf den ersten Blick eine pragmatische Lösung. Wer sich mit der Materialqualität, den Veredelungsoptionen oder der Verarbeitung beschäftigt, merkt schnell: Hinter den individuell konfigurierbaren Aluverbundplatten steckt mehr als nur ein schönes Bild. Es geht um langlebige Ästhetik, pflegeleichte Oberflächen – und ein Produkt, das ohne großen Aufwand einen Raum vollständig verändern kann. Für Heimwerker ebenso wie für Interior-Enthusiasten bietet Pepeprint damit eine überzeugende Alternative zur klassischen Fliesenoptik. Ein Klick genügt, um online eine Duschwand individuell konfigurieren zu können – samt Wunschmotiv, Oberfläche, Maßanfertigung.

Im Gespräch mit Michael Heinikel, dem Geschäftsführer von Pepeprint, wird schnell deutlich: Der persönliche Anspruch an Qualität und Kundennähe ist kein Marketingversprechen, sondern gelebte Praxis. Vom ersten Entwurf bis zur fertigen Lieferung steht der Kunde im Mittelpunkt – unterstützt von einer hauseigenen Grafikabteilung, die selbst ausgefallene Ideen Wirklichkeit werden lässt. Was ihn täglich antreibt, wie Trends entstehen und wie sich ein Familienunternehmen über Jahrzehnte wandeln kann, erzählt er im Interview.

Business-on: Herr Heinikel, Sie führen ein Unternehmen mit über 50 Jahren Geschichte – wie gelingt es, in einem so schnelllebigen Markt wie dem Digitaldruck dauerhaft relevant zu bleiben?

Michael Heinikel: Relevanz entsteht für uns nicht nur durch Technologie, sondern durch Haltung. Wir bei Pepeprint glauben daran, dass Beständigkeit kein Widerspruch zu Innovation ist – im Gegenteil: Unsere lange Geschichte gibt uns die Sicherheit, mutig neue Wege zu gehen.

Der Digitaldruck-Markt ist dynamisch, ja – aber gerade das spornt uns an. Wir hören zu, wir lernen ständig dazu – von unseren Kunden, von unserem Team, von den Herausforderungen des Alltags. Unser Ziel ist es, den Menschen hinter dem Auftrag zu sehen.

Dass wir auch nach über 50 Jahren weiter wachsen, liegt daran, dass wir nie stehen bleiben – weder in der Technik noch im Denken. Wir sehen Veränderungen nicht als Bedrohung, sondern als Chance, besser zu werden.

Business-on: Hinter dem Angebot individueller Duschwände steckt mehr als nur Technik. Welche Rolle spielt das Zusammenspiel aus Material, Motivwahl und Raumwirkung in der Produktentwicklung bei Pepeprint?

Michael Heinikel: Unsere Duschwände sind keine Massenware – sie sind Teil eines Wohngefühls. Bei der Entwicklung achten wir genau darauf, wie Material, Motiv und Raumwirkung harmonieren. Eine gute Duschwand fügt sich nicht nur ins Bad ein, sie wertet es auf.

Dabei spielt der persönliche Stil unserer Kunden eine große Rolle: Ob Naturmotiv, abstrakte Grafik oder ein eigenes Foto – wir setzen um, was inspiriert. Technische Präzision ist für uns selbstverständlich. Aber erst das Design macht das Produkt wirklich einzigartig.

Business-on: Viele Ihrer Kunden gestalten ihre Duschwand selbst – vom Motiv bis zur Oberfläche. Wo liegen dabei die gestalterischen Grenzen, und was sind die häufigsten Herausforderungen in der Umsetzung?

Michael Heinikel: Unsere Kunden haben viel kreative Freiheit – das ist das Schöne an unserem Konzept. Ob eigenes Foto, Kunstwerk oder grafisches Muster: Fast alles lässt sich umsetzen. Die Grenzen liegen meist weniger in der Technik, sondern in der Bildqualität oder in der Frage, ob ein Motiv auch wirklich zur Raumwirkung passt.

Manche denken zum Beispiel an ein sehr dunkles Motiv – was im kleinen Entwurf toll aussieht, kann im Bad schnell erdrückend wirken. Oder die Auflösung reicht nicht für einen großflächigen Druck aus. Hier ist Beratung das A und O.

Unser Team unterstützt deshalb ganz intensiv – vom ersten Designvorschlag bis zur Druckfreigabe. So wird aus einer Idee ein echtes Highlight im Zuhause.

Business-on: Nachhaltigkeit wird in der Einrichtungsbranche zunehmend wichtiger. Welche Überlegungen fließen bei Ihnen in die Materialwahl und den Produktionsprozess ein, um den ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten?

Michael Heinikel: Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern eine Haltung. Wir achten schon bei der Materialwahl auf Umweltverträglichkeit – etwa durch den Einsatz langlebiger, recycelbarer Trägermaterialien wie Aluverbund. Unsere Drucktechnologien sind lösungsmittelfrei und energieeffizient.

Im Produktionsprozess optimieren wir stetig unsere Abläufe, um Abfall zu minimieren und Ressourcen zu schonen. Dazu gehört auch, möglichst regional zu produzieren und Lieferwege kurz zu halten.

Uns ist bewusst: Jeder Schritt zählt. Deshalb arbeiten wir daran, unsere Prozesse noch transparenter und umweltfreundlicher zu gestalten – nicht nur, weil Kunden es erwarten, sondern weil wir selbst davon überzeugt sind.

Business-on dankt Michael Heinikel für das offene Gespräch und die spannenden Einblicke in die Philosophie und Innovationskraft von Pepeprint!