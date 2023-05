Founders League Show in Berlin: Antonia Cox heimst Sieg für Pottburri ein

Die vierte Live Show der Founders League in Berlin war ein voller Erfolg mit über fünf Millionen Impressionen, ausverkaufter Location und jeder Menge Influencer und Premium Investoren vor Ort in den Digital Studios von Google, um sich die Pitches von fünf Start-ups anzusehen, die sowohl die Jury, bestehend aus Johannes Kliesch (Snocks), Alisa Jahnke (Purelei) und Tommy Primorac (Immo Tommy), als auch das Publikum für sich begeistern wollten.

Aus allem herausgestochen hat Antonia Cox, die mit Pottburri angetreten ist. Für ihre Idee, mit einem aus Naturfasern bestehenden Pflanzentopfs, der sich in der Erde zu Biomasse zersetzt, eine nachhaltige Alternative zu der bisher üblichen Plastik-Variante zu bieten, ging sie als klare Siegerin des Abends aus.

Durchsetzen konnte sich Pottburri gegen Novus Bike, Spark E Fuels, Hydr8 und VGreens. “Allesamt starke Start-ups mit interessanten Ideen. Ich war deswegen vor und während der Show ultra nervös.”

Beeindruckende Ziele: “Wir wollen noch nachhaltiger werden!”

Sichtlich gerührt nahm die Gründerin, die bereits vor zwei Jahren bei der Höhle der Löwen überzeugte, ihre Auszeichnung entgegen. Mit der Siegprämie in Höhe von 10.000 Euro will sie das Marketing-Budget für Pottburri aufstocken, um mehr Reichweite zu generieren. Denn die kommenden Ziele des Start-ups sind hoch gesteckt: Zum einen soll die Rezeptur des Topfes selbst weiterentwickelt werden. “Wir möchten noch ressourcenschonender und nachhaltiger werden”, erklärt Cox, indem das Produkt selbst dünner produziert werden soll. “Das Produkt ist von Beginn an als Teil der Wertschöpfungskette integriert.”

Des Weiteren plant Pottburri bereits kurzfristig den Sprung auf den internationalen Markt. England und Frankreich sowie Skandinavien seien für Pottburri prädestiniert. Dafür war ihr die Teilnahme an der Show sehr wichtig. “Alleine für den Ausbau des Netzwerks war die Founders League ein starker Antrieb. Ich habe viel vom Pitch, von den anderen Teilnehmern und von Gesprächen nach der Show mitnehmen können.”

In Opas Fußstapfen – “Next Step” sind 10 Millionen verkaufte Pflanztöpfe pro Jahr

Seit der Gründung hat Pottburri bereits zehn Millionen Pflanzentöpfe verkauft, mittelfristig soll diese Zahl pro Jahr erreicht werden.

Die Ambitionen sind für Pottburri auch von emotionaler Bedeutung. Antonia ist mit ihrem Bruder und Mit-Gründer in einer Gärtnerei aufgewachsen. “Wir sind mehr in der Schubkarre als in einem Kinderwagen geschoben worden”, erzählt die Gründerin schmunzelnd, “das prägt.” Und auch die Idee der Nachhaltigkeit hat sie vom Familienbetrieb übernommen. “Schon mein Opa hat bereits vor 30 Jahren versucht, eine massentaugliche Lösung zu finden. Mit Pottburri treten wir nicht nur in seine Fußstapfen – wir tragen seine Vision weiter!”.