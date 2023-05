Shopware enthüllt bahnbrechende AI-Innovationen beim SCD: „AI Copilot“ veröffentlicht

Flexible Lösungen gegen wachsende Komplexität

In seiner fesselnden Keynote gewährte Shopware Co-CEO Sebastian Hamann informative Einblicke in die dynamische Welt des Onlinehandels. Er betonte, dass die Covid-Pandemie und die zunehmende Bedeutung der jüngeren Generation als Konsumenten den E-Commerce nachhaltig verändert haben. „Um diese Komplexität zu bewältigen, sind pragmatische Lösungen gefragt. Hier kommen AI-gestützte Tools ins Spiel, die es Mitarbeitern ermöglichen, eigenständig effiziente Lösungswege zu finden und so ihre Unternehmen an die Spitze des Wettbewerbs zu katapultieren“, hob Hamann hervor.

AI im E-Commerce — die nächste große Revolution

Shopware-Gründer und Co-CEO Stefan Hamann begeisterte das Publikum mit seiner Vision einer AI-gestützten E-Commerce-Zukunft. „Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die nächste große digitale Revolution einzuleiten und Händler zu ,Super Merchants‘ zu machen, indem sie Prozesse verschlanken, Kosten einsparen und eine personalisierte Markenidentität schaffen“, sagte Hamann.

Shopware präsentierte beim Community Day eine Vielzahl von AI-Funktionen, die im „AI Copilot“ gebündelt sind und kontinuierlich erweitert werden. Zu den Funktionen gehören:

AI-generierte Zusammenfassung von Produktbewertungen

Händler können mit Hilfe von AI eine Zusammenfassung aller Bewertungen für ein Produkt erhalten und diese auf der Produktdetailseite veröffentlichen, sodass Kunden wertvolles Feedback für ihre Kaufentscheidung einsehen können, ohne jede einzelne Produktbewertung lesen zu müssen.

Keyword-Assistent für Bilder

Der Keyword-Assistent analysiert im Shopsystem hochgeladene Bilder und legt für diese entsprechende Keywords fest.

AI-generierter Content für „Erlebniswelten"

Die AI-Textfunktion für die „Shopware Erlebniswelten“ hilft Händlern, verschiedene Arten von Textinhalten zu erstellen, sie auf Rechtschreibfehler zu prüfen und in jede beliebige Sprache zu übersetzen.

Personalisierte Nachricht beim Checkout

Händler können Kunden nach dem Einkauf eine AI-generierte, personalisierte Nachricht auf Grundlage ihres Warenkorbs schicken und durch die persönliche Ansprache ihre Loyalität stärken.

AI-basierte Kundenklassifikation

Die AI erstellt, basierend auf der Bestellhistorie der Kunden, Labels für ebendiese, die dann als Tags, zum Beispiel für Marketing-Mailings, verwendet werden.

AI-generierte Produkteigenschaften

Die AI schlägt automatisiert Produkteigenschaften auf der Grundlage einer Produktbeschreibung vor.

AI-basierte Übersetzung von Bewertungen

Produktbewertungen können mithilfe der Funktion übersetzt werden, sodass Kunden auch internationale Bewertungen schnell und einfach verstehen können.

AI Export-Assistent

Mit dem AI Export-Assistenten ist es möglich, bestimmte Daten mithilfe eines einzigen Befehls aus dem Shopsystem in eine CSV-Datei zu exportieren.

Demokratisierung der AI: Effizienz, Wertschöpfung und Open-Source für den Mittelstand

Ein zentrales Anliegen von Shopware ist es, AI-Lösungen nicht nur für die größten Player im Markt zugänglich zu machen, sondern auch für den Mittelstand nutzbar zu gestalten. Als Open Commerce Lösung baut Shopware auf ein riesiges Ökosystem aus Partnern, Kunden und Entwicklern auf, das maßgeblich zum Erfolg der Plattform beiträgt. Durch die Integration von AI-Technologien in ihre Plattform ermöglicht Shopware es Unternehmen jeder Größe, von den enormen Chancen im Bereich Effizienz und Wertschöpfung zu profitieren.

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Community-Ökosystem und die Open-Source-Prinzipien können gemeinsam bahnbrechende AI-Lösungen entwickelt und erprobt werden. Diese Synergie trägt dazu bei, den Onlinehandel für alle Beteiligten nachhaltig zu revolutionieren und ebnet den Weg für ein neues Zeitalter der Effizienz im E-Commerce, in dem auch der Mittelstand eine entscheidende Rolle spielt.

Ein Kaleidoskop von Themen und Experten aus aller Welt

Das Publikum in Duisburg erwartete ein breites Spektrum an E-Commerce-Themen, präsentiert von einer hochkarätigen Auswahl an Speakern wie Cassie Kozyrkov (Google), Tea Thaning (Trendbüro), Manon Dave (Mindvalley) und Tina Müller, bekannt als Topmanagerin und Aufsichtsrätin bei Shopware. Von AI und Machine Learning über B2B und Personalisierung im Onlinehandel bis hin zu beeindruckenden Kunden-Cases wurde alles abgedeckt.

Networking in entspannter Atmosphäre

Seit dem ersten Shopware Community Day im Jahr 2011 hat sich der jährliche SCD als wichtiges Networking-Event für die globale E-Commerce-Community etabliert. Dieses Jahr wurde die Veranstaltung als zweitägiges Event abgehalten. Am 24. Mai fand der Developer Day statt, der technisch fokussierte Inhalte speziell für Entwickler bot, gefolgt vom Merchant Day am 25. Mai, der E-Commerce-Enthusiasten, Pioniere und Experten zusammenbrachte.

Die Aftershow-Partys im Anschluss an die jeweiligen Tagesprogramme begeisterten das Publikum und boten eine perfekte Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Weitere Informationen zu Shopware und den neuen Features gibt es auf der Unternehmenswebsite. Alle digitalen Inhalte des SCD werden in Kürze unter scd.shopware.com veröffentlicht.