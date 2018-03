Finanzierung

Kredit

Der Dispo ist und bleibt der am häufigsten genutzte Kurzkredit in Deutschland. Kaum eine Kreditart ist so schnell und unkompliziert wie die Überziehung des eigenen Girokontos. Doch muss der Kunde die Vorteile schneller und unkomplizierter Verfügbarkeit mit vergleichsweise hohen Kreditzinsen bezahlen – in der Regel, wenn es darum geht, einen vorübergehenden finanziellen Engpass zu überbrücken.