Blechverarbeitung in Polen: Darauf kommt es beim Blechzuschnitt an

Wichtige Faktoren für einen exakten Blechzuschnitt

In der Blechverarbeitung müssen Firmen mittlerweile den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Aus diesem Grund müssen die Hersteller bei der Bearbeitung des Blechs auch unbedingt diverse Kriterien berücksichtigen. Entscheidend ist in erster Linie natürlich ein ganz genauer Zuschnitt. Wie exakt der Blechzuschnitt erfolgt, hängt primär von der angewandten Technik ab.

Andererseits sind die Anforderungen aber auch unterschiedlich hoch. Sollen die Bleche für die Herstellung von Fahrzeugen verwendet werden, dürfen bei der Genauigkeit keine Kompromisse eingegangen werden. Die Technik muss aber auch ein gewisses Tempo erlauben, damit das Unternehmen wirtschaftlich arbeiten kann. Auf merkson.eu findet man weitere Informationen zu diesem Thema.

Die Nutzung der Lasertechnik für den Blechzuschnitt

Aufgrund der gestiegenen und unterschiedlichen Ansprüche in der kostengünstigen Blechverarbeitung in Polen müssen Unternehmen auf verschiedene Techniken setzen. Zunächst einmal wäre das Laserschneiden zu erwähnen, welches am weitesten verbreitet ist. Dabei lässt sich das Blech besonders präzise zuschneiden und das bei einem richtig hohen Tempo. Der Laser zeichnet sich vordergründig durch eine große Leistungsstärke durch die hohe Energieerzeugung aus.

Es wird mit hohen Temperaturen gearbeitet, denn der Laserstrahl trifft gebündelt auf die entsprechenden Bereiche des Blechs. Durch das unverzügliche Schmelzen des Materials gestaltet sich der Zuschnitt dann vollkommen unkompliziert. Das Blech sollte bei dieser Technik jedoch nicht zu dick sein, denn das erschwert die Bearbeitung beträchtlich. Die hohe Geschwindigkeit ist gerade bei großen Blechen ein entscheidender Vorteil, denn so wird ein effizientes und wirtschaftliches Arbeiten ermöglicht.

Blechzuschnitt mit der Maschine oder per Hand?

Grundsätzlich kann man sich beim Blechzuschnitt entscheiden, ob man sich auf innovative Technologien verlassen oder die Arbeiten von Hand durchführen möchte. Jede dieser Varianten hat ihre individuellen Vor- und Nachteile. Zunächst kommt es auf die Ansprüche bezüglich Genauigkeit an, denn an maschinelle Präzision kommt so schnell nichts heran. Können selbst minimale Abweichungen nicht toleriert werden, kommt Handarbeit auf keinen Fall infrage. Bei einem Zuschnitt mit der Maschine können die exakten Daten in den Computer eingespeist werden, sodass selbst höchste Ansprüche erfüllt werden. Bauteile aus Blech für die Industrie in Polen werden grundsätzlich an hochwertigen Maschinen hergestellt.

Ein anderer Punkt ist aber auch die Flexibilität beim Arbeiten, hier kann wiederum der Zuschnitt per Hand punkten. Müssen etwa auf Baustellen Blechzuschnitte vorgenommen werden, kann man nicht auf Maschinen zurückgreifen.