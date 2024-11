Elektroauto mieten statt kaufen – lohnt sich das?

Immer mehr Menschen interessieren sich für die Möglichkeit, ein Elektroauto zu mieten, anstatt es zu kaufen. Das gilt nicht zuletzt für Unternehmen. Doch lohnt sich das wirklich? Was sind die Vorteile, und wann könnte es die bessere Option sein?

In unserem heutigen Interview sprechen wir mit Manuel Futterer, dem Geschäftsführer von Evo2Drive, einem Unternehmen, das sich auf die Vermietung von Elektroautos spezialisiert hat. Er wird uns Einblicke in dieses spannende Thema geben und erklären, für wen sich das Elektroauto mieten bei EVO2DRIVE lohnt. Evo2Drive bietet eine große Auswahl an Elektrofahrzeugen, darunter bekannte Marken wie Tesla, BMW und Audi, und ermöglicht es den Kunden, diese flexibel zu mieten.

Hier erfahren Sie nicht nur, in welchen Fällen sich das Mieten von Elektrofahrzeugen als Alternative zum Kauf anbietet, sondern erhalten auch exklusive Einblicke in die Angebote, die Evo2Drive seinen Kunden bietet.

Business-on.de: Guten Tag, Herr Futterer. Wir freuen uns, dass Sie da sind, um mit uns über ein wichtiges Thema zu sprechen: Das Mieten von Elektroautos als Alternative zum Kauf dieser Fahrzeuge. Immer mehr Unternehmen denken darüber nach, Elektroautos als Firmenwagen zu nutzen. Welche Vorteile bietet die Anmietung eines Elektroautos aus Ihrer Sicht im Vergleich zum Kauf für Unternehmen?

Manuel Futterer: Die Anmietung von Elektrofahrzeugen ist eine praktische Alternative zum Kauf, da dies den Firmen mehr Flexibilität für ihren Einsatzzweck bietet. Firmen können auf Basis unserer Angebote schnell und effektiv auf neue Herausforderungen und Szenarien reagieren. Dies ist bei einem Kauf von Fahrzeugen oft nicht ohne erheblichen Zeit- und Investitionsaufwand möglich.

Business-on.de: Welche speziellen Angebote hat Evo2Drive für Unternehmen, die einen Fuhrpark mit Elektroautos aufbauen möchten? Gibt es flexible Mietmodelle für längere Zeiträume?

Manuel Futterer: Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Mietlösungen für zahlreiche Fahrzeugmodelle. Hierzu zählen selbstverständlich die klassischen Langzeitmieten für die gängigsten Elektroautos. Bei Bedarf realisieren wir aber auch ausgefallene Wünsche für exotischere Fahrzeuge. Aber auch besondere Mietmodelle mit einem maximalen Maß an Flexibilität, bei denen die Kunden bspw. über einen Rahmenvertrag regelmäßig ihr Fahrzeugmodell wechseln können, gehören zu unserem Angebotsportfolio.

Business-on.de: Wie sehen denn die Kosten für Unternehmen aus, die ein Elektroauto bei Ihnen mieten möchten? Gibt es steuerliche Vorteile, die Firmen bei der Miete eines E-Autos in Anspruch nehmen können?

Manuel Futterer: Die Kosten orientieren sich in erster Linie am gewählten Modell, der Laufzeit, sowie der gewünschten Kilometerleistung. Aktuell werden reine BEVs aber auch mit einem verminderten Steuersatz von 0,25 Prozent besteuert, was deutlich günstiger ist, als die “Ein Prozent Besteuerung“ für klassische Antriebsmodelle der reinen Benzin- oder Dieselmotoren. Zusätzlich fällt die KFZ-Steuer für die ersten 10 Jahre weg. Weitere Subventionen erhalten Unternehmen außerdem bei der Installation von Ladestationen auf dem Firmengelände. Es gibt also bereits einige finanzielle Anreize, welche die Entscheidung für eine rein elektrische Fahrzeugflotte begünstigen.

Business-on.de: Ein großes Thema unserer Zeit ist die Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielt die Umstellung auf Elektroautos in Ihrer Flotte für Firmenkunden, die ihren CO₂-Fußabdruck reduzieren möchten?

Manuel Futterer: Wir haben uns von Anfang an der Elektromobilität verpflichtet und halten auch weiterhin daran fest. Bei Evo2Drive sind wir davon überzeugt, dass es sich um ein Antriebskonzept handelt, welches immer weiter an Bedeutung gewinnt und seinen Teil zur Reduzierung des CO₂-Haushalts beiträgt. In den letzten Jahren haben sich zudem viele neue Anbieter, vor allem aus China, auf dem Markt bewiesen und setzen mit ihren vergleichsweise günstigen und gut ausgestatteten Fahrzeugen die etablierten Hersteller unter Druck.

Business-on.de: Welche Elektroauto-Modelle sind bei Firmenkunden besonders gefragt? Sehen Sie spezielle Vorlieben bei der Wahl des E-Autos für Geschäftszwecke?

Manuel Futterer: Elektrische Limousine mit einer hohen Reichweite und niedrigen Betriebskosten, wie beispielsweise der BMW i5 oder der NIO ET7, sind aktuell die am meisten gefragten Modelle im Firmenkundenbereich. Dicht gefolgt von Fahrzeugen der Marken Tesla und BYD. Aber insbesondere die Fahrzeuge der Marke NIO können hier mit ihrer Wechselakku-Technologie punkten, die einen Batterietausch in unter 3 Minuten möglich macht. Der Ladestopp kann somit bereits schneller als ein Tankstopp abgewickelt werden und das zu deutlich günstigeren Betriebskosten.

Business-on.de: Was raten Sie Unternehmen, die sich unsicher sind, ob die Miete eines Elektroautos wirklich für ihre spezifischen Bedürfnisse geeignet ist? Welche Faktoren sollten bei der Entscheidung beachtet werden?

Manuel Futterer: Wir empfehlen jedem Interessenten das Thema Elektroauto einfach selbst zu testen. Unserer Erfahrung nach ist es am sinnvollsten, die Fragestellung objektiv und ohne Vorurteile, vor allem in Bezug auf Reichweite und Ladedauer, zu betrachten. Unsere Kunden haben ganz unterschiedliche Ansprüche und die Nutzungscharakteristik unterscheidet sich stark. Nach einem ausgiebigen Test der Fahrzeuge, sind Kunden oft positiv überrascht, wie einfach sich ein Elektroauto in das „Daily-Business“ eines Unternehmens integrieren lässt.

Business-on.de: Wie handhaben Sie Wartung und Service für Elektroautos, die langfristig von Unternehmen gemietet werden? Können Firmenkunden mit festen Servicepaketen rechnen?

Manuel Futterer: In allen von uns angebotenen Mietmodellen sind grundsätzlich auch alle Serviceleistungen, wie bspw. Wartung, Verschleiß und Reifenwechsel inkludiert. Die Kunden brauchen sich hierbei keine Sorgen um zusätzliche Kosten zu machen. In den meisten Fällen, können wir sogar ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug während der Servicezeit zur Verfügung stellen. So können wir unsere Kunden mobil halten und reduzieren Service-bedingte Standzeiten auf ein Minimum.

Business-on.de: Abschließend interessiert uns: Wie schätzen Sie die Zukunft der Elektroauto-Miete für Firmen ein? Wird dies ein wachsender Trend, und welche Entwicklungen erwarten Sie in den nächsten Jahren?

Manuel Futterer: Obwohl die Elektromobilität und vor allem die Mobilitätswende in Deutschland seit ihrer Einführung einiges an Schwung eingebüßt hat, gehen wir davon aus, dass Elektrofahrzeuge weiterhin eine immer wichtigere Rolle spielen werden. Insbesondere für Firmenflotten sind die aktuellen steuerlichen und finanziellen Vorteile nicht zu unterschätzen. Kombiniert man diese mit flexiblen Mietmodellen, erhält man als Unternehmen ein sehr attraktives Gesamtpaket, welches eine echte Alternative zu klassischen Antriebskonzepten darstellt. Hinzu kommt, dass die ständige Weiterentwicklung der Batterietechnologie auch immer höhere Reichweiten zulässt und das Elektroauto auch für lange Fahrten ohne Ladestopps attraktiver wird.

Business-on.de: Wir danken Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch, Herr Futterer.