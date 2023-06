New Work: Die Zukunft der Arbeitswelt

Die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, hat sich im Laufe der Zeit stetig verändert. Von der industriellen Revolution bis zur digitalen Ära haben sich Arbeitsmodelle und -techniken weiterentwickelt. Heutzutage stehen wir vor einer neuen Ära der Arbeitswelt, die von Flexibilität, Selbstbestimmung und Kollaboration geprägt ist – New Work. Der Begriff wurde in den 1970er Jahren vom österreichischen Philosophen und Sozialwissenschaftler Frithjof Bergmann geprägt. Bergmann entwickelte seine Ideen in Reaktion auf die Veränderungen in der Arbeitswelt während der industriellen Revolution.

Möchtest Du bis zu 90% Steuern sparen? Wir unterstützen Dich bei der Firmengründung im Ausland und senken Deine Steuerlast zu 100% legal. 100% legal

Experten an Ihrer Seite

Beratung zur Steueroptimierung mit Holding, Stiftung oder vermögenverwaltender GmbH Jetzt kostenloses Steuer-Potenzial Gespräch vereinbaren!

Was versteht man unter New Work?

Unter New Work versteht man ein Arbeitskonzept, das darauf abzielt, traditionelle Hierarchien und starre Strukturen aufzubrechen. Es geht darum, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen mehr Freiheit und Selbstbestimmung in ihrer Arbeit zu ermöglichen. Trotzdem werden nicht alle alten Prinzipien und Systeme über Bord geworfen. Natürlich braucht es beispielsweise auch weiterhin ein effektives Projektmanagement.

Diese Aspekte spielen bei New Work eine Rolle

Zentrale Aspekte von New Work sind:

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung: In der New Work-Philosophie werden Mitarbeiter ermutigt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für ihre Arbeit zu übernehmen. Hierarchische Strukturen werden durch flache Hierarchien oder sogar selbstorganisierte Teams ersetzt. Flexibilität und Work-Life-Balance: New Work fördert flexible Arbeitsmodelle, wie z.B. Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten. Die Idee dahinter ist es, den Mitarbeitern mehr Freiheit zu geben, ihre Arbeit mit ihrem persönlichen Leben in Einklang zu bringen. Kollaboration und Vernetzung: Die Zusammenarbeit und der Austausch von Wissen stehen im Mittelpunkt von New Work. Statt isoliert zu arbeiten, werden Mitarbeiter ermutigt, sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Dadurch entstehen neue Formen der Zusammenarbeit wie z.B. virtuelle Teams oder Coworking-Spaces, von denen es in Deutschland mittlerweile über 600 gibt – Tendenz steigend. Ebenfalls Teil von New Work sind vermehrte Freizeitangebote im Betrieb wie innerbetriebliche Sporträume oder gemeinsame Freizeitaktivitäten, z. B. Fahrradtouren.

Auswirkungen auf die Arbeitswelt

Die New Work-Bewegung hat bereits zahlreiche Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Unternehmen, die New Work-Prinzipien anwenden, sehen oft positive Effekte wie:

Mehr Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter: Durch mehr Eigenverantwortung und Freiheit in der Arbeit sind Mitarbeiter motivierter und zufriedener. Sie können ihre Stärken besser einbringen und haben ein größeres Gefühl der Selbstverwirklichung.

Höhere Innovationskraft: Durch den Fokus auf Kollaboration und den Austausch von Ideen entstehen innovative Lösungsansätze. Mitarbeiter können ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen, um gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln.

Anpassungsfähigkeit in einer sich wandelnden Welt: Die Flexibilität von New Work ermöglicht es Unternehmen, sich schnell an Veränderungen anzupassen. In einer digitalen und globalisierten Welt, in der sich Märkte und Anforderungen schnell ändern, ist diese Anpassungsfähigkeit ein großer Vorteil.

New Work steht für einen Paradigmenwechsel

New Work steht für einen Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt. Es geht darum, traditionelle Arbeitsmodelle aufzubrechen und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Grundprinzipien von New Work wie Selbstbestimmung, Flexibilität und Kollaboration, haben bereits positive Auswirkungen auf die Arbeitswelt gezeigt. Unternehmen, die diese Prinzipien umsetzen, können von motivierten Mitarbeitern, höherer Innovationskraft und besserer Anpassungsfähigkeit profitieren. Es ist klar, dass New Work die Zukunft der Arbeitswelt prägen wird und eine neue Ära einleitet. Vielleicht ähnlich bedeutsam, wie in den 1960er- und 1970er-Jahren, als der große Wandel von der reinen Industrie- hin zur Dienstleistungsgesellschaft seinen Anfang nahm.