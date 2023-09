Erster Mehrweg-Eisbecher ReCiclo spart viele Tonnen Müll

Gebas-Geschäftsführer Mario Annegarn: „Wir freuen uns, dass ReCiclo vom Handel und den Verbrauchern so gut angenommen wird. Und wir dazu beitragen können, dass die Müllberge rund um die Eisdielen verschwinden. Bei der garantierten Mindestanzahl von 125 Spülgängen unserer Becher fallen 12,5 Millionen Pappbecher und damit 100 Tonnen weniger Müll an. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die Kasse. Denn erste Strafzahlungen für Betriebe, die keine Mehrweglösung anbieten, sind erfolgt. Das geht schnell in den vierstelligen Bereich. Zudem dürften viele Kommunen dem Beispiel Tübingen folgen und eine Verpackungssteuer einführen.“

ReCiclo bietet auch kleinsten Unternehmen eine von einem übergeordneten Pfandsystem unabhängige Lösung. Bestellmengen, Lagerung und Pfandabwicklung liegen ohne weitere System- oder Servicegebühren in der Hand der Eisdielen. ReCiclo-Eisbecher gibt es in vier verschiedenen Größen von 150 bis 600 Millilitern mit passenden Deckeln. Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen an Mehrwegbecher. Die ReCiclo Mehrweg-Eisbecher bestehen aus Polypropylen und enthalten weder den Weichmacher Bisphenol-A (BPA) noch Melamin, Phthalat oder Formaldehyd. Sie können hundertfach zum Einsatz kommen, sind spülmaschinenfest und zu 100 Prozent recycelbar. Durch die Produktion in Deutschland sind flexible und kurzfristige Lieferungen möglich. ReCiclo ist eine eingetragene Marke von Gebas.