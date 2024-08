Interview mit Kate Rusakovich vom Softwareentwicklungsunternehmen Vention

Wir freuen uns heute die Gelegenheit zu haben, einmal hinter die Kulissen der Digitalisierung und der damit verbundenen Chancen und Herausforderungen für Unternehmen aller Branchen blicken zu können. Unser heutiger Interviewgast ist Kate Rusakovich, die den Aufbau der europäischen Geschäftsaktivitäten von Vention leitet. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen und Lösungsmodelle im Bereich Softwareentwicklung. Ihre Kunden sind Unternehmen aus allen Branchen und Größen – vom Startup über KMUs bis hin zu Großunternehmen.

Ihnen allen bietet Vention Unterstützung bei der Entwicklung neuer Produkte und digitaler Lösungen, der Optimierung von Prozessen oder der Modernisierung veralteter IT-Infrastruktur. Mit anderen Worten: Vention ist einer der Katalysatoren der Digitalisierung und wir hatten die Gelegenheit, die Verantwortliche für den Bereich Business Development in Europa zu den aktuellen Entwicklungen der Branche zu befragen.

Business-On: Bitte stellen Sie sich unseren Lesern kurz vor.

Kate Rusakovich: Sehr gerne. Mein Name ist Kate Rusakovich und ich bin als Business Development Director bei Vention tätig. In dieser Rolle bin ich für die Geschäftsentwicklung von Vention und alle entsprechenden Aktivitäten in der EU-Region verantwortlich. Unser derzeitiger Schwerpunkt liegt dabei auf der DACH-Region. Wir versuchen jedes Land individuell zu betrachten, da innerhalb Europa eine große kulturelle Vielfalt herrscht, die stark berücksichtigt werden muss. Deutschland, Frankreich, Dänemark und die Niederlande können beispielsweise nicht auf gleiche Weise behandelt werden. Es muss eine individuelle Strategie für jedes Land ausgearbeitet werden.

Ich selbst lebe in Wien, habe eine Leidenschaft für das Erlernen von Sprachen und glaube fest an die Mission des lebenslangen Lernens. Erst kürzlich habe ich einen wichtigen persönlichen und beruflichen Meilenstein erreicht, als ich meinen Abschluss an der Said Business School der Universität Oxford absolvierte, wo ich ein Diplom für Postgraduates in Strategie und Innovation erworben habe.

Mittlerweile verfĂĽge ich bereits ĂĽber mehr als 10 Jahre Erfahrung im Vertrieb, sowohl im Produkt- als auch im Dienstleistungsbereich. Zudem konnte ich Erfahrung im Aufbau und Management leistungsstarker Vertriebsteams sammeln und leite derzeit ein ĂĽberaus erfolgreiches, internationales Vertriebsteam mit Standorten in Wien und Berlin.

Business-On: Das klingt sehr spannend. Können Sie uns noch mehr zu Vention und den Dienstleistungen, für deren Vertrieb Sie verantwortlich sind, erzählen?

Kate Rusakovich: Vention ist ein weltweit fĂĽhrender Anbieter von Software-Engineering, ein Synonym fĂĽr skalierbare Technologie und der gemeinsame Nenner hinter den weltweit erfolgreichsten Technologie gestĂĽtzten Unternehmen, Fortune-500-Unternehmen, Branchen-Innovationen und Startups.

Vention hat seinen Hauptsitz in New York, verfügt über mehr als 20 Standorte weltweit, darunter Berlin und Wien und bietet Zugang zu einem globalen Pool von über 3.000 Software-Ingenieuren. Die Entwickler von Vention bringen umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen KI/ML, Blockchain, IoT, VR/AR sowie in den Gebieten Softwareentwicklung, Cloud, Datenanalyse, DevOps, Mobile und Web mit, um Produkte mit hohem ROI und hoher Leistung zu liefern.

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Vention etablierte Unternehmen und Startups dabei, mit innovativen Softwarelösungen ihren Betrieb zu skalieren. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in diversen Industrien geben wir Entscheidungsträgern die Sicherheit, der Partner ihrer Wahl zu sein. Ich bin sehr zufrieden und stolz, hier meinen Beitrag leisten zu können.

Business-On: Welche Ihrer Kunden könnten unsere Leser kennen?Â

Kate Rusakovich: Vention hat bereits mit sehr vielen großen und bekannten Unternehmen zusammengearbeitet. Zu den bekanntesten Klienten in Europa gehören beispielsweise die gemeinnützige Organisation Ärzte Ohne Grenzen, welche humanitäre und medizinische Hilfe leistet. Mit ihnen arbeiten wir bereits seit fast fünf Jahren eng zusammen. Auch Upvest, ein Startup für innovative Investment-API-Lösungen aus Berlin, gehört zu unseren Kunden.

Avallain, einem Anbieter von EdTech und E-Learning-Lösungen aus der Schweiz, befindet sich ebenfalls in unserem breiten Kunden-Portfolio. Nicht zuletzt das innovative Cleantech-Unternehmen Numbat, das sich mit großem Engagement der Entwicklung, Produktion und dem Betrieb effizienter Batteriesysteme für die E-Mobilität widmet und neue Wege zur Integration erneuerbarer Energien in bestehende Infrastrukturen sucht.

Business-On: Betreuen Sie diese Kunden hauptsächlich aus Wien oder ist Ihr Büro in Berlin ebenfalls führend beteiligt?

Kate Rusakovich: Obwohl Vention zwei Büros in der DACH-Region hat, ist es wichtig zu verstehen, dass wir trotz der Entfernung als Team arbeiten. Wir streben gemeinsame Ziele an, richten uns nach den gleichen Unternehmenswerten und gehören zu einem Team. Zwei Büros zu haben, bietet uns dabei entscheidende Vorteile. Europa ist eine kulturell sehr vielfältige Region. Selbst innerhalb Deutschlands gibt es kulturelle Unterschiede, sodass unsere Strategie und Marketingbotschaft zum Beispiel in Berlin und München sehr unterschiedlich sein können.

Durch unsere Präsenz an mehreren Standorten können wir diese kulturellen Unterschiede besser verstehen, in unsere Strategien und Arbeitsweisen integrieren und unseren Ansatz anpassen, um regionale Kunden erfolgreich zu erreichen. Aufgrund unseres Verständnisses für kulturelle Nuancen und unserer Präsenz in mehreren Regionen können wir Kunden in verschiedenen Zentren optimal betreuen.

Auch die Nähe zur Schweiz ermöglicht es uns, den Markt von unserem Büro in Wien aus aktiv anzusprechen. Unsere Präsenz in Berlin hingegen erleichtert uns den Zugang zu Startup-Zentren wie Hamburg, was unsere Chance für eine Zusammenarbeit erhöht. Dieser Ansatz ist jedoch nicht in Stein gemeißelt und wir werden hier weiterhin sehr flexibel bleiben.

Business-On: Sie scheinen sich in Europa bereits gut zurechtzufinden und einen umfassenden Überblick über die Region gewonnen zu haben. Als Expertin, wie schätzen Sie den europäischen IT-Markt derzeit ein?

Kate Rusakovich: Im Jahr 2023 erlebte die Welt eine Phase des wirtschaftlichen Abschwungs und der Instabilität, was sich unweigerlich auch auf die Finanzierung von Startups im IT-Bereich auswirkte. Bestimmte Branchen zeichnen sich jedoch weiterhin durch ihr schnelles Wachstum aus. So haben beispielsweise die KI- und ClimateTech-Branchen in Europa bemerkenswerte Resilienz gezeigt und trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein beeindruckendes Wachstum erzielt. Auch die Energiebranche und der HealthTech-Sektor liegen derzeit besonders stark im Trend.Â

KI-Startups ziehen weiterhin beträchtliche Investitionen an und auch die Finanzierung im ClimateTech-Bereich steigt kontinuierlich: Die Investitionen vervielfachten sich hier im Vergleich zum Jahr 2021, indem sich das Volumen auf 2.6 Mrd. Euro belief.Â

Im ersten Quartal dieses Jahres sammelten deutsche Startups 2,3 Mrd. US-Dollar ein, 300 Mio. US-Dollar mehr als im gleichen Quartal 2023, was es bezüglich der VC-Investitionen im Jahr 2024 zum zweitstärksten Ökosystem in Europa auszeichnet. Es ist und bleibt faszinierend zu beobachten, wie sich diese Boomfaktoren in traditionellen Branchen auswirken werden.

Viele traditionelle Unternehmen in der DACH-Region sehen sich ebenfalls zur digitalen Transformation veranlasst, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie gehen diese Herausforderung auf unterschiedliche Weise an und benötigen dabei oftmals externe Hilfe. Viele Unternehmen führen beispielsweise interne Digitalisierungsstrategien ein oder investieren in Startups im Rahmen ihrer Open-Innovation-Initiativen.

Gleichzeitig herrscht in der DACH-Region nach wie vor ein erheblicher Mangel an IT-Talenten. Laut Branchenverband BITKOM werden im Jahr 2040 allein in Deutschland rund 663.000 IT-Fachkräfte fehlen, sollte die Politik dem nicht massiv entgegensteuern. Doch das Problem wird nicht erst in der Zukunft virulent. Bereits im vergangenen Jahr gab es 149.000 unbesetzte IT-Stellen in deutschen Unternehmen, 2018 hingegen waren es lediglich 82.000.

Business-On: Gibt es besondere Merkmale in der Entwicklungsstrategie von Vention in der DACH-Region?

Kate Rusakovich: Wir legen bei all unseren Tätigkeiten einen großen Wert auf die persönliche Interaktion. Viele Entscheidungsträger sind mit Online-Kommunikation überfordert, weshalb es schwierig ist, sich allein durch Online-Kontakt zu profilieren. Deshalb ist unsere Präsenz in Wien und Berlin so wichtig und deshalb eröffnen wir auch weitere, strategisch bedeutsame, lokale Vertriebsbüros. Dort können wir bestehende und potenzielle Kunden persönlich treffen und unsere Verbindungen stärken.

Dies wird es uns in Zukunft zudem ermöglichen, regionale Veranstaltungen für Unternehmen und IT-Kräfte zu organisieren. Übrigens ist die DACH-Region die einzige Region der Welt, in der Vention sich ganz auf die lokale Sprache eingestellt hat und Deutsch statt Englisch als Standardsprache für alle Prozesse definiert hat. So haben wir Sales-Manager, die aus der DACH-Region stammen. Sie sind die deutschsprachigen Ansprechpartner für alle unsere potenziellen Kunden. Auf diese Weise wird die Kommunikation von Anfang an auf Deutsch geführt. Durch die strategisch günstige Lage unserer zwei Büros können wir zudem regelmäßige Offline-Treffen ermöglichen. Das passt auch zu unserem Schwerpunkt, da in der DACH-Region ein hoher Beratungsbedarf hinsichtlich Lösungsdesign, Projektplanung und Roadmap-Erstellung besteht. Wir sind also bereit und in der Lage, uns voll und ganz auf die Gegeben- und Besonderheiten vor Ort anzupassen.

Business-On: Das klingt nach spannenden Zeiten fĂĽr Ihr Unternehmen und die Branche insgesamt. Wo soll die Reise fĂĽr Sie hingehen?

Kate Rusakovich: Unsere Vision für die Zukunft von Vention in der DACH-Region ist es, uns als starke Marke zu etablieren. Wenn von Softwareentwicklung, Innovation und entsprechenden Dienstleistungen die Rede ist, soll man sofort an Vention als einen möglichen Partner denken. Wir sind auf dem besten Weg und streben weiterhin an, ein bedeutsamer Akteur im Startup-Ökosystem zu werden. Denn wir glauben fest daran, dass die Technologiezentren für die DACH-Region weiterhin wachsen werden und wir viel dazu beitragen können. Gleichzeitig möchten wir auch mit traditionellen Unternehmen zusammenarbeiten, die sich modernisieren oder innovative Produkte entwickeln wollen. Zu diesem Zweck würden wir in Zukunft gerne noch weitere Büros eröffnen, um stets so nah wie möglich bei unseren Kunden zu sein. Sowohl in der DACH-Region als auch in anderen Teilen Europas.

Business-On: Als letztes noch eine Frage zur generellen Marktsituation: Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen und Chancen für Softwareentwicklungsunternehmen in der DACH-Region und wie fügt sich Vention in diese Landschaft ein?

Kate Rusakovich: Eine der größten Herausforderungen für Softwareentwicklungsunternehmen ist sicherlich die Konkurrenz, denn der Markt für Software-Engineering-Dienstleistungen ist äußerst wettbewerbsintensiv. Es gibt lokale und globale Akteure, große Outsourcing-Unternehmen und kleine Beratungsfirmen. Außerdem müssen sich die Kunden häufig zwischen einem Softwareentwicklungspartner und alternativen Lösungen entscheiden. Dazu gehören Employer-of-Record-Dienstleister wie Workmotion oder Deel.com, Talentmarktplätze und manchmal sogar vorgefertigte Lösungen oder In-House-Rekrutierungen!

Um uns von der Masse der verschiedenen Anbieter und Modelle abzuheben und wettbewerbsfähig zu bleiben, nutzen wir unsere einzigartigen Qualitäten und Vorteile, die uns für unsere Kunden so begehrenswert machen. Wir bieten ein flexibles Modell, einzigartiges Fachwissen und einen erstklassigen Kundenservice.

Business-On: Vielen Dank fĂĽr diese Einblicke in eine dynamische Branche und ihre Herausforderungen, Kate Rusakovich, Business Development Director bei Vention.