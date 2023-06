Nach Dubai auswandern – das beliebte Auswandererziel unter der Lupe

Dubai: ein Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind ein Föderalstaat aus sieben Emiraten mit Abu Dhabi als Hauptstadt und flĂ€chenmĂ€ĂŸig grĂ¶ĂŸtem Emirat. Dubai ist ebenfalls eines der sieben Emirate und gleichzeitig der Name der – mit etwa 3,6 Millionen Einwohnern – grĂ¶ĂŸten Stadt innerhalb der VAE.

Dubai beherbergt außerdem eine riesige Auslandscommunity mit Auswanderern aus dem Westen, aber auch anderen arabischen und asiatischen LĂ€ndern. Der Tourismussektor ist ebenfalls von großer Bedeutung hier, was die Stadt sehr weltoffen und multikulturell macht.

Dubai liegt direkt am Persischen Golf. Auf der anderen Seite der Meerenge befindet sich der Iran, im SĂŒden und Westen grenzen die VAE an Saudi-Arabien, im Westen an Oman. Durch die NĂ€he zum Meer ist das Klima im WĂŒstenstaat nicht, wie viele erwarten, heiß und trocken, sondern heiß und feucht. FĂŒr eine Reise nach Dubai eignen sich daher die Wintermonate besser als der Rest des Jahres, in dem mit Temperaturen bis zu 50 Grad zu rechnen ist.

Dubai – Traumland vieler Auswanderer

Die Stadt Dubai ist nicht nur ein attraktives Ziel fĂŒr Touristen, sondern auch bei Auswanderern sehr beliebt. Jedes Jahr siedeln sich hier mehrere Zehntausend Arbeitsmigranten auf Zeit oder dauerhaft an. Diese kommen aus allen Teilen der Welt und werden vor allem von den vergleichsweise hohen Löhnen und den sehr niedrigen Steuern angezogen.

Die Regierungen in Dubai fördern diese Weltoffenheit ausdrĂŒcklich und haben es geschafft, den Tourismussektor als wichtiges Standbein der Wirtschaft deutlich auszubauen. Aufgrund der Steuerfreiheit auf private Einkommen, die sich derzeit auch noch auf Unternehmensgewinne erstrecken, haben außerdem zahlreiche westliche Investoren und Unternehmer ihren Wohnsitz in Dubai genommen und tragen damit zum multikulturellen Klima der Stadt bei.

Der exzessiv zur Schau gestellte Reichtum der Metropole und ihre ambitionierten Projekte in allen wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen tragen weiter zur AttraktivitÀt der Metropole bei und haben in den letzten Jahren auch viele Influencer dazu bewegt, sich in Dubai niederzulassen.

Eine der meistbesuchten StÀdte der Welt

Mit etwa 14 Millionen auslĂ€ndischen Touristen im Jahr zĂ€hlt Dubai zu den meistbesuchten StĂ€dten der Welt. Neben den Touristen gehören aber auch rund 90 Prozent der Bewohner nicht zu den einheimischen BĂŒrgern, sondern sind großteils Arbeitsmigranten aus SĂŒdasien (etwa 60 Prozent der Gesamtbevölkerung), die vor allem wegen der höheren Löhne hier arbeiten. Derzeit geht man von rund 12.000 deutschsprachigen Auswanderern aus, die sich in Dubai niedergelassen haben.

In den VAE und Dubai wird zwar hauptsĂ€chlich die Amtssprache Arabisch gesprochen, aber viele Bewohner sprechen auch Englisch, sodass die VerstĂ€ndigung in der Regel keine Probleme bereitet. Neben den guten Arbeitsbedingungen, der liberalen Wirtschaftspolitik und den gĂŒnstigen Steuern kommen auch immer mehr Besucher nach Dubai, um die zahlreichen SehenswĂŒrdigkeiten und den einzigartigen kulturellen Mix der Metropole zu erkunden.

Metropole Dubai

Die Stadt Dubai strahlt Reichtum, Weltoffenheit, eine interessante Mischung arabischer und westlicher Elemente in Architektur und Kultur sowie die VitalitÀt einer Wirtschaftsmetropole aus.

UrsprĂŒnglich handelte es sich bei der Stadt Dubai um eine Hafenstadt, bewohnt von vielen Fischern und Perlentauchern, aber seit den 1960er Jahren sprudeln die Öleinnahmen und haben den gesamten Charakter des Emirats verĂ€ndert. Heutzutage muss alles glĂ€nzen und glitzern, die Autos noch ein wenig teurer und schicker sein als die der westlichen Besucher und die Architektur noch ein StĂŒck extravaganter oder höher als die westlicher Metropolen.

Sinnbildlich kommt dieser Luxus und diese Bereitschaft, fĂŒr das Schöne und Angenehme Milliarden zu investieren in den Mega-Projekten wie den kĂŒnstlichen Palmeninseln, dem Wolkenkratzer Burj Khalifa oder dem Luxushotel Burj al Arab zum Ausdruck.

Die nach wie vor prĂ€senten und gewĂŒrdigten arabischen und muslimischen Elemente setzen einen interessanten Kontrapunkt in dieser modernen, am Westen orientierten Metropole. FĂŒr Auswanderer und Arbeitsmigranten gibt es außerdem gut ausgebaute, allerdings privat zu finanzierende Bildungs- und Gesundheitssysteme und auch die restliche Infrastruktur braucht sich nicht hinter europĂ€ischen Standards zu verstecken.

Ein Freizeitgebiet

In der Metropole Dubai finden sich zahlreiche Möglichkeiten, die Freizeit mit spannenden Entdeckungstouren, Wellness oder Shopping zu verbringen. Dabei sollte jeder Besucher zumindest eine traditionelle Kamel- oder DĂŒnensafarie mitgemacht haben und sich den mit 828 Metern Höhe weltgrĂ¶ĂŸten Wolkenkratzer, das Burj Khalifa mit seiner riesigen Mall und einem großartigen Blick auf die tĂ€glichen Wasserspiele der Dubai Fountain, angesehen haben. Neben vielen weiteren Attraktionen kann einem Besucher hier auch noch eine Fahrt mit dem Wassertaxi Abra auf dem Burj Lake ans Herz gelegt werden.

Sommer, Sonne und Strand

Dubai ist nicht nur ein Paradies fĂŒr Reiche, Unternehmer und Investoren, sondern auch fĂŒr Sonnenanbeter und Strandurlauber. Hier scheint jeden Tag die Sonne und die Temperaturen fallen tagsĂŒber nur selten deutlich unter 30 Grad. Es herrscht ein heißes, subtropisches Klima. In der KĂŒstennĂ€he, wie in der Stadt Dubai, ist die Hitze mit hoher Luftfeuchtigkeit verbunden und fĂŒr EuropĂ€er sehr anstrengend. Praktischerweise ist so gut wie jedes GebĂ€ude in Dubai klimatisiert, sodass stets fĂŒr AbkĂŒhlung gesorgt ist.

FĂŒr Touristen und andere Besucher von der Nordhalbkugel ist der ‘Winter’ daher die beste Jahreszeit, um einige Tage oder Wochen in Dubai zu verbringen. Insbesondere in den Sommermonaten von Mai bis Oktober herrschen dort Temperaturen, wie wir sie nur aus kurzen Hitzeperioden kennen und im echten Hochsommer ĂŒbersteigen die Temperaturen oftmals sogar die 40-Grad-Marke.

AbkĂŒhlung versprechen die zahlreichen klimatisierten Hotels und Shopping-Malls oder auch das Meer. Das ist allerdings mit mindestens 22 Grad in den Wintermonaten fĂŒr unsere VerhĂ€ltnisse immer noch gemĂŒtlich warm. Die Wassertemperaturen erreichen im Sommer sogar 30 bis 32 Grad und ermöglichen es, sich den ganzen Tag dort aufzuhalten.

Die islamische Kultur

Da der Tourismus in Dubai ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft ist und in Zukunft noch wichtiger werden soll, nimmt man es hier mit den Kleidervorschriften nicht so genau. Aus Respekt vor den Einheimischen und ihrer Kultur sollte man trotzdem Schultern und Knie bedecken, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist.

Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate sind zwar streng islamisch und die Scharia ist eine wichtige Rechtsquelle, aber sie distanzieren sich auch von allen extremen Strömungen des Islam. Touristinnen oder westlich geprĂ€gte Frauen mĂŒssen sich nicht verschleiern, außer sie möchten religiöse StĂ€tten betreten, die aber ohnehin in der Regel fĂŒr Nicht-Muslime gesperrt sind.

Eine Ausnahme bildet die Scheich-Zayid-Moschee in Abu Dhabi. Der namensgebende Scheich und StaatsgrĂŒnder hat sie explizit auch fĂŒr Besucher nicht-muslimischen Glaubens geöffnet und bei Gelegenheit sollte man sie unbedingt besichtigen. Bis auf diese Ausnahme ist Abu Dhabi aber als deutlich konservativer und weniger weltoffen als Dubai zu sehen.

Eine besondere Anpassung westlicher Besucher an die islamischen Vorschriften ist wĂ€hrend des Ramadan auch in Dubai geboten. Öffentliches Essen und Trinken ist wĂ€hrend des Fastenmonats auch fĂŒr Nicht-Muslime verboten, auch wenn ein Zuwiderhandeln nicht zwangslĂ€ufig bestraft wird.

Steuerparadies fĂŒr SelbststĂ€ndige

Nach Dubai auswandern ist fĂŒr viele ein Traum. Besonders Unternehmen und Investoren genießen hier eine liberale Wirtschafts- und Steuerpolitik mit erheblichen Vorteilen gegenĂŒber LĂ€ndern mit hohem Steuerniveau wie Deutschland.

Auf private GehĂ€lter werden keine Steuern gezahlt und bis zum Juni 2023 gilt dies auch noch fĂŒr Unternehmensgewinne. Ab Juni fĂŒhren die Vereinigten Arabischen Emirate eine moderate 9-prozentige Körperschaftsteuer fĂŒr Unternehmen mit einem Jahresgewinn von mehr als ca. 90.000 Euro ein. Es wird aber weiterhin große Vorteile und legale Möglichkeiten geben, diese Steuer zu vermeiden.

Seit 2018 muss in den VAE eine sehr niedrige Umsatzsteuer von 5 Prozent gezahlt werden. Diese Konsumsteuer ist fĂŒr Unternehmen jedoch ein reiner Durchlaufposten und trifft auch Verbraucher nicht wirklich stark. Dubai und die VAE bleiben damit ein Steuerparadies, haben es aber geschafft, mit ihren Steuerreformen von der europĂ€ischen schwarzen Liste der Steueroasen genommen zu werden.

Relativ hohe Lebenshaltungskosten

Vor allem die Immobilienpreise treiben die Lebenshaltungskosten in Dubai in die Höhe. WĂ€hrend viele Produkte und Lebensmittel deutlich gĂŒnstiger sind als in Mitteleuropa, ist in Dubai Stadt mit einer Miete fĂŒr eine 2-Zimmer-Wohnung zwischen 2.100 und 3.800 Euro pro Monat inklusive Nebenkosten zu rechnen.

ElektrogerĂ€te, Autos und fossile Treibstoffe sind hingegen deutlich gĂŒnstiger als in Deutschland, können die hohen Wohnungspreise aber nicht kompensieren. Vergleiche des Preisniveaus zwischen Dubai und Berlin ergaben daher, dass der gleiche Lebensstandard in Dubai etwa 8 Prozent teurer ist als in Berlin. Das Preisniveau ist also vergleichbar mit teuren deutschen StĂ€dten wie Hamburg, Stuttgart oder MĂŒnchen.

Nach Dubai auswandern

Dauerhaft nach Dubai auswandern ist ein Abenteuer, aber ein lohnendes. Die niedrigen Steuern und die liberale Wirtschaftspolitik sind die eine Seite, die die AttraktivitĂ€t der KĂŒstenmetropole ausmachen. Die aufregende und vielfĂ€ltige Kultur zwischen Ost und West sowie die große Expat-Community, die zahlreichen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und das sonnige Klima die andere.

Aufenthaltsgenehmigung in Dubai: Aufenthaltsvisum

Da Dubai weder Teil des Schengenraums noch der EU ist, benötigen Deutsche und andere AuslĂ€nder eine Aufenthaltsgenehmigung, um sich in Dubai und den anderen Vereinigten Arabischen Emiraten legal aufhalten zu dĂŒrfen.

FĂŒr einen privaten Aufenthalt von bis zu 90 Tagen ist ein Touristenvisum ausreichend. Dieses bekommt man bei der Einreise unter Vorlage eines gĂŒltigen Reisepasses. FĂŒr einen dauerhaften Aufenthalt benötigt man entweder ein Residence Visa oder ein Investors Visa.

Das Residence Visa erhÀlt man, wenn man entweder,

weil bereits ein naher Familienangehöriger dauerhaft in dem Land lebt

dauerhaft in dem Land lebt indem man eine Immobilie im Wert von mindestens AED 750.000 im Land erwirbt oder

im Wert von mindestens AED 750.000 im Land oder eine Festanstellung und eine Einladung von einem dort angesiedelten Unternehmen erhalten hat. ZusÀtzlich muss auch ein Einkommen nachgewiesen und eine Arbeitserlaubnis vom Arbeitsministerium eingeholt werden.

Das begehrte Investorenvisum erhĂ€lt man, wenn man entweder eine Firma in den VAE grĂŒndet oder sich an einem bestehenden Unternehmen beteiligt.

Arabisch als Amtssprache

Die einheimischen Menschen im Land sprechen Arabisch, welches auch die Amtssprache ist. Dokumente, AntrĂ€ge etc. mĂŒssen daher auf Arabisch ĂŒbersetzt werden, bevor sie bei den Behörden eingereicht werden können. Das gilt auch fĂŒr einen Coronatest oder sonstige Gesundheitszeugnisse, die eventuell fĂŒr die Einreise benötigt werden.

Im Alltag kommt man aber mit Englisch gut zurecht, denn dies ist der kleinste gemeinsame Nenner der rund 90 Prozent Einwanderer im Land. Wer dauerhaft in Dubai oder einem anderen Emirat leben möchte, sollte trotzdem bereit sein, Arabisch zu lernen und sich mit den kulturellen und religiösen Sitten und Traditionen vertraut machen.

Sich an Gesetze und die Regeln der Religion halten

Wie bereits im Abschnitt zur islamischen Kultur (siehe oben) erwĂ€hnt, ist Dubai auch in Sachen Religion und Sitte moderner und liberaler als die anderen Emirate. Aufgrund der großen Bedeutung des Tourismussektors, der perspektivisch noch wichtiger werden soll, werden westliche Besucher in der Regel nicht oder nur mild bestraft, wenn sie in Dubai gegen die guten Sitten oder die Scharia verstoßen.

Knappe, körperbetonte Kleidung sollte aus Respekt vor der heimischen Kultur trotzdem vermieden werden beziehungsweise im Privaten oder am Strand verbleiben. Besondere Vorsicht ist wÀhrend des Fastenmonats Ramadan geboten. Hier ist bereits das öffentliche Kauen eines Kaugummis verboten.

Arbeitserlaubnis, Einwanderung und Daueraufenthalt

Die Möglichkeiten, ein Visum zu erhalten, wurden bereits weiter oben angesprochen. Auswanderer, die in Dubai arbeiten möchten und daher ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht und eine Arbeitserlaubnis benötigen, mĂŒssen neben der Einladung eines Sponsors (das anstellende Unternehmen) weitere BestĂ€tigungen vorlegen, die sie teilweise nur in Zusammenarbeit mit dem zukĂŒnftigen Arbeitgeber erhalten können.

So muss auch der Arbeitgeber eine Kopie seines Reisepasses und seiner Handelslizenz vorlegen. Außerdem benötigt der Arbeitnehmer ein Gesundheitszeugnis, die ID AnmeldebestĂ€tigung der Emirate und schließlich die Arbeitsgenehmigung vom Arbeitsministerium.

Verliert ein Arbeitnehmer seinen Job, verliert er auch seine Aufenthaltsgenehmigung und muss das Land verlassen. Es ist deshalb ratsam, sich innerhalb eines Monats eine neue Stelle zu suchen, möchte man im Land bleiben.

FAQ: Nach Dubai auswandern

Im Folgenden werden einige der hÀufig gestellten Fragen kurz beantwortet.

Kann man als Deutscher in Dubai leben?

Ja, das kann man, allerdings benötigt man hierfĂŒr eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis. Diese gibt es fĂŒr Arbeitnehmer, mit bestĂ€tigter Anstellung eines im Land ansĂ€ssigen Unternehmens oder fĂŒr UnternehmensgrĂŒnder und Investoren. Genaueres ist dem Abschnitt zur Aufenthaltsgenehmigung in diesem Artikel zu entnehmen.

Wie viel verdient man als Deutscher in Dubai?

Pauschal ist dazu fast keine Aussage möglich, denn die Löhne im Land klaffen weit auseinander. Als gut qualifizierte Arbeitnehmer, beispielsweise angestellt in einer auslĂ€ndisch gefĂŒhrten Firma in einer der Freihandelszonen, sollten die GehĂ€lter ebenso wie die Lebenshaltungskosten ĂŒber dem deutschen Niveau liegen.

Viele der Arbeitsmigranten aus SĂŒdasien arbeiten jedoch auf dem Bau oder im Dienstleistungssektor und verdienen hier nur 300 bis 400 Euro im Monat.

Was muss ich tun, wenn ich nach Dubai auswandern will?

Wenn Sie dauerhaft nach Dubai auswandern möchten, sollten Sie sich vorher gut ĂŒber das Land, die Arbeitsbedingungen und die kulturellen Sitten informieren. Mit einem 90 Tage gĂŒltigen Touristenvisum kann man das Land bereisen und kennenlernen. Wie Sie eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erhalten, entnehmen Sie bitte den entsprechenden Abschnitten dieses Artikels.

Welche Jobs sind in Dubai gefragt?

FĂŒr eine Auswanderung nach Dubai benötigt man in der Regel einen Sponsor, der einen als Angestellten beschĂ€ftigen möchte. Besonders gefragt sind derzeit Ärzte und Angestellte mit weiteren medizinischen Qualifikationen, Bauingenieure und -leiter, Softwareentwickler und Angestellte im Tourismusbereich wie Hotelmanager oder -köche.

Fazit – Langersehnte TrĂ€ume in Dubai verwirklichen

Eine Auswanderung nach Dubai und ein Leben im luxuriösen Ambiente der ÖlmilliardĂ€re und erfolgreichen GeschĂ€ftsleute – ein Traum, den auch viele Arbeitnehmer hegen. TatsĂ€chlich ist die Nachfrage nach gut qualifizierten FachkrĂ€ften in den Bereichen Bau, Medizin, IT und Tourismus hoch und die Löhne teilweise deutlich ĂŒber den mitteleuropĂ€ischen oder deutschen GehĂ€ltern.

Mit ein wenig Ortskenntnis und Hilfe von Einheimischen und Experten fĂŒr die Auswanderung muss ein dauerhafter Umzug nach Dubai kein Traum bleiben, denn die Menschen vor Ort, aber auch die wirtschaftlichen Bedingungen gegenĂŒber AuslĂ€ndern sind sehr freundlich.

Last but not least ist Dubai noch immer einer der gĂŒnstigsten Orte, um selbst unternehmerisch tĂ€tig zu werden. Die Steuerlast ist hier so niedrig wie sonst nur in Steueroasen mit deutlich schlechterem Ruf, die in der Regel auch auf Sanktionslisten westlicher LĂ€nder stehen. Dubai hingegen ist ein absolut respektabler Firmenstandort mit einem sehr gĂŒnstigen Steuersystem.