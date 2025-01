BO-Expertentalk mit Siegfried Söhnlein von schwemmlein.eu

Die Schwemmlein GmbH steht seit über 80 Jahren für handwerkliche Perfektion und höchste Qualität in der Herstellung individueller Sonderanfertigungen von Vereinskrügen, Gläser, Wandteller, Münzen, Krawattenklammern, Medaillen, Pins, Anstecknadeln oder Orden. Das Unternehmen vereint traditionelle Handwerkskunst mit modernster Technik, um maßgeschneiderte Produkte für Kunden aus unterschiedlichsten Bereichen zu schaffen. Von Polizei und Bundeswehr über zahlreiche Vereine bis hin zu Unternehmen schätzen viele Kunden die Expertise und Vielseitigkeit des Familienbetriebs. Geschäftsführer Siegfried Söhnlein führt das Unternehmen dabei mit einer klaren Vision: Er will Produkte von höchster Qualität anfertigen, die zugleich einen hohen emotionalen und symbolischen Wert haben. Im folgenden Interview gewährt Herr Söhnlein Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Unternehmens, die Philosophie hinter den Produkten und den besonderen Service, den die Schwemmlein GmbH ihren Kunden bietet.

Business-On: Herzlich Willkommen, Siegfried Söhnlein, Experte für Sonderanfertigungen von Krawattenklammern und vielem mehr. Die Schwemmlein GmbH existiert seit über 80 Jahren – wie hat sich das Unternehmen in dieser Zeit entwickelt und wie kam es, dass Sie sein Geschäftsführer wurden?

Siegfried Söhnlein: Anfänglich wurden in unserer Glas- und Porzellanmanufaktur ausschließlich Vasen, Lampenfüße, Patenteller und -pokale mit Motiven für den Souvenirbereich hergestellt. In den 1970er-Jahren vollzog sich der erste Wandel. Die Produktlinie wurde um Wandteller, Porzellankrüge, Gläser sowie Festbedarf für Feuerwehr- und Schützenfeste erweitert. Anfang der 1980er-Jahre begann ich unter dem damaligen Firmengründer eine Lehre und legte zwei Jahre später die Meisterprüfung ab. Ab diesem Moment war für mich klar, dass meine berufliche Zukunft in diesem Unternehmen liegt.

Anfang der 1990er-Jahre wurde ich Geschäftsführer der Schwemmlein GmbH, mit der Vision, nicht nur Vereinen, sondern auch Behörden sowie der Bundeswehr und Polizei ein Produktportfolio von A bis Z anbieten zu können. Wir investierten in eine eigene Grafikabteilung, in Siebdruck, Digitaldruck und Textilveredelung. Unser Hauptaugenmerk lag jedoch auf dem rasant wachsenden World Wide Web. Wir entwickelten unseren ersten Internetauftritt, um neue Kunden zu akquirieren und neue Märkte zu erschließen. Es folgte ein Online-Shop mit über 7.000 Ehrenpreisen, Pokalen und Trophäen.

Business-On: Es handelt sich bei Ihrem Angebot zwar um Nischenprodukte und Spezialanfertigungen, aber mit der lebhaften deutschen Vereinswelt und riesigen Behörden wie der Polizei oder der Bundeswehr haben Sie zugleich ein Zielpublikum von mehreren Hunderttausend Menschen. Was zeichnet Ihre Produkte und Dienstleistungen besonders aus und wie erreichen Sie Ihre Kundschaft?

Siegfried Söhnlein: Der Name der W. Schwemmlein GmbH steht seit 80 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit. Die meisten Produkte werden auch heute noch in unserer Manufaktur gefertigt. Bereits bei der Angebotserstellung stellen wir unseren Kunden kostenlose Entwürfe und Visualisierungen vor. Da dies in unserem Hause geschieht, sind wir äußerst flexibel und schnell, auch in Bezug auf die Lieferzeiten. Natürlich bieten wir auch Produkte an, die aufgrund der hohen Löhne und Produktionskosten nicht mehr in Deutschland gefertigt werden können. Für diese Produkte haben wir Fertigungsstätten in Europa und Asien.

Neben unseren Stammkunden gewinnen wir Neukunden über das Internet, vermehrt über Social Media wie Instagram und Facebook.

Business-On: Bemerken Sie etwas vom sogenannten Vereinssterben?

Siegfried Söhnlein: Ich denke, dass man nicht von einem Vereinssterben sprechen kann. Es wird immer Vereinsschließungen geben, aber auch Neugründungen. Vereine leben vom Ehrenamt, und hier muss vor allem stärker auf die Jugendarbeit gesetzt werden. Erst kürzlich konnte man der Presse entnehmen, dass noch nie so viele Kinder und Jugendliche bei der Feuerwehr eingetreten sind wie im vergangenen Jahr. Das stimmt mich optimistisch für die Zukunft.

Business-On: Können Sie uns noch etwas mehr über den Produktionsprozess Ihrer Sonderanfertigungen erzählen?

Siegfried Söhnlein: Aufgrund unseres sehr umfassenden Produktportfolios nehmen wir einen Vereinskrug als Beispiel. Der Kunde möchte ein Wappen aufgedruckt haben:

Zunächst muss die Vorlage geprüft werden. Kann der Kunde keine Vektorgrafik zur Verfügung stellen, erstellen unsere Grafiker eine digitale Vorlage. Von dieser Vorlage werden Lithografien angefertigt. Von diesen Lithografien werden Siebe belichtet und retuschiert. Mit einem Druckrakel wird die keramische Farbe, Farbe für Farbe, durch das offene Sieb auf einen Zwischenträger gedruckt. So können wir Motive mit bis zu zehn Farben herstellen. Nach dem Abtrocknen wird das Motiv mit einem speziellen Lack versehen. Dieses Siebdruckbild kann dann mit Wasser angelöst und auf den Krug übertragen werden. Die Krüge werden anschließend in keramischen Öfen bei ca. 800 °C dauerhaft eingebrannt. Auf Wunsch können wir auch Zinndeckel anbringen und diese mit Laser- oder Diamantgravur versehen. All dies geschieht bei uns in reiner Handarbeit im Haus.

Business-On: Gibt es eine besonders spannende oder außergewöhnliche Kundenanfrage, die Ihnen in Erinnerung geblieben ist?

Siegfried Söhnlein: Ja, es handelte sich um einen Auftrag eines großen Sicherheitsunternehmens, der 150.000 Stück hochwertig geprägte Polizei-Erkennungsmarken umfasste. Diese wurden in Asien gefertigt und wir mussten mit drei Mitarbeitern für acht Tage nach China fliegen, um die Warenkontrolle durchzuführen. Dort konnten wir uns direkt vor Ort über die Produktionsabläufe in der Fertigung eines Unternehmens mit mehr als 5.000 Mitarbeitern informieren. In Erinnerung geblieben ist mir die sehr gute Kommunikation, Aufgeschlossenheit und Herzlichkeit der Chinesen.

Auf dem Rückflug gerieten wir in ein Gewitter mit sehr starken Turbulenzen, und das Flugzeug sank ab. Da hatte ich bereits mit meinem Leben abgeschlossen.

Business-On: Vielen Dank für diese Einblicke in ein Unternehmen, in dem Tradition auf moderne Produktions- und Betriebsmethoden trifft und das hin und wieder für echte Abenteur sorgt, Siegfried Söhnlein, Geschäftsführer der Porzellan & Vereinsbedarf W. Schwemmlein GmbH.