IT-Unternehmen in Deutschland – verzweifelt auf der Suche nach Mitarbeitern

Die Entwicklung der Stellenangebote im IT-Sektor

Die IT-Branche ist der Sektor mit dem wohl größten Wachstum in der deutschen Wirtschaft. Bei einer Betrachtung der letzten 20 Jahre zeigt sich, dass die Zahl der offenen Stellen für IT-Fachkräfte in Deutschland faktisch von Jahr zu Jahr deutlich ansteigen. Waren es im Jahr 2009 nur rund 20.000 unbesetzte Stellen, gab es 2022 bereits 137.000 offene Arbeitsplätze für IT-Fachkräfte.

Auch der DEKRA Arbeitsmarkt-Report 2022 zeigt auf, dass Berufe aus dem Bereich IT zu den am häufigsten gesuchten gehören. Besonders groß ist die Nachfrage nach Programmierern und IT-Administratoren. Hier zeigt sich der Trend, dass es vor allem Personen mit hoher Qualifikation sind, die der Arbeitsmarkt dringend benötigt.

Ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Fachpersonal ist ab dem Jahr 2019 zu beobachten. Ein Grund hierfür ist, dass durch die strukturellen Veränderungen ab 2020 die Digitalisierung nochmals deutlich Fahrt aufgenommen hat. Viele Unternehmen, die bis zu diesem Zeitpunkt noch zögerten, beschleunigten nun den digitalen Wandel. Das hat enorm viele neue Stellen im IT-Sektor geschaffen.

Ein umkämpfter Jobmarkt als Vorteil für Fachpersonal

Was ein Nachteil für IT-Unternehmen ist, ist ein Vorteil für Fachpersonal aus diesem Sektor. Wer Fachkenntnisse und Erfahrung im IT-Bereich mitbringt, kann sich oft seinen Arbeitsplatz auswählen. Das geht einher mit sehr guten Verdienstmöglichkeiten. Die aktuelle Lage erlaubt sogar Quereinsteigern den Eintritt in die IT. Dies hat oftmals sogar Vorteile, denn Fachwissen aus anderen Branchen ist wichtig bei der Entwicklung von speziellen Anwendungen.

IT-Stellenangebote gibt es dementsprechend im gesamten Land. Jobportale geben einen Einblick in den Stellenmarkt in der eigenen Region. Viele IT-Unternehmen veröffentlichen auch auf der eigenen Webseite Stellengesuche. So die eurodata, die Stellenangebote Saarbrücken und an anderen Standorten publiziert. Hier zeigt sich, wie vielfältig die Möglichkeiten selbst innerhalb eines Unternehmens sind. Der IT-Sektor hat sich inzwischen stark diversifiziert. So gibt es immer mehr Berufsbezeichnungen und Stellenprofile. Hiervon profitieren wieder Fachkräfte mit einer entsprechenden Spezialisierung oder mit kombiniertem Wissen aus verschiedenen Branchen.

Ein Blick in die Zukunft – wie wird sich der IT-Sektor entwickeln?

Bei einer Analyse des IT-Sektors zeigt sich, dass dieser Bereich extrem robust ist und von Krisen kaum beeinträchtigt wird. So investiert der deutsche Mittelstand trotz der Wirtschaftskrise in neue Technologien.

In erster Linie sind es Fachkräfte, die für die digitale Transformation benötigt werden. Aus diesem Grund ist ein Studium im Bereich der Digitalisierung aktuell eine sichere Wahl, um für die Zukunft gute Chancen auf eine Karriere im IT-Sektor zu haben.

Das Thema Digitalisierung beschäftigt und betrifft faktisch alle Bereiche der Wirtschaft. Hinzu kommt, dass diese Entwicklung immer weiter geht. Die Digitalisierung ist kein Prozess, der in absehbarer Zeit abgeschlossen ist. Mit IoT, Virtual Reality und der Künstlichen Intelligenz folgen die nächsten Schritte, die erneut qualifiziertes Fachpersonal erfordern. Aus diesen Gründen wird aller Voraussicht nach der IT-Sektor weiterhin stark wachsen.

Foto von Israel Andrade auf Unsplash