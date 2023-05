Unternehmensumzug: Mitarbeiter unbedingt mit einbeziehen

Mitarbeiter in die Umzugsplanung einbeziehen

Tatkräftige und motivierte Mitarbeiter sind das Herz eines jeden Unternehmens. Deswegen ist es von elementarer Bedeutung, die Angestellten frühzeitig in die Umzugsplanung miteinzubeziehen und sie nicht hinterher einfach vor vollendete Tatsachen zu stellen. Menschen sind bekanntlich Gewohnheitstiere und sie tun sich mit Veränderungen schwer. Durch eine frühzeitige Einbindung können die Mitarbeiter schonend auf den Standortwechsel vorbereitet werden und es ist gewährleistet, dass sie sich nicht übergangen fühlen. Die Unternehmensleitung sollte im Rahmen des Umzugsprozesses also regelmäßig Meetings abhalten, bei denen je nach Größe des Betriebs entweder die gesamte Belegschaft oder ausgewählte Repräsentanten teilnehmen. Auch persönliche Gespräche mit einzelnen Mitarbeitern können sinnvoll sein, um diese für den geplanten Umzug zu gewinnen.

Vorteile des Umzugs benennen und Ängste abbauen

Damit die Firmenbelegschaft möglichst geschlossen hinter dem geplanten Umzug steht, ist es natürlich in erster Linie wichtig, die Gründe dafür zu kommunizieren. Vergessen Sie in dem Zusammenhang auch nicht, Vorteile aufzuzählen, die sich speziell für die Angestellten ergeben. Das können zum Beispiel komfortablere Büroräume, verbesserte Parkmöglichkeiten oder fortschrittlichere IT-Systeme sein. Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter auch in die geplante Einrichtungsgestaltung der neuen Räumlichkeiten mit ein und berücksichtigen Sie in gewissem Maße ihre Bedürfnisse und Wünsche. Wichtig ist auch vorab gewisse Ängste unter den Mitarbeitern abzubauen, die ein Unternehmensumzug schnell hervorrufen kann. Mitunter ist dieser mit Angst um den Arbeitsplatz verbunden und wenn Sie Ihren Angestellten diese Angst nehmen können und die Vorteile des Umzugs hervorheben, gewinnen Sie sie für Ihr Vorhaben. Häufig ist ein Firmenumzug auch mit der Einführung modernerer Technik verbunden und manche Arbeitnehmer fürchten vielleicht damit überfordert zu sein. Beruhigen Sie Ihre Angestellten, indem Sie Mitarbeiterschulungen in Aussicht stellen.

Den Mitarbeitern den Umzug erleichtern

Besonders betroffen von einem Unternehmensumzug sind Mitarbeiter, die sich dafür selbst eine neue Wohnung suchen müssen. Lassen Sie Ihre Angestellten dabei nicht im Regen stehen und bieten Sie Ihre Hilfe an. Nutzen Sie Ihre Kontakte für die Wohnungssuche oder stellen Sie eventuell selbst einige Wohnungen für Mitarbeiter von außerhalb zur Verfügung. Sie können außerdem die Umzugskosten berechnen und übernehmen, um Ihren Angestellten den Standortwechsel so einfach wie möglich zu machen. Davon profitiert letztlich auch das Unternehmen, wenn die Angestellten ihre volle Energie für die Arbeit aufwenden können und sich nicht nebenher mit Umzugsstress plagen müssen. Professionelle Umzugsunternehmen kümmern sich vom Transport der persönlichen Sachen über den Möbelaufbau bis hin zur Reinigung der alten Wohnung auf Wunsch um alles, was mit einem Umzug einhergeht.

Den Umzug feiern

Ist der Umzug für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter überstanden und hat sich alles in den neuen Firmenräumen eingespielt, ist es an der Zeit die gemeisterte Veränderung gebührend zu feiern. Bei einer Einweihungsparty können Sie sich bei Ihren Mitarbeitern bedanken, dass sie diesen Schritt mit Ihnen gegangen sind. Bei der Gelegenheit bietet es sich auch, Kunden und Geschäftspartnern den neuen Firmensitz vorzustellen.