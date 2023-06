Das Frankreichfest wird olympisch

Hätten Sie´s gewusst? Welche Kategorie vertritt erstmals den Tanzsport bei den olympischen Spielen kommendes Jahr in Paris? Standardtänze, lateinamerikanische Tänze oder etwa Rock´n Roll? Ganz falsch. Es ist . . .

. . . Breakdance. Und für dieses Novum in der olympischen Tradition hat sich der französische Generalkonsul ein besonderes Schmankerl für das Frankreichfest Ende des Monats ausgedacht. „Deswegen wird einer der weltweit besten Breakdancer an dem Wochenende Workshops anbieten“, so Etienne Sur, Generalkonsul und Leiter des Instituts français in Personalunion. Gemeinsam mit dem Düsseldorfer Breakdancer Airdit wird der vierfache Breakdance-Weltmeister Abdel Chaouri aka BBoy Add-I aus Düsseldorfs Partnerstadt Toulouse in jeweils fünf Workshops am 1. und 2. Juli auf der Radschlägerfläche an der unteren Rheinwerft ab 14 Uhr Tipps und Tricks für exklusive Moves verraten. Begleitet wird er von der Tanzgruppe „Break´in Kids“.

Rund 8.000 Franzosen wohnen derzeit in Düsseldorf, die, so Keller, „das Stadtleben bereichern.“ Weitaus mehr werden freilich vom 30. Juni bis 2. Juli die Leichtigkeit des französischen Lebens auf der Rheinuferpromenade oder im Rathausinnenhof feiern. Dafür werden rund 100 Stände aufgebaut, die Gaumen und Nase verwöhnen sollen und bestimmt werden. Allein deren 20 werden in dem französischen Gourmet-Wochenmarkt „Les Saveurs de France“ mit Nüssen und Ölen aus dem Périgord, Austern von Arcachon oder Käse aus der Auvergne zusammengefasst. Nebenbei gibt´s auch Seifen und Keramik zu erwerben.

Die Musik steht im Zentrum der Aktionen im Rathaus Innenhof, zu dem Eintritt verlangt wird. Mit „Miel de Montagne“ steht ein jüngerer Vertreter des französischen Elektro-Pops am Freitag auf der Bühne. Darüber hinaus werden an den drei Tagen des Festes „A la bonheur“ ebenfalls zu hören sein, wie „Kaf´Oustik“ aus La Reunion, das „toi et moi Quartett“ oder „Chanson Trottoir“.

Mit einer Deutschlandpremiere wartet das Autohaus Ulmen, seit Jahren Partner des Frankreichfestes, auf. So soll es neben einem E-Conceptcar eine moderne Reminiszenz eines alten Klassikers geben: und zwar des Citroen 2 CV. Das liebevoll als „Ente“ getaufte 27 PS-Vehikel aus den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts soll als modernes E-Mobil unter dem Namen „2CV Fourgonnette“ wieder auferstehen und erstmals in Düsseldorf auf dem Frankreichfest präsentiert werden.

Übrigens: Die Aussage „Petit Paris“ über Düsseldorf, die Napoleon Bonaparte zugeschrieben wird, soll nichts mit der Eleganz oder Schönheit der Stadt zu tun gehabt haben, sondern mit dem maroden Zustand der Stadtverwaltung. Andere Quellen behaupten, der Einzug des kleinen Korsen und die damit verbundenen Feierlichkeiten soll so glanzvoll wie in Paris gewesen sein. Vive la France!

Das komplettes Programm unter: www.duesseldorfer-frankreichfest.de.

Foto: Destination Düsseldorf