Alke Reeh erhält den Kunstpreis der Künstler 2024 von „DIE GROSSE“

Vor 35 Jahren zeigte sie als Meisterschülerin der Düsseldorfer Kunstakademie ihre erste Installation im öffentlichen Raum. Heute stellt die Bildhauerin Alke Reeh ihre Kunst vornehmlich in ganz Deutschland und Asien aus. Ihre Arbeiten werden in Mumbai (Indien) geschätzt und vor allem von Kunstsammlern erworben. Ihre Kunstwerke haben die Jury der Düsseldorfer Kunstausstellung „DIE GROSSE“ überzeugt. „Dabei hatte ich mich in diesem Jahr gar nicht beworben“, verrät sie und freut sich umso mehr über die Auszeichnung. „Vor allem, weil es Künstler sind, die mich ausgewählt haben.“ Den Kunstpreis der Künstler verleiht „DIE GROSSE“ seit 1975. Er ist mit 7.500 Euro dotiert.

Alke Reeh kommt aus München. Ihre Eltern waren naturwissenschaftlich geprägt und abenteuerlustig. In den Sommerferien fuhr die Familie mit drei Kindern sechs Wochen mit Auto und Zelt nach Syrien oder Marokko. „Wir besuchten alle archäologischen und ethnologischen Museen. Wir bauten die Mosaike mit Kieselsteinen nach und schufen Statuetten aus Matsch auf dem Campingplatz.“

Als Teenager begann Alke Reeh, mit ihrem Vater Dinge aus Metall zu gestalten: „Ich habe lange überlegt, Naturwissenschaftlerin zu werden, doch dann bin ich zur Fachhochschule Hildesheim gegangen, um Metallgestaltung zu studieren.“ Von 1984 bis 1990 besuchte Reeh die Kunstakademie Düsseldorf und wurde Meisterschülerin bei Prof. Klaus Rinke. Den Schritt in die Kunst hat sie nie bereut: „Künstlerin zu sein hat für mich ein bisschen etwas von Heimforscherin. Ich experimentiere mit Materialien, vor allem mit Stoffen.“ Sie bestickt Architekturfotografien, ihre meterlangen Stoffinstallationen baut sie vor Ort auf. 2017 gab sie an der Frauenuniversität in Saudi-Arabien einen Workshop und stellte bei Riads erster Kunstmesse aus. In China und in der Mongolei zeigte sie Zeltinstallationen. „Die Zelte in China kann man betreten und befindet sich sozusagen im Inneren einer Skulptur und kann die ineinander verschränkten, leuchtenden Farbflächen als Inneres der Außenhaut betrachten.“

Dreidimensionale Arbeiten

Auch Gips und Porzellan bearbeitet die Künstlerin. Mittels Fotomontagen werden verkleinerte Kuppeln zu steinernen Korsetten transformiert. Reeh arbeitet dreidimensional und durchdenkt philosophische Fragen wie die nach der objektiven Zeit. „Wenn ich meine, ein Thema verstanden zu haben und eine künstlerische Ausdrucksform dafür gefunden habe, dann widme ich mich dem nächsten Thema“, erklärt die Künstlerin. Visuelle Formen wechseln sich mit praktischen Arbeiten ab.

Für das „KLEINE FORMAT“ wird die Preisträgerin einige Variationen von Stoffskulpturen anbieten sowie bestickte Fotografien. „Das KLEINE FORMAT hat sich bei der Kunstausstellung zu einem echten Publikumsrenner entwickelt. Die Besucher nehmen die Werke, die maximal 1.000 Euro kosten, direkt mit nach Hause“, erklärt Ausstellungsleiter Emmanuel Mir. Leer bleiben die Wände während der fünfwöchigen Laufzeit nicht. Jedes verkaufte Bild oder jede verkaufte Skulptur wird durch ein weiteres Werk des Künstlers ersetzt.

„DIE GROSSE“ 23.06. bis 28.07.2024

„DIE GROSSE“ ist mit 122 Jahren Laufzeit die bedeutendste und älteste von Künstlerinnen und Künstlern organisierte Ausstellung im deutschsprachigen Raum. Fast 15.000 Besucher zählte die Ausstellung im letzten Jahr. Kunst in einem Museum käuflich erwerben zu können, macht den Reiz dieser weit über NRW hinaus bekannten Präsentation aus. 1271 Bewerbungen – auch aus den Niederlanden, Italien und der Schweiz – wurden eingereicht. 158 Künstlerinnen und Künstler sind mit rund 300 Kunstwerken im Kunstpalast Düsseldorf, im NRW-Forum und im Ehrenhof vertreten. Gezeigt werden Werke der Malerei, Fotografie, Grafik, Bildhauerei, Installation und Videos. Begleitet wird die Ausstellung von Künstler-Gesprächen sowie Abenden für Vereine, Sammler und Galeristen. An den Donnerstagen wird es im Ehrenhof kulinarische Angebote für alle Besucher geben. Die Eröffnungsfeier findet am 22.06.2024 um 18 Uhr im Ehrenhof statt.

Bildquelle: ©VG Bild