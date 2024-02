Fußball-EM: 24 Rheinbahnen werden zur Begrüßung foliert

Im Sommer kommen europäische Top-Mannschaften zur UEFA EURO 2024 in die Landeshauptstadt – und die Vorfreude auf das Sportgroßereignis nimmt nun wortwörtlich Fahrt auf, und zwar auf den Schienen Düsseldorfs: In einer Zusammenarbeit zwischen dem Versicherer ERGO und der Stadt Düsseldorf werden insgesamt 24 Züge der Rheinbahn im EURO 2024-Design foliert. Jede teilnehmende Nation erhält eine eigene Bahn, die mit Fans, Flaggen und einem Willkommensgruß in der jeweiligen Landessprache gestaltet wird. Demnächst heißt es unter anderem „Hartelijk welkom“, „Bienvenue“, „Servus“ und „Welcome“ auf den Straßen und Gleisen Düsseldorfs.

„Die Landeshauptstadt Düsseldorf freut sich auf alle 24 Teilnehmer der UEFA EURO 2024 und heißt die Nationen herzlich willkommen zu ,Everybody’s Heimspiel‘ in unserer Stadt. Hunderttausende Fahrgäste nutzen täglich das Angebot der Rheinbahn. Dazu kommen die vielen Fans, die zur EURO 2024 mit dem ÖPNV durch unsere Stadt und zum Stadion reisen werden. Mit den 24 auffälligen Länderbahnen wollen wir deshalb nicht nur die Vorfreude auf das Turnier auch in Düsseldorf weiter steigern, sondern gleichzeitig die umweltfreundliche Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in den Mittelpunkt stellen“, so Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.

Der öffentliche Nahverkehr ist elementarer Bestandteil der Düsseldorfer Mobilitätsplanungen zur UEFA EURO 2024. 83 Prozent der Teilnehmer einer Bürgerbefragung gaben an, per ÖPNV zu den Veranstaltungen in der Host City reisen zu wollen. Mit dieser Initiative soll somit auch die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft in den Fokus gesetzt werden.

Von den 24 Stadtbahnen werden 15 Hochflurbahnen des Typs B80, drei Niederflurstadtbahnen des Typs NF8U, drei Niederflurbahnen des Typs NF8 sowie drei Niederflurbahnen des Typs NF10 im EURO-Design im Einsatz sein. Sie sind auf allen Linien im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Vier Stadtbahnen sind bereits fertig beklebt und im Einsatz. Bis Ende März werden die verbleibenden Bahnen beklebt – die letzten nach den noch ausstehenden Play-off-Spielen. Die Länderbahnen werden über das Ende des Turniers hinaus durch die Stadt fahren.

