Promotion-Teams für Sauberkeit in Parks

Die Düsseldorfer Parklandschaft bereichert die Freizeitqualität der Landeshauptstadt immens. Umso beschämender ist jedoch, wenn die Hinterlassenschaften der Besucher zu einem steten Ärgernis werden. „Wir räumen einem Fehlverhalten hinterher“, ärgerte sich OB Stephan Keller bei der Präsentation einer neuen Kampagne für mehr Sommersauberkeit am Rhein und in Parks.

Nun sollen vier Mitarbeiter als „Promotion-Team“ an den Wochenenden durch die Parklandschaften und am Flußlauf entlang marschieren und für mehr Sauberkeit werben. In Teams zu zwei Personen verteilen sie an Wochenenden Materialien und sprechen die Besucher direkt an. „Zu 99 Prozent erhalten wir Zustimmung“, erzählt Angie Abdellatif. Die wenigen, die ablehnend reagieren, würden dies auf „wenig Zeit“ schieben.

Zusätzlich zu der persönlichen Ansprache werden bei Bedarf recycelte Mülltüten verteilt, die in insgesamt 400 Saisontonnen verschwinden sollen, die eigens für die Sommeroffensive zusätzlich aufgestellt werden. Mit einem roten Aufkleber und verschiedenen Claims ( Beispiel „Feed me“, „Hin und weg“) sollen sie den Müll schlucken und für mehr Bewusstsein werben. Deswegen appellierte Keller an das Gewissen der Umweltverschmutzer: „Jeder, der Müll liegen läßt, macht etwas falsch.“

Die Sommersauberkeitsoffensive gliedert sich in bereits bestehenden Aktionen, mit der die Stadt und private Initiativen der Vermüllung Düsseldorfs entgegentreten möchte. Dazu gehört der Dreck-Weg-Tag ebenso wie der am 9. September ausgerufene Reinigungsmarathon von Bach- und Flussläufen der Organisation „RhineCleanUp“.

Allerdings – und hier bleibt Handlungsbedarf – gibt es am Rheinpark, wo die Aktion vorgestellt wurde, einfach zu wenig Glascontainer.

Zusatzinfo:

Wer sich für eine ehrenamtliche Müllsammelaktion interessiert, Anregungen geben oder Verunreinigungen melden möchte, kann sich an das Servicetelefon Stadtsauberkeit im Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz wenden. Es ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 0211-8925050 oder per E-Mail an [email protected] zu erreichen. Meldungen können auch über die App „Düsseldorf bleibt sauber“ abgegeben werden. Die Links zu dieser App und weitere Informationen gibt es unter www.duesseldorf.de/stadtsauberkeit.