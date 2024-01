Targobank wieder als Top Employer ausgezeichnet

Das internationale Top Employers Institute hat in diesem Jahr wieder 2.300 Top Arbeitgeber in 121 Ländern auf fünf Kontinenten ausgezeichnet. Darunter war auch wieder die Targobank, die zum achtzehnten Mal in Folge zu den besten Arbeitgebern Deutschlands zählt und dafür ein weiteres Mal die Auszeichnung „Top Employer Deutschland“ erhält.

„Arbeitgeber stehen mehr und mehr im Wettbewerb um die besten Talente“, so Personalchef Alexander Bohrer. Um dabei zu überzeugen, bietet die Targobank nach eigenen Angaben neben einem wettbewerbsfähigen Gehalt zahlreiche Benefits – zum Beispiel eine durch die Arbeitgeberin vollfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, ein betriebliches Gesundheitsmanagement oder die Möglichkeit, ein Jobbike oder IT-Geräte zu attraktiven Konditionen zu leasen.

„Zudem setzen wir stark auf eigenverantwortliches Arbeiten, Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeiten“, so Alexander Bohrer. Um die Mitarbeitenden im Zuge der hohen Inflation zu unterstützen, hat die Bank 2023 zudem eine weitere Ausgleichszahlung in Höhe von 3.000 Euro brutto für Vollzeitkräfte beschlossen, die 2024 ausgezahlt wird. Diese ergänzt noch einmal die bereits in den Jahren 2022 und 2023 ausgezahlte Inflationsausgleichszahlung im Rahmen des dritten Entlastungspakets der Bundesregierung.

Die Targobank hat im Jahr 2023 weitere Neuerungen etabliert, die ihre Arbeitgeberattraktivität steigern. So hat sie zum Beispiel mit dem vergünstigten Deutschlandticket als Jobticket ein weiteres Benefit eingeführt. Zudem wurde in nahezu allen Unternehmensbereichen das klassische Beurteilungs- und Bonussystem durch ein modernes Dialogsystem ersetzt. Statt Einzelleistungen stehen dabei Dialog, Entwicklung und Zielerreichung als Team im Fokus. Überzeugen konnte die Targobank auch mit Übernahme von sozialer Verantwortung gegenüber der Belegschaft. Dazu gehören neben den Leistungen des bankweiten Gesundheitsmanagement auch das Beratungsangebot des „pme Familienservice“. Die Expertinnen und Experten beraten und unterstützen unsere Beschäftigten kostenfrei in allen Lebenslagen. Dabei kann es zum Beispiel um Betreuungslösungen für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige gehen oder auch um Krisenberatungsgespräche in verschiedenen Lebenssituationen.

Bildquelle: ©TARGOBANK AG