Künstler aus Düsseldorf und Palermo im Dialog mit Besuchern

Düsseldorf und Palermo, das ist mittlerweile schon ein Stück Düsseldorfer Kunstgeschichte. Seit zehn Jahren organisiert der Verein Düsseldorf – Palermo Kunstausstellungen, Projekte und Workshops in beiden Städten, stellen Künstlerinnen und Künstler im „Haus der Kunst“ in Palermo oder in Düsseldorfer Museen und Galerien gemeinsam aus. Auf die Idee kam vor zehn Jahren Michael Kortländer und er war es auch, der sich zusammen mit anderen Akteuren für eine offizielle Städtepartnerschaft einsetzte. „Die Brücke für die Städtepartnerschaft mit Palermo war in der Tat die Kunst“, erinnert er sich.

Zum Jubiläumsjahr lädt der Verein Düsseldorf-Palermo zur Eröffnung der Ausstellung „Die Entstehung von Form“ ein. Gastgeberin ist die Johanna Ey Foundation, die gerade gegründet wird. „Stifter ist der Kunstsammler Hans Hennig Hahn. Er stellt großzügig die nötigen Mittel zur Verfügung“, so Kortländer. Die Johanna Ey Foundation hat ihren Sitz mitten in der Altstadt. Sie wird sich ganz im Sinne der Namensgeberin besonders um den Kunst- und Kulturaustausch zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler aus den Partnerstädten der Landeshaupt kümmern.

Den Auftakt macht die Ausstellung „Die Entstehung von Form“. Sechs Künstlerinnen und Künstler sind beteiligt. Vier kommen aus Düsseldorf bzw. haben hier studiert. Christine Erhard studierte in den 90er Jahren an der Kunstakademie Düsseldorf und ist seit 2022 Professorin für Fotografie an der Muthesius Kunsthochschule Kiel. Der Bildhauer Axel Kreiser, Meisterschüler von Tony Cragg, leitet seit 2009 die Metallbildnerei an der Kunstakademie Düsseldorf. Die Kunstwerke von Willy Oster und SG Koezle (beide Jahrgang 1950) gibt es seit 1999 nur im Doppelpack.

Zwei Künstlerinnen kommen eigens aus Palermo angereist: Laura Scalia, die die intime Dimension des Individuums in ihren Bildern erforscht, und die Fotojournalistin Michaela Palermo, die seit zwei Jahren in der gleichnamigen Stadt lebt. Zufall oder Absicht? Wer mehr erfahren möchte, kann nicht nur zur Ausstellungseröffnung am 15. Dezember kommen, sondern sich auch für einen Workshop mit den Künstlerinnen und Künstlern anmelden.

„In den Workshops werden die Künstler mit den Teilnehmern experimentell erforschen, wie Formen entstehen und welche Methoden es gibt, Formen zu erschaffen“, erklärt Michael Kortländer.

Die Festschrift „10 Jahre Düsseldorf-Palermo e. V.“ ist auch soeben eingetroffen. Die Besucher der Ausstellung können schon einen Blick hineinwerfen. Der Verein plant aber noch eine offizielle Präsentation im nächsten Frühjahr.

Wo: Neubrückstraße 6, 40213 Düsseldorf

Wann: Eröffnung am 15.12. um 19:00 Uhr

Workshop mit den Künstlerinnen und Künstlern: 14.01.2024 ab 12.00 Uhr

Öffnungszeiten: Mi, Fr und Sa von 17:00 bis 19:00 Uhr und nach Vereinbarung (an Feiertagen geschlossen).

Der Eintritt ist frei.

Bildquellen: ©Avraham Eilat, ©C.Erhard, ©Oster & Koezle