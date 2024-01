Flughafen Düsseldorf mit ehrgeizigen Zielen für 2024

Rund 840 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Luftverkehrsbranche, Nachbarschaft und Medien waren am vergangenen Freitag beim Neujahrsempfang des Düsseldorfer Flughafens, darunter auch Ministerin Mona Neubaur. In der Eventlocation Station Airport mit Panoramablick auf Start- und Landebahnen hatten diese Gelegenheit, mit den Geschäftsführern Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt über ihr erstes Jahr als Geschäftsführungsduo und die weitere Entwicklung des Airports zu sprechen.

Zentrale Themen waren die Freude über die weitere Erholung des Verkehrs mit steigenden Passagierzahlen und der Erfolg der vor fast genau einem Jahr angekündigten Qualitätsoffensive „Off-Block“. Die Anzahl der Passagiere stieg um drei Millionen auf rund 19 Millionen.

„Der Flughafen hat geliefert. Mit einem Schulterschluss aller Partner und einem umfassenden, überaus greifbaren Maßnahmenpaket, das dafür verantwortlich ist, dass es im vergangenen Jahr selbst an den verkehrsreichsten und passagierstärksten Tagen wieder Spaß gemacht hat, vom DUS zu starten. Das spiegelt mir auch das Feedback vieler Menschen wider“, so Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt würdigten angesichts der positiven Entwicklung die erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Partnern am Standort und dem Flughafenteam. „Unsere Qualitätsinitiative ‚Off-Block‘ führte im vergangenen Jahr zu deutlich verbesserten Abfertigungs­prozessen. An der Sicherheitskontrolle haben 90 Prozent der Gäste weniger als zehn Minuten warten müssen. Das ist die beste Performance der letzten fünf Jahre und zeigt sich auch in der Pünktlichkeits-Performance unseres Airports. Hier belegt Düsseldorf in 2023 die Spitzenposition unter allen großen deutschen Flughäfen“, so Lars Redeligx. Dies führte gleichzeitig zu rund zehn Prozent weniger verspäteten Landungen in der Nacht und daher zu weniger Lärm für die Nachbarschaft.

Zahlreiche Neuerungen für 2024

Der Airport kündigte an, in diesem Jahr mit dem Immobilienentwickler Euref nicht nur gemeinsam die Eröffnung des Euref-Campus in Düsseldorf zu feiern, sondern auch ein Konzept vorlegen zu wollen, wie gemeinsam mit Airlines, der Industrie und der Politik das Zukunftsthema nachhaltiges Kerosin in Nordrhein-Westfalen verankert werden kann. Zudem beginnt der Flughafen in diesem Jahr mit der Realisierung einer zweiten, großen Photovoltaik-Anlage. Damit kann der Airport sich noch stärker selbst mit grünem Strom versorgen.

Eine weitere Neuerung, die am Düsseldorfer Flughafen in diesem Jahr umgesetzt wird, ist der Einbau von modernen CT- sowie Körper-Scannern zunächst an den Sicherheitskontrollen in den Flugsteigen A und B. Dies bedeutet mehr Komfort für Passagiere und schnellere Prozesse, denn mit den neuen Geräten entfällt zunehmend das Herausholen von Flüssigkeiten und Laptops. Auch die Scan-Zeiten verkürzen sich. Zudem setzt der Airport die Qualitätsoffensive „Off-Block“ fort und fokussiert sich dabei mit seinen Partnern auf die Gepäck- und Flugzeugabfertigung. Auch bei der Digitalisierung geht der Flughafen einen Schritt nach vorn und wird das Parksystem auf den neuesten Stand der Technik bringen. Mit dem neuen System gehören verlorene Parkscheine oder Probleme mit Magnetstreifen bald der Vergangenheit an.

Bildquelle: ©Mike Henning / Flughafen Düsseldorf