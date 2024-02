WeinDüsseldorfFrühling 2024: Naturweine in der Rheinterrasse

Schmeckt bitter! Das hört man oft, wenn ein Naturwein dem Weinfreund zum Probieren angeboten wird. Die Geschmacksrezeptoren im Gaumen protestieren erst einmal. Wahrscheinlich nicht zu Unrecht, denn in Naturweinen befinden sich in der Regel erheblich mehr Gerbstoffe als in den Weinen, die wir sonst so kennen. Naturwein ist ein vager Begriff, der von verschiedenen Fraktionen in der Weinszene auf unterschiedliche Weise interpretiert wird. Zudem ist er eine Modeerscheinung – ein trendiges Nischenprodukt. „Als solcher ist er für uns Weingenießer von Interesse“, so Vincenz Weber, Weinexperte und Veranstalter der WeinDüsseldorfFrühling 2024.

Naturweine, Biowein, Orange Wine

Beim Naturwein wird auf Behandlungsmittel und Einflussnahme auf den Geschmack verzichtet, die Weine werden bei der Gärung sich selbst überlassen. Dagegen setzt man bei der Erzeugung von Bioweinen nur Naturstoffe ein, die Gärung wird kontrolliert. Unter Orange-Weinen hingegen versteht man Weißweine, die mit der Schale vergoren werden. Dabei ist es egal, ob sie biologisch oder konventionell erzeugt werden. Die orangene Färbung kommt von der Schale der Weinbeeren.

Soll man dem Wein nun sein Eigenleben lassen und ihn so trinken, wie die Natur ihn (vielleicht) erdacht hat – also so wenig Einfluss nehmen auf die Entwicklung des Weines wie möglich? Die Philosophie der Naturweinerzeuger bejaht das. Eine radikale, aber kurze These besagt: Handwerklich gemachter Wein ist dem Geschmack der Weinfreunde angepasst. Beim Naturwein muss sich der Geschmack des Konsumenten dem Wein anpassen. Aber wie soll Wein eigentlich schmecken? Süß oder trocken oder irgendwas dazwischen? Schmeckt oder schmeckt nicht – das ist die Frage, die nur jeder Weinfreund für sich selbst beantworten kann.

Winzer mit traditionell handwerklich gemachten Weinen, auf dem eigenen Terroir erzeugt, aber auch mit den oben vorgestellten Naturweinen, gibt es auf der WeinDüsseldorfFrühling 2024. Am Samstag, 24. Februar 2024, von 12 Uhr bis 19 Uhr, sowie am Sonntag, 25. Februar 2024 von 12 Uhr bis 18 Uhr können sich die Besucher der Düsseldorfer Rheinterrasse vom Knowhow der Winzer und von der Qualität der präsentierten Weine überzeugen. Vorgestellt werden die allerersten frisch abgefüllten Weine des Jahrgangs 2023. Im Vordergrund stehen die weißen Sommerweine für die Spargel- und Terrassensaison. Etwa 900 Weine können auf der WeinDüsseldorfFrühling vor Ort verkostet werden.

Jeder Gast erhält am Eingang sein persönliches Verkostungsglas, mit dem er von Stand zu Stand schlendern kann, um zwanglos die Abfüllungen des Jahrgangs 2023 zu probieren. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf eine offene Verkostung mit der Präsentation regionaltypischer Weine aus deutschen und internationalen Anbaugebieten freuen. Die Winzer informieren über neueste Entwicklungen und Trends, erläutern die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Traubensorten an Boden, Anbau und Klima, berichten über die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt und stellen ihre Weine vor. Alle Teilnehmer sind selbstständige Winzer, die bei der Produktion nicht auf Masse, sondern ausschließlich auf die hohe Qualität und den unverwechselbaren Charakter eines Weins setzen. Ein gutes Drittel der Aussteller sind ausschließlich ökologisch und biologisch produzierende Weinbauern.

Tickets gibt es im Vorverkauf online für 18 Euro incl. Katalog und Verkostung, an der Tageskasse kosten die Ticktes 20 Euro.

Bildquelle: ©weberMESSE