Factory Campus Düsseldorf erhält „Empfohlen Siegel 2023“

Der Düsseldorfer Coworking-Space-Anbieter Factory Campus wurde vom Lifestyle-Magazin Mr. Düsseldorf mit dem „Empfohlen Siegel 2023“ ausgezeichnet. Das Siegel erhalten nur Restaurants, Cafés, Bars, Kultureinrichtungen, Shops und andere lokale Geschäfte aus Düsseldorf, die Mr. Düsseldorf herausragend gut findet. Stefan Schulz, Geschäftsführer des Factory Campus: „Wir fühlen uns geehrt! Das honoriert unser Bestreben, immer besser zu werden und motiviert uns, weiterzumachen. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung!“

Der Factory Campus bietet in der ehemaligen Lindemann Maschinenfabrik an der Erkrather Straße 401 in Düsseldorf-Lierenfeld Arbeitsplätze und Büroräume für Freelancer, junge Unternehmen, Existenzgründer, Business-Nomaden, die sich hier – umgeben von Gleichgesinnten – austauschen können. Coworken, verbinden, teilen, kreieren und einander helfen: Community spielt am Factory Campus eine wichtige Rolle. Und weil das so gut ankam, wurde gerade erst vergrößert. Das neu errichtete Arkadengebäude bietet zusätzliche 3.000 qm Fläche mit 38 Büros in unterschiedlichen Größen.

Von der Fabrikhalle zur Denkfabrik

Waldemar Lindemann (1886-1964) gründete im Jahr 1913 in Düsseldorf die Pressenfabrik Lindemann & Schnitzler. An der Erkrather Str. 401 in Düsseldorf wurden hydraulische Maschinen und Pressen, Baumwoll- und Wollpressen sowie Kalt- und Warmpressen produziert. Ab den 1950er Jahren wurde die Produktion unter der Firma „Lindemann Maschinenfabrik GmbH“ weitergeführt. Das Unternehmen stieg zum weltweit führenden Unternehmen von Metallschrottpressen auf. 1997 übernahmen Fremdkonzerne das Unternehmen. 2013 wurde die Werksschließung vollzogen. Anschließend stand das Werksgelände zum Verkauf. Im April 2015 erwarb die von Marc Breddermann gegründete Projektgesellschaft EK 401 das Gelände.

Wo einst eine Fabrik für Recycling-Maschinen stand, hat im Oktober 2016 der Factory Campus seine Pforten geöffnet. Auf mehr als 34.000 Quadratmeter erstreckt sich der Coworking Space im Stadtteil Lierenfeld, der ehemals zum Industriegürtel in Düsseldorf gehörte.

Bildquelle: ©Factory Campus