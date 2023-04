Jamin-Kolumne: Goldene-Blogger-Gala 2023: Viel lernen und noch viel mehr Spaß haben

In dieser Woche fand in meiner Lieblingswohnstadt Düsseldorf die Goldene-Blogger-Gala im Event-Treff Rudas Studios im Medienhafen statt. Ich fand diese Veranstaltung spannend, werden doch hier Blogger in unterschiedlichen Kategorien für Ihr ganz besonderes interessantes und beliebtes Bloggen ausgezeichnet.

Ich ging hin – und wurde in meinen Erwartungen nicht enttäuscht. Von solch einem Ereignis zu erzählen, macht Spaß. Zumal ich bereits seit mehr als 20 Jahren selbst als Blogger unterwegs bin. Darüber berichtete ich ja vor einiger Zeit.

Bloggen in 17 Kategorien

Doch nun zur Gala der goldene Blogger selbst. An der Auswahl der Preisträger, dem Online-Voting, beteiligten sich mehr als 430.000 Menschen. Die bei den Goldenen Bloggern aufgerufenen 17 Kategorien zeigen, wie bunt die Welt der Blogger ist. Da geht es um Grüne und Naturschutz, um Nazis und Querdenker, um Essen und Trinken ebenso wie um Denkprozesse beim Schreiben.

Das Gute ist: Diese Blogs zu lesen und diese Blogger*innen von Blog zu Blog besser kennenzulernen, macht nicht nur Spaß – man/frau lernt auch noch was dabei. In der Düsseldorfer Gala zeigten die Preisträger und Preis-Bewerber in kurzen Interviews mit den witzigen wie schlagfertigen Moderator*innen Franziska Bluhm und Thomas Knüwer, dass sie ihren Job beherrschen.

Blogger in jedem Alter fit

Der 78-jährige TV-Moderator Jörg Draeger, als Blogger in der Kategorie „Celebrity“ ausgezeichnet, meinte: „Kennedy hat gesagt: Ich bin ein Berliner. Und ich freue mich so riesig, jetzt sagen zu können: Ich bin ein Blogger.“ Er sehe er sich als Teil einer Szene, die ihn begeistere.

Supermarktbesitzer Björn Harste aus Bremen beispielsweise bloggt schon seit 14 Jahren als Shopblogger und berichtet aus seinem Berufsalltag. Den erstmals vergebenen Grünen-Blogger für Umweltthemen gewann Robert Marc Lehmann aus Jena. Mit spektakulären Fotos und Videos sowie seinem Kampfgeist für die Tierwelt erreicht er mehr als 719.000 Abonnenten auf Youtube und mehr als 405.000 Follower auf Instagram.

Das sind die Gewinner*innen:

Blogger*in des Jahres

Tara-Louise Wittwer

Aria Addams

Newcomer*in

Tom Böttcher

Grüne Blogger*in

Robert Marc Lehmann

Blogger*in ohne Blog

Carsten Maschmeyer

Nische / Thema

Texthacks

Entertainment

Lars Hempel

ChristinaLalalada

Podcast

Sicherheitshalber

Instagram

Coupleontour

TikTok

fussballinguist

Newsletter

Das Leben des Brain

Lokal

Weddingweiser

Food

Nimmersatt

Tagebuch / Real Life

Große Köpfe

Profisportler*in

Viktoria Berlin

Celebrity

Jörg Draeger

Journalismus

Lohnt sich das?

Hobby

Grüneliebe

Dank an Sponsoren und Event-Team

Die Goldenen Blogger wurden übrigens von einer Reihe von Sponsoren unterstützt. Dank ihnen konnten die Organisator*innen Franziska Bluhm, Thomas Knüwer und Daniel Fiene, die selbst seit Jahren viel ehrenamtliche Arbeit in ihr Projekt Goldene-Blogger investieren, Unterbringung ausgewählter Blogger, Bewirtung von mehr als 300 Gästen, Technik und vieles mehr überhaupt stemmen.

So viel Engagement für eine runde Veranstaltung muss anerkannt werden. Darum Danke an die Sponsoren sipgate, Deutsche Post DHL Group, LMC Caravan, der R + V Versicherung, der GLS Bank, me and all-Hotels sowie der Wirtschaftsförderung Düsseldorf und Düsseldorf Tourismus.

Bleiben Sie fröhlich. Bis nächsten Freitag. Auf einen Cappuccino…

Ihr Peter Jamin

Peter Jamin arbeitet als Schriftsteller und Journalist. Er veröffentlichte – neben Kolumnen und Artikeln – mehr als 30 Bücher zu gesellschaftlich relevanten wie unterhaltsamen Themen. Darüber hinaus arbeitete er als Autor und Regisseur von Fernsehdokumentationen und -serien. Etliche Bücher schrieb er als Ghostwriter prominenter Zeitgenossen. Mit seinem Schwerpunktthema „Vermisst“ befasst er sich seit rund 30 Jahren; unterhält auch ein „Vermisstentelefon“ zur Beratung von Angehörigen Verschwundener. Ausgezeichnet wurde Jamins Arbeit u.a. mit dem „GdP-Stern“ der Gewerkschaft der Polizei „in besonderer Würdigung seiner herausragenden journalistischen Leistungen“. Infos zum Autor unter jamin.de.