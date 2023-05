Japan-Tag 2023: Mata Kondo Mini-Marios

Mit einem Knall ging er zu Ende und die vier Jahreszeiten verschwanden im Dunkel der Nacht. Als lauter Applaus aufbrauste war auch dem letzten Besucher klar, dass der Japan-Tag 2023 in Düsseldorf mit einem rauschenden und farbgewaltigen Feuerwerk ein krönendes Finale erhielt.

Aber wie schwer ist es, an einem solchen Tag ein Highlight herauszugreifen? Für die einen Besucher waren es die teilweise grellen und fantasievollen Cosplaykostüme, für die anderen die Kampfsportdarbietungen oder eben das Feuerwerk. An welcher Stelle dagegen nachjustiert werden könnte, passt nicht an diese Stelle als Report eines rundherum tollen Tages.

Das Highlight für einen Gameboy, NES und Super NES-Veteran waren jedoch die ganz „kurzen“, pardon, die ganz kleinen vom japanischen Kindergarten. Zahlreiche Mini-Marios – der Klempner mit rotem Hemd, blauer Latzhose und roter Kappe – säumten die Hauptbühne auf dem Burgplatz und versprühten den Charme der Super-Mario-Welt. Zu den elektronischen Klängen des Spiele-Klassikers zeigten sie eine charmant-chaotische Performance, die Shigeru Miyamoto bestimmt entzückt hätte. Die Besucher des Burgplatzes waren es jedenfalls.

650.000 Besucher sollen es nach Angaben des Veranstalters in diesem Jahr gewesen sein, die den Schnee am Kilimandscharo in zahlreichen Abbildungen an einem frühlingshaften Düsseldorfer Tag erblicken konnten. Japan ist und bleibt schlichtweg faszinierend in den zahlreichen Facetten von Kultur und Moderne.

Mata kondo – bis nächstes Jahr!

Fotos: D-Live/Kai Kuczera