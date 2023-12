Lindner Hotels: Veränderungen im Top-Management

Die Düsseldorfer Lindner Hotel Group holt Holger Herrmann, den langjährigen Regional Director der Radisson Hotel Group, als Area Vice President an Bord. Mit Henning Schneekloth-Plöger, bisher Director Tenant Relations Hospitality Europe bei der Union Investment Real Estate, verstärkt das Unternehmen sich im Bereich Asset Management. Die Lindner Hotel Group betreibt 30 Hotels in sechs europäischen Ländern. Sechs weitere Häuser sind in Bau beziehungsweise in Planung.

Holger Herrmann wird per 01. Januar 2024 als Area Vice President operativ für rund ein Dutzend Lindner Hotels & Resorts in Deutschland, Belgien, Österreich, Spanien und in der Slowakei verantwortlich sein. Der 52-Jährige ist seit 2002 bei der Radisson Hotel Group, seit 2011 als Regional Director und zuletzt zuständig für die Häuser der Gruppe in Deutschland sowie in den Niederlanden. Herrmann folgt auf Matthias Jannusch, der das Unternehmen verlässt. „Seine Aufgabe wird es unter anderem sein, die Profitabilität unserer Häuser weiter zu steigern sowie die Customer Journey und damit die Gästezufriedenheit weiter zu verbessern“, so Arno Schwalie, CEO Lindner Hotel Group.

Ebenfalls zum 01. Januar startet Henning Schneekloth-Plöger als Vice President Asset Management. In dieser neu geschaffenen Position wird er das Team Finance & Controlling verstärken. Zu seinen Aufgaben wird gehören, die langfristige und nachhaltige Wachstumsstrategie des Unternehmens mitzugestalten und sich um die beiden Marken der Lindner Hotel Group sowie das bestehende Portfolio zu kümmern. Der studierte Betriebs- und Immobilienwirt war zuletzt Director Tenant Relations Hospitality Europe bei der Union Investment Real Estate GmbH. Insgesamt verfügt er über eine 15-jährige Erfahrung bei der Beratung von privaten wie institutionellen Immobilien-Anlegern. Schneekloth-Plöger war zentraler Ansprechpartner für den weltweit aktiv gemanagten Bestand von 90 Hotelimmobilien der Union Investment Real Estate. Er betreute u.a. den Portfolio-Mieter Motel One, die Radisson Hotel Group und die UBM Development AG.

Bildquelle: ©Lindner Hotels AG