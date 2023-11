MTV Music Week: Schwerpunkt Hiphop in Düsseldorf

Keine stylische Federboa, kein swiftscher Paillettenblingbling, stattdessen eine intim anmutende Atmosphäre im P5 Style Restaurant an der Kiefernstraße. Dort, wo einst der Punk so ähnlich oder lautstärker sein Recht auf Gehör einforderte und alternative Wohnprojekte die Landeshauptstadt erneuerten, regierte diesmal der Hiphop. Der Auftakt der MTV Music Week Düsseldorf mit eben diesem Schwerpunkt war somit vor rund 150 Besuchern „eingerappt“. 50 Jahre Hiphop, 25 Jahre Hiphop in Düsseldorf.

Den Auftakt bildete am Nachmittag eine Fotoausstellung des renommierten Fotografen Schiko, der über Jahrzehnte die Hiphop-Musikhistorie Düsseldorfs abgelichtet hat. Darüber hinaus wird man im Hinterhof Live-Street-Art mit dem renommierten Künstler Hoker One erleben können.

Der Abend stand schließlich im Zeichen der Musik – der Düsseldorfer Musik. Dabei zeigte sich, wie breit der Hiphop in der Landeshauptstadt aufgestellt ist. Soulside Collective – die ihr Studio an der Kiefernstraße in Flingern haben – präsentierte musikalisch, was im Anschluss Tobias „Toxik“ Kargoll zusammenfasste. Nämlich, dass die „Stadt die Geschichte des Hiphops in Düsseldorf immer noch nicht erzählt.“

Doch was ist Hiphop? Seine Anfänge feierte dieser Musikstil im New Yorker Bronx vor 50 Jahren. Dort entstand die Kunstform, die sich in der jetzigen MTV Music Week wiederfinden läßt. Toxik: „Kool DJ Herc nahm damals Platten, die vielleicht seinen Eltern gehört haben, mischte sie so zusammen, dass eine neue Musikrichtung entstand.“ Eine Musikrichtung, in der Düsseldorf bundesweit führend ist, so der Herausgeber von Hiphop.de und verwies aufs Tanzhaus NRW oder bei der Streetfashion auf Viktor braun, LFDY, Ilias & Lowlights und Peso, bei den Labels auf Banger Musik, Selfmade Records und den Studios auf Looplab, Benz Reibach & Koree/Homeboy Studios und Bilk Bass Studios. Deswegen biete die MTV Music Week eine große Chance, dass nun auf die Düsseldorfer Hiphop Geschichte geschaut wird. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, sagte er und fügte mit Blick auf die bisher in der Landeshauptstadt unterschätzte Szene: „Düsseldorf ist mehr als Kraftwerk.“

Die MTV Music Week in Düsseldorf verteilt sich mit vielen Live-Konzerten und Acts bis zum 5. November 2023 auf die ganze Stadt. Mehr Infos bei D.Live.