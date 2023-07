OAC – Olympia am Rhein

„Die olympischen Spielen für Kinder und Jugendliche finden jährlich in Düsseldorf statt“, lacht Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, um kurz darauf neben Peter Schwabe, Präsident vom Stadtsportbund, im Go-Kart Platz zu nehmen und mit guter Laune zu verkünden: „Dies ist mein neues klimaneutrales Dienstfahrzeug.“ Hintergrund ist der morgige Beginn des „Olympic Adventure Camps“, bei dem 50 Sportangebote und Mitmachaktionen kostenfrei ausprobiert werden können.

2004 aus Anlass der Olympischen Sommerspiele in Athen und als Bewerbung für eine mögliche Ausrichtung der Spiele in Düsseldorf und der Rhein-Ruhr Region wurde diese Bewegungscamp ins Leben gerufen, Was als kurzfristige Idee gedacht war, entwickelte sich zu einem Dauerbrenner und fand seitdem mit einer Ausnahme jährlich in der letzten NRW-Ferienwoche statt. Mal auf den Nebenplätzen der Arena (altes Rheinstadion), mal als Sportsommer auf verschiedenen Sportplätzen und letztendlich immer da, wo das Camp hingehört, am Rhein unter und an der Rheinkniebrücke.

Nun warten knapp 160 Helfer und Ehrenamtliche auf rund 100.000 Teilnehmer, die nicht nur allein aus Düsseldorf kommen. Verstärkt ist in den letzten Jahren die Attraktivität dieses bunten Sporttreibens auch über die Grenzen der Stadt bekannt geworden. Aus Leverkusen und Monheim oder aus dem Ruhrgebiet, reisen Familien an, um an diesem kostenlosen Ferienspaß teilzuhaben.

Das Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 21 Jahren und beinhaltet klassische Sportarten wie Boxen, Fußball, Fechten oder Tennis. Darüber hinaus gibt´s Kistenklettern, einen Surfsimulator oder Go-Cart Parcours. „Mit dem Angebot werden wir viele Kinder anziehen“, weiß Peter Schwabe, der sich ebenso über den Inklusionstag am 1. August freut, der sich an Kinder und Jugendliche mit einer Einschränkung orientiert. „Das ist eine tolle Sache, die ausgebaut werden muss.“ Auf eine Erweiterung konnten Hintzche und Schwabe in diesem Zusammenhang verweisen. Erstmals wird 3×3 Basketball für Rollstuhlfahrer angeboten.

Freilich fehlt auch nicht der Hinweis auf die Fußball Euro im kommenden Jahr. Hier geht die Stadt auf „Volunteer-Fang“ und will mit einer Infokampagne beim OAC für die Unterstützung 2024 werben.

Das Olympic Adventure Camp ist täglich vom 29. Juli bis 5. August von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Infos zum OAC gibt´s hier.