Düsseldorfer Top-Designer entwirft für den Discounter

Steffen Schraut bei Breuninger. Steffen Schraut bei Unger Fashion. Steffen Schraut bei Stylebop.com. Steffen Schraut bei mybestbrands. Steffen Schraut bei Aldi Süd. Hä? Der Discounter hat's schon wieder getan und sich mit dem Düsseldorfer Designer einen Top-Namen aus der Fashionbranche als Partner gesichert.

Jette Joop hat schon bei Aldi-Süd verkauft (ob sie dort auch einkauft, weiß man nicht so genau), Ursula Karven hat ihre Yoga-Outfits angeboten, selbst Anastacia war mit einer Glam-Rock-Kollektion präsent. Und nun der Branchenstar aus der Landeshauptstadt.

Für Aldi Süd hat er er, so meldet der Discounter, eine exklusive Modekollektion entworfen. Neben Damenmode zählen erstmals auch Herren- und Sportswear zu der limitierten Designerkollektion. Verkaufsstart ist der 9. April. Die Kollektion gibt es in allen Filialen von Aldi Süd in Deutschland.

Lässige Eleganz, angenehme Materialien

Die Kollektion trage "unverkennbar Schrauts Handschrift" und zeichne sich durch lässige Eleganz, klare Schnitte und angenehme Materialien aus. "Mir war es schon immer wichtig, Lieblingsstücke zu kreieren: stylische und zugleich zeitlose Mode mit hoher Qualität, an der man lange Freude hat und die nicht nur eine Saison getragen wird. Das ist uns mit der Kollektion für ALDI SÜD absolut gelungen", so Steffen Schraut.

Die Damenkollektion beinhaltet Shirts und Blusen, aber auch "knackige Jeans und schöne Kleider". Für Herren gibt es u.a. Jersey-Hemden mit gewebtem Kragen und Knopfleiste. Bei der Sportmode gibt es lässige Sportshorts und -jacken "in angenehmen Materialmischungen für einen individuellen Tragekomfort, für die Damen aufwendig gearbeitete Fitnesshosen und -tops aus Funktionsmaterial". Preise? Zwischen 7,99 Euro und 29,99 Euro.

(Redaktion)