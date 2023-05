180° Gruppe führt 4-Tage-Woche mit 36 Arbeitsstunden ein

Während die 4-Tage-Woche in Europa und weltweit an Boden gewinnt, erachten deutsche Arbeitsmarktexperten es als unrealistisch, Mitarbeitern standardgemäß eine 4-Tage-Woche zu ermöglichen. Im Nachbarland Belgien beispielsweise ist die 4-Tage-Woche bereits seit letztem Jahr offiziell im Gesetz verankert. „Was die Belgier können, können wir auch“, erläutert Malte Tasto, Gründer und CEO der 180° Gruppe mit Sitz in Düsseldorf und Neuss. Die 180°-Gruppe ist ein bundesweit tätiger Dienstleister für IT-Sicherheit, Live-Einbruchschutz, Datenschutz und Informations- und Prozesssicherheit.

Seit Beginn des Jahres arbeiten die mehr als 40 Mitarbeiter der 180° Gruppe erfolgreich an nur 4 Tagen pro Woche, „und dies motivierter als jemals zuvor“, so Malte Tasto. Was für viele noch Wunschdenken ist, wird von den Beschäftigten der 180° Gruppe aus Düsseldorf zum gelebten (Arbeits-) Alltag. „Bei gleichem Lohn und mehr Urlaubstagen haben wir das Arbeitspensum leicht reduziert und arbeiten 36 Stunden an 4 Tagen“, erklärt Tasto. Der freie Tag kann von allen Beschäftigten rollierend geplant werden, während das Unternehmen auch weiterhin an 5 Tagen pro Woche geöffnet ist. Die 4-Tage-Woche wurde auf Managementebene des Unternehmens durchweg befürwortet, denn „eine ausgewogene Work-Life-Balance resultiert in einer höheren Produktivität und Arbeitseffizienz.“

Tasto ist überzeugt, dass die Basis allen Erfolgs auf der Motivation zufriedener und glücklicher Mitarbeiter beruht. „Und die neue Regelung trägt bereits nach wenigen Monaten Früchte“, so Tasto. Das Unternehmen ist eines der wenigen, welches in Zeiten von Personalnot und Fachkräftemangel konstantes Wachstum verbucht. „Wir haben unsere zweistellige Mitarbeiterzahl in den letzten Monaten verdoppelt und durften absolute Spitzenkräfte in unserem Team begrüßen.“