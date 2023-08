6.000 Euro für Flying Hope und Sterntaler e.V.

Der guten Stimmung unter den Anwohnern und den vielen Besuchern aus anderen Stadtteilen konnte kein Regen etwas anhaben. „Wir haben uns sehr gefreut, dass auch bei nicht ganz so guten Wetterbedingungen so viele Besucher zu uns kamen, um das Tombola-Glücksrad für Kinder in Not zu drehen“, so die Zahnärztin Beate Jürgens. Seit elf Jahren stehen sie und ihr Team bei Wind und Wetter auf dem Barbarossaplatz in Oberkassel, um mit ihrer Tombola für den guten Zweck zu sammeln.

In diesem Jahr kamen 1.580 Euro zusammen. Diesen Betrag verdoppelten die beiden Zahnärztinnen Beate Jürgens und Susanne Hörmann aus eigener Tasche. „Und dann kam die gute Nachricht von der Stiftung It´s for Kids, die die Summe von 3.160 Euro auf 6.000 Euro aufstockte und somit fast verdoppelte“, freute sich Beate Jürgens.

Diese Spendensumme wird nun jeweils zur Hälfte zwei Herzensprojekten der Oberkasseler Familien-Zahnarzt-Praxis zugutekommen: Die Sterntaler Düsseldorf werden das Geld in ein Schulprojekt stecken, bei dem die Kinder sich selbst handwerklich betätigen können, verkündete Caroline Merz noch am Abend vor der Bühne. Das Düsseldorfer Pilotennetzwerk Flying Hope e.V. wird von den 3.000 Euro gleich mehrere Flüge finanzieren können, überschlug Michael Offermann die Kosten für den Treibstoff. Offermann war jahrelang als Notarzt in der Flugrettung tätig und stellt seit acht Jahren seine Flugzeit und sein Flugzeug dem Verein zur Verfügung. In diesem Jahr spendete er außerdem den Hauptgewinn der Praxis-Tombola: einen Rundflug über Düsseldorf.

Über den konnte sich eine vierköpfige Düsseldorfer Familie freuen. „Wir wurden so nett von dem Praxisteam angesprochen, dass wir am Glücksrad drehten und tatsächlich den Hauptgewinn zogen“, erzählt Christine Wolff, als sie zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern den Gutschein für den Rundflug auf der großen Bühne überreicht bekam. Starten wird die Familie den Rundflug in Essen-Mülheim. Nur das Wetter muss erst noch besser werden.

Bildquelle: ©Textpublik