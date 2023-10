Gespräch im Museum: Werner Raeune filmte prominente Vertreter abstrakter Kunst

Kaum einer kam den Großen der Düsseldorfer Kunstszene seit den 70er Jahren so nah wie der Regisseur und Journalist Werner Raeune. Er filmte die Protagonisten der Künstlergruppe ZERO Piene, Mack und Uecker, drehte Otto Piene beim Malen mit Feuer in seinem Atelier in Oberbilk auf der Hüttenstraße. 1999 entstand Raeunes Film „Ein Maler setzt Zeichen“. Dort lässt er den Maler Emil Schumacher zu Wort kommen. Schumacher gehört zu den wichtigsten Protagonisten der abstrakten Malerei im Nachkriegsdeutschland. Gedreht wurde der Film an Emil Schumachers Geburtsort und Lebensmittelpunkt Hagen, in Paris sowie in seinen Ateliers auf Ibiza und im Engadin. Schumacher hat die fertig geschnittene Version noch vor seinem Tod im Herbst 1999 gesehen.

Nun kommt Raeune ins Museum Ratingen, wo sein Film in der Ausstellung „Künstlerräume und Porträtfotografien. Sammlungspräsentation“ läuft. Wie dieser Film entstand und wie es ihm gelang, Emil Schumacher beim Malen zu filmen, das wird Teil des Gesprächs sein, zu dem das Museum Ratingen am 26. Oktober um 18.00 Uhr einlädt.

„Einen so bekannten Filmemacher und Zeitzeugen live zu erleben und befragen zu können, ist auf jeden Fall ein Höhepunkt der Ausstellung“, so Catrin Hüske, die das Gespräch moderieren wird. Werner Raeune überblickt wie kein zweiter die Kunstszene im Rheinland nach 1945, weil er mit vielen deutschen und internationalen Künstlern Kontakt hatte und über Jahrzehnte Filme über Kunst für ZDF, Arte und 3SAT produzierte.

Ein weiterer Höhepunkt der Ausstellung findet am 5. November um 11.30 Uhr statt. Das Museum bietet eine Führung durch die Ausstellung mit dem Schwerpunkt auf dem Werk Peter Brünings. „Der 17 Jahre jüngere Peter Brüning und Emil Schumacher kannten und schätzten sich und stellten gemeinsam aus“, erklärt Catrin Hüske. Teil der Führung wird ein Spaziergang zu Brünings Außenskulptur „Objektive Landschaft“ von 1969/2002 in der Cromforder Allee sein.

Die Ausstellung „Künstlerräume und Porträtfotografien. Sammlungspräsentation“ mit Werken von Emil Schumacher, Gerhard Hoehme, Peter Brüning, Hann Trier und Paul Schwer läuft noch bis zum 4. Februar 2024

Dienstags bis Sonntags 11-17 Uhr

Peter-Brüning-Platz 1, 40878 Ratingen

Sonderveranstaltungen:

Gespräch Werner Raeune und Catrin Hüske

am 26. Oktober 2023 um 18.00 Uhr

Führung Peter Brüning

am 5. November 2023, 11.30 Uhr

Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Bildquelle: ©Ralf Cohen Karlsruhe/Emil Schumacher-Stiftung, Hagen