HLB-Beraternetzwerk bleibt auf Spitzenposition im Lündendonk-Ranking

Das Netzwerk unabhängiger Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften HLB mit Deutschlandzentrale in Düsseldorf konnte sich in der aktuellen Lünendonk-Liste 2023 erneut unter den Top 3 der in Deutschland ansässigen Gesellschaften platzieren. Die Lünendonk-Liste des Marktforschungsunternehmens Lünendonk & Hossenfelder führt jährlich die größten in Deutschland tätigen Netzwerke und Allianzen mit unabhängigen Mitgliedsunternehmen sowie Unternehmen im Bereich der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung in einem Ranking zusammen.

Damit bestätigt das HLB-Netzwerk seine Platzierung der vergangenen Jahre und kann im Vergleich zum Vorjahr noch einmal auf deutlich bessere Zahlen verweisen: So stieg der Gesamtumsatz des Netzwerkes um 30 Millionen Euro auf 270 Millionen Euro (2022).

Auch bei den Mitarbeiterzahlen legte HLB weiter zu: Knapp 2500 Mitarbeiter waren 2022 bei den 25 Mitgliedsgesellschaften beschäftigt, fast 150 mehr als im Vorjahr.

„Die positive Entwicklung der Umsatzzahlen und die erneute Spitzenplatzierung sind der Verdienst unserer Mitgliedskanzleien und ihrer hervorragenden Arbeit. Die Zufriedenheit unserer Mandanten, der Fokus auf Austausch von Expertisen innerhalb des Netzwerks und Spezialisierungen in diversen Fachgruppen bleiben auch weiterhin die Grundpfeiler unserer Philosophie und damit die Basis für weiteres Wachstum“, so HLB-Generalsekretär Malo David Kröning. HLB feierte im vergangenen Jahr sein 50-jähriges Bestehen in Deutschland.

