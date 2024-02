NRW und Düsseldorf bleiben bei chinesischen Unternehmen gefragt

Auch bei Unternehmen aus China stehen Nordrhein-Westfalen und Düsseldorf weiter hoch im Kurs: Die Zahl der Investitionsprojekte aus China ist stabil geblieben und eine Reihe neuer Unternehmen aus Greater China mit innovativen Technologien und Geschäftsmodellen haben sich auch im Jahr 2023 für NRW entschieden. Aktuell sind damit rund 1.100 Unternehmen aus Greater China in Nordrhein-Westfalen niedergelassen, knapp 630 davon in der Landeshauptstadt.

Die Landeshauptstadt und die landeseigene Gesellschaft zur Außenwirtschaftsförderung NRW.Global Business haben in der vergangenen Woche den traditionellen Neujahrsempfang für die chinesische Wirtschaft gefeiert. OB Dr. Stephan Keller, Andreas Machwirth, Gruppenleiter Ansiedlung und Außenwirtschaft im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, und der Generalkonsul der Volksrepublik China in Düsseldorf Chunguo Du begrüßten rund 160 Gäste im Hotel Hilton, darunter zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter chinesischer Unternehmen und Institutionen aus Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen.

Die Partnerschaft beider Länder setzt einen klaren Fokus auf Projekte von beidseitigem Interesse – insbesondere nachhaltige Zukunftstechnologien. So baut der Stahl-Spezialist Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals aus der Provinz Zhejiang seine Deutschland- und Europazentrale in Kreuztal auf und übernahm einen örtlichen Stahlrohrproduzenten. Perspektivisch werden dort 110 neue Arbeitsplätze entstehen. Ebenfalls aus Zhejiang erweiterte Hangke Technology seine Niederlassung in Düsseldorf zur Europazentrale und schaffte so 50 neue Arbeitsplätze. Das Unternehmen vertreibt Ladekomponenten für Elektroautos und verfolgt auch F&E-Aktivitäten. Der Turbinenhersteller CSIC Longjiang GH Gas Turbine aus der Provinz Heilongjiang hat in Oberhausen ein bestehendes deutsches Unternehmen übernommen und wird circa 90 Arbeitsplätze neu schaffen. Am Standort Oberhausen sollen künftig neue Produkte und Technologien im Bereich kleine und mittlere Gasturbinen entwickelt werden. Schwerpunkte liegen unter anderem bei der Wasserstoff- und Ammoniakverbrennung. Außerdem hat sich in Düsseldorf das Unternehmen EcoFlow niedergelassen, ein Hersteller von mobilen Energiespeichersystemen, der von hier mit einem neu aufgebauten Team seine Produkte in Europa vertreibt. Gleiches gilt für Aiko Energy, ein Hersteller von Photovoltaik-Produkten sowie Jackery. Darüber hinaus feierte ZCC Cutting Tools, Spezialist für Zerspanungstechnik, in Düsseldorf das 20. Jubiläum am Standort und betreibt mit inzwischen 75 Beschäftigten ein hochmodernes Test- und Demonstrationszentrum sowie ein Logistikzentrum.

Bildquelle: ©Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young