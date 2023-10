100.000 neue Anschlüsse: Glasfasernetz in Düsseldorf wird weiter ausgebaut

Die Landeshauptstadt treibt den Ausbau der Glasfasernetze im Stadtgebiet weiter voran, denn schnelle und zuverlässige Internetleitungen sind ein wichtiger Standortfaktor. Das Unternehmen metrofibre geht in Düsseldorf unter dem Markennamen düsselfibre an den Start. Christopher Rautenberg, Geschäftsführer der metrofibre GmbH und OB Dr. Stephan Keller haben gestern eine Absichtserklärung unterzeichnet, die den Weg für den Glasfaserausbau in 14 Stadtteilen frei macht, vor allem im Düsseldorfer Norden.

„Unser Ziel ist, bis zum Jahr 2030 ganz Düsseldorf mit Glasfaser versorgt zu haben. Mit düsselfibre und dem Ausbau in den nördlichen Stadtteilen machen wir den nächsten großen Schritt, weitere werden noch folgen. Für uns als Landeshauptstadt ist die Verfügbarkeit einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur ein Muss“, so OB Keller. Düsselfibre wird Glasfaser bis in Häuser und Wohnungen verlegen, sofern die Eigentümer dem zustimmen. Christopher Rautenberg ist zuversichtlich: „Ein Glasfaseranschluss von düsselfibre ist zunächst kostenlos. Dabei setzen wir auf einen schnellen, minimalinvasiven Ausbau und verlegen nur echte Glasfaser bis ins Haus oder die Wohnung.“ Rund 100.000 Haushalte in 14 Stadtteilen sollen durch düsselfibre vorwiegend in der Nordhälfte des Stadtgebiets einen Glasfaseranschluss erhalten.

Bildquelle: ©Landeshauptstadt Düsseldorf/Michael Gstettenbauer