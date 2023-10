Düsseldorf auf der Expo Real: Investitionen und Innovationen für die Zukunft der Stadt

„Abwarten ist keine Option“, sagte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller bei seiner diesjährigen Präsentation auf der Immobilienmesse Expo Real in München: „Im Fokus liegen entscheidende Bauprojekte, die klare Impulse in der gegenwärtigen Situation setzen. So investieren wir nicht nur in zahlreiche Schulbauprojekte in Düsseldorf, sondern mit dem Projekt U81 ebenso in die Verkehrsinfrastruktur. Die Zeiten sind herausfordernder denn je, aber in dieser Situation sind Expertise, Ideen, ein konstruktives Miteinander und Sachlichkeit gefordert.“ Auf Landesebene sind zudem Erweiterungen des Landtags und ein Neubau des NRW-Finanzministeriums geplant.

Landeshauptstadt setzt auf Wohnungsbauoffensive

Laufende Projekte wie das Le Coeur, die Deiker Höfe, die Benrather Rochade oder auch der Euref Campus zeigen, dass selbst in Zeiten hoher Zinsen und Baukrisen die Bauindustrie in der Lage ist, visionäre Ideen zu verwirklichen und die Stadt Düsseldorf von morgen zu gestalten. In der gegenwärtigen Phase des Wohnungsbaus legt Düsseldorf besonderen Wert auf Kooperation und Bündelung von Kräften und setzt auf eine Wohnungsbauoffensive. Auch neue Projekte wie beispielsweise ein neues familiäres Quartier an der Königsberger Straße von Wilma Bau oder das Cube Central 378 auf der Erkrather Straße sind geplant. Dort wurde gemeinsam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern die „Planwerkstatt 378“ gegründet, wodurch im gemeinsamen Austausch neue Entwürfe entstanden sind und die Wünsche der Nachbarschaft berücksichtigt wurden.

Bildquelle: ©Landeshauptstadt Düsseldorf/Robert Gongoll