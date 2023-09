Duty Free-Anbieter Heinemann ist zurück am Düsseldorfer Flughafen

Das Familienunternehmen Gebr. Heinemann mit Sitz in Hamburg gehört weltweit zu den bedeutendsten Einzelhändlern des Reisemarkts und ist in Europa Marktführer und der Travel-Retail-Branche. Gebr. Heinemann betreibt Duty Free & Travel Value Shops, in Lizenz geführte Markenboutiquen und Concept Stores an internationalen Flughäfen sowie Shops an Grenzübergängen und an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gruppenumsatz von 2,1 Milliarden Euro.

Bereits von 1992 bis Ende 2012 hat Heinemann die Duty Free-Shops am Düsseldorfer Flughafen betrieben. Nun ist das Unternehmen zurück mit insgesamt vier Duty-free- und Travel-Value-Shops an allen drei Flugsteigen. Der größte Shop befindet sich im Non-Schengen-Bereich am Flugsteig C und umfasst rund 1.300 Quadratmeter Verkaufsfläche. Alle Shops zusammen genommen sind rund 3.700 Quadratmeter groß.

Heinemann will in Düsseldorf auf einen starken regionalen Bezug setzen. Die neuen Shops sind inspiriert von der Rheinmetropole Düsseldorf und ihrer Umgebung. Jeder Shop sieht anders aus und verfügt über eine andere Produktauswahl – angepasst an die Zielgruppen, die erfahrungsgemäß dort flanieren. Der starke Bezug zu Düsseldorf wird auch im Sortiment aufgegriffen – so gibt es regionale Marken wie Killepitsch, Rhein Gin und Siegfried Gin.

Bildquelle: ©Flughafen Düsseldorf GmbH