Flughafen Düsseldorf zieht positive Sommerferien-Bilanz

Steigende Passagierzahlen, Air Defender, Hitzewelle im Juni, Gewitterlagen im Juli, Klimaaktivisten – der Flughafen Düsseldorf war in den Sommerferien, der verkehrsreichsten Zeit des Jahres, vielfach gefordert. Dabei gelang es dem Flughafen, die Auswirkungen auf den Flugbetrieb und die Passagierprozesse in Grenzen zu halten.

Der Aufwärtstrend am Flughafen hat auch in den Sommerferien angehalten, die Nachfrage nach Flugreisen war ungebremst, insbesondere zu den klassischen Urlaubszielen. Vom 22. Juni bis zum Ende des ersten Augustwochenendes verzeichnete der Düsseldorfer Flughafen über drei Millionen Fluggäste bei mehr als 21.000 Starts und Landungen. Damit setzt sich die Erholung nach Corona fort, mit rund zehn Prozent Wachstum bei den Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahr. Besonders gefragt waren in diesem Sommer die Urlaubsklassiker am Mittelmeer, allen voran Spanien, die Türkei, Griechenland und Italien.

„Ich freue mich über die positive Verkehrsentwicklung. Gerade angesichts des Wegfalls vieler innerdeutscher Verbindungen, geopolitischer Faktoren und Lieferengpässen bei neuen Flugzeugen. Ein Plus von rund zehn Prozent mehr Fluggästen im Vergleich zu den Sommerferien des letzten Jahres signalisiert nicht nur eine anhaltend hohe Reisebereitschaft, sondern auch das gestärkte Vertrauen unserer Passagiere“, so Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Die steigende Nachfrage hat sich in allen Bereichen des Airports bemerkbar gemacht. Die Parkplätze waren sehr gut ausgelastet. Auch das Angebot online buchbarer Stellplätze war in den letzten Wochen stark gefragt. Der Flughafen bot etwa die Hälfte der Stellplätze online an, sodass an den Schranken genügend Kapazität für spontane Abholer, Bringer und Parkkunden ohne Reservierung vorhanden war.

Leistungsfähigkeit des Flughafens ist gestiegen

Der Flughafen ist schon früh im Jahr in die Offensive gegangen, um den Komfort und die Aufenthaltsqualität für seine Fluggäste zu erhöhen. Im Rahmen des „Off-Block“-Programms wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die auf eine Verbesserung der Sauberkeit im Terminal und eine Beschleunigung der Abfertigungsprozesse abzielen.

Nach der guten Wirkung der Maßnahmen in den Oster- und Pfingstferien bewährte sich das Programm auch während der Sommerferien. Weitgehend reibungslose Abläufe bestimmten das Bild im Terminal. So konnten die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen deutlich reduziert werden. Im Durchschnitt passierten mehr als 90 Prozent der Passagiere die Kontrollstellen innerhalb von zehn Minuten. Selbst in den Verkehrsspitzen lag die Wartezeit in aller Regel nur kurzzeitig bei maximal 20 bis 25 Minuten.

Die Fluggäste teilen ihre positive Erfahrung am Airport über das Feedback-System des Flughafens mit. Allein im zweiten Quartal hat der Airport über eine halbe Million Bewertungen von Fluggästen erhalten. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich eine deutliche Verbesserung in der Wahrnehmung der Abläufe und der Servicequalität.

Bildquelle: ©Andreas Wiese / Flughafen Düsseldorf