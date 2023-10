Endspurt zum Jahresende: Ausbau des Radhauptnetzes schon weit fortgeschritten

Düsseldorf soll eine der fahrradfreundlichsten Großstädte in Deutschland werden. Die Stadt arbeitet mit Hochdruck am Ausbau des Düsseldorfer Radhauptnetzes, um dieses Ziel zu erreichen. Nachdem in der vergangenen Woche der Baustart der Nord-Süd Radleitroute auf den Weg gebracht wurde, macht die Stadt erneut einen Schritt in Richtung fahrradfreundliche Großstadt. Ab sofort profitieren Radfahrerinnen und Radfahrer von neuen Radverkehrsanlagen entlang des hoch frequentierten Lastrings Auf’m Hennekamp zwischen Himmelgeister Straße und Mecumstraße.

Mit einem Investitionsvolumen von rund 1,5 Millionen Euro hat die Stadt eine weitere Lücke im Radhauptnetz geschlossen und dort die Knotenpunkte Witzelstraße und Mecumstraße ausgebaut. Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und Katharina Metzker, Leiterin des Amtes für Verkehrsmanagement, begutachteten am vergangenen Freitag die neuen Radverkehrsanlagen entlang des Lastrings, die bis auf wenige Restarbeiten fertiggestellt und ab sofort für den Radverkehr freigegeben sind.

„Wir haben ein wichtiges Teilstück im Radhauptnetz fertiggestellt“, so OB Keller. „Mit diesem Lückenschluss verbessern wir die Sicherheit und den Komfort für Radfahrerinnen und Radfahrer. Die Protected Bike Lane sorgt zusätzlich für ein gesteigertes Sicherheitsempfinden.“ Im Rahmen der Arbeiten zum Ausbau des Radhauptnetzes am Lastring wurden auf einem Teilstück der Straße Auf’m Hennekamp beidseitig Radverkehrsanlagen eingerichtet: Auf der südlichen Fahrbahnseite, zwischen Himmelgeister Straße und Witzelstraße, wurde ein Fahrstreifen aufgegeben und stattdessen ein Radfahrstreifen angelegt. Dieser wurde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit als eine Protected Bike Lane eingerichtet, die den Radverkehr mit Trennelementen vom Autoverkehr trennt. Von dort aus kann nun rechts auf den bereits ausgebauten Zweirichtungsradweg der Witzelstraße abgebogen, links in Fahrtrichtung Innenstadt gefahren oder geradeaus über eine neue, rot markierte Radwegefurt die Witzelstraße in einem Zug gequert werden. Zwischen Witzelstraße und Mecumstraße wurde im weiteren Verlauf ein Radfahrstreifen eingerichtet, welcher an die Radfurt an der Kreuzung anschließt. Auch dieser wurde in Teilen als Protected Bike Lane angelegt.

An der Kreuzung Mecumstraße/Auf‘m Hennekamp schließt der neue Radweg an den Bestandsradweg im Seitenraum an, der in einem zweiten Bauabschnitt voraussichtlich im kommenden Jahr saniert werden soll. Da es an dieser Stelle in der Vergangenheit vermehrt zu Konflikten mit wartendem Fußverkehr auf dem Radweg kam, wird dieser zunächst auf der Fahrbahn fortgesetzt und erst nach dem Fußüberweg über eine Rampe auf das Niveau des bestehenden Radwegs geführt.

Auf der nördlichen Fahrbahnseite Auf’m Hennekamp besteht nicht genügend Raum, um einen Radfahrstreifen einzurichten. Aufgrund der Bedeutung dieser Straße als Teil des Düsseldorfer Lastringes konnte auf dieser Seite keiner der drei Fahrstreifen aufgegeben werden. Auch die Reduzierung der Gehwegbreite schied aus, da andernfalls für den Fußverkehr nicht mehr ausreichend Bewegungsfläche zur Verfügung gestanden hätte. Für eine verbesserte Radverkehrsführung wurden hier dennoch einige Optimierungen vorgenommen. Der Radverkehr wird vor der Kreuzung Mecumstraße, in Fahrtrichtung West, ab sofort über eine Leipziger Kombispur geführt. Das ist eine Rechtsabbiegespur für Autos, die für Radfahrende zum Geradeausfahren frei gegeben ist. Der neu angelegte Radweg in Höhe der Ludgerusstraße, über den der Radverkehr mittels Rampe deutlich entlang des Lastringes weitergeführt wird, sorgt für mehr Beachtung durch den Autoverkehr, bevor sich die Radfahrenden wieder in den Fließverkehr einordnen.

Ausbau des Radhauptnetzes schreitet voran

Bis Ende des Jahres sollen noch vier weitere Projekte zum Ausbau des Radhauptnetzes fertig gestellt werden. Parallel zu den Arbeiten Auf’m Hennekamp wird auch die Haroldstraße fertiggestellt. Dort wurden die Radwege auf rund 300 Metern ausgebaut und ebenfalls eine Protected Bike Lane eingerichtet. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde ebenfalls die Fahrbahndecke saniert. Bis auf einige noch fehlende Markierungen und Poller ist dieses Projekt fast abgeschlossen. Auch die Arbeiten auf der Eulerstraße und Am Schönenkamp sind in vollem Gange und werden, wenn das Wetter mitspielt, im November dieses Jahres fertig gestellt. In der kommenden Woche starten darüber hinaus auch die Arbeiten am Verkehrsknoten Cecilienallee/Robert-Lehr-Ufer. Dort wird ebenfalls noch in diesem Jahr eine

