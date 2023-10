Gastro-Gipfel: „Rolling Pin.Convention“ zieht 2024 von Berlin nach Düsseldorf

Deutschlands größter Gastro-Gipfel zieht von Berlin nach Düsseldorf: Die „Rolling Pin.Convention“, ein Fachkongress und Branchen-Treffen der ganz besonderen Art mit rund 10.000 Profis aus der Gastronomie-Szene, findet im Herbst 2024 erstmalig auf dem Areal Böhler statt. Dabei ist das komplette Who is Who der Starköchinnen und -köche und namhafter Newcomerinnen und Newcomer. Es gibt Master-Classes, Fachausstellungen, Debattenbeiträge und Networking. Die Auszeichnungen auf der Rolling Pin Bühne gelten unter den Köchinnen und Köchen sowie Sommeliers als Oscars der Branche in der deutschsprachigen Welt.

„Die NRW-Landeshauptstadt bietet als Zentrum einer lebendigen Gastronomie-Szene in der Metropolregion zwischen Rhein und Ruhr beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Convention. Wir haben die Entscheidung für den Umzug getroffen, weil alle Partner den Erfolg wollen und von dem Potential der Stadt Düsseldorf als Gastronomie-Hotspot überzeugt sind“, sagt Jürgen Pichler, Gründer und CEO von Rolling Pin. Die Landeshauptstadt möchte sich als starker Gastgeber präsentieren. Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller hatte nach ersten Gesprächen mit Jürgen Pichler und Mitveranstalter METRO früh die Idee, das in dieser Art einmalige Branchen-Event an den Rhein zu holen – und dafür, neben dem städtischen Amt für Wirtschaftsförderung, mit der IHK Düsseldorf, dem Branchenverband Dehoga Nordrhein sowie der Düsseldorf Convention Partner gewinnen können.

„Eine attraktive Gastronomie trägt zu einer lebenswerten Stadt bei. Das gilt in besonderem Maße für Düsseldorf. Denn unsere Stadt, ebenso wie die Gastronomie in seiner ganzen Bandbreite, steht für Gastfreundschaft, Genuss und Gemeinschaft“, so OB Keller. Die METRO ist seit dem Start 2017 Mitveranstalter und Partner der Rolling Pin.Convention Germany und versteht den Umzug als weiteres Bekenntnis zum Standort Düsseldorf. Martin Behle, Chief HoReCa Officer der METRO AG: „Bereits vor 8 Jahren entschieden Jürgen Pichler und ich, die bis dahin nur in Österreich stattfindenden Chefdays – heute Rolling Pin.Con-vention – nach Deutschland zu holen. Die Resonanz war von Beginn an beeindruckend. Nun wollen wir das Potenzial dieser tollen Branchenveranstaltung weiter ausbauen, indem wir sie nach Düsseldorf holen.“ Auf städtischer Seite liegt die Federführung des Projekts bei der Düsseldorf Convention, einer Abteilung der Stadttochter Düsseldorf Marketing GmbH.

Die deutsche Ausgabe der Rolling Pin.Convention hat erstmals 2017 in Berlin stattgefunden. Die jüngste Ausgabe der Veranstaltung lockte rund 10.000 Gastro-Profis in die Arena Berlin. Die Liste der Stars liest sich wie das internationale und nationale Who is Who der Branche, darunter unter anderem die teilweise mit Michelin-Sternen dekorierten und aus dem TV bekannten Köche Ferran Adriá (Erfinder der Molekularküche), Alex Atala, Tim Raue, Tim Mälzer und Alexander Herrmann. Auf dem Programm standen über 60 Cooking-Demonstrations, Masterclasses, Talks und Workshops.

Bildquelle: ©Landeshauptstadt Düsseldorf / Michael Gstettenbauer