NRW-Statistik: Industrie-Energieverbrauch ist 2022 stärker zurückgegangen als im Bundesdurchschnitt

Das Verarbeitende Gewerbe in Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2022 mit 1.151.Petajoule 12,4 Prozent weniger Energie verbraucht als im Vorjahr 2021. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW mitteilt, ist das ein stärkerer Rückgang als im Bundesdurchschnitt (−9,1 Prozent). Der stärkste Rückgang aller Bundesländer wurde mit −16,7 Prozent für den Stadtstaat Hamburg verzeichnet. Rückgänge des Energieverbrauchs wurden für fast alle Bundesländer ermittelt – lediglich in Thüringen stieg der Energieverbrauch um 4,8 Prozent.

Innerhalb Nordrhein-Westfalens errechnet sich für die Industrie in Mülheim an der Ruhr im Jahr 2022 mit 4,9 Prozent der höchste Anstieg des Energieverbrauchs aller kreisfreien Städte und Kreise des Landes gegenüber dem Vorjahr. Im Kreis Lippe sank der Energieverbrauch in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 40,3 Prozent am stärksten. Deutschlandweit wies der Saale-Orla-Kreis in Thüringen den höchsten Anstieg (+52,9 Prozent) auf. Dagegen hat sich der Energieverbrauch der Industrie im baden-württembergischen Stadtkreis Heidelberg deutschlandweit mit −69,3 Prozent am stärksten verringert.

Kohle war in NRW wichtigster Industrie-Energieträger

In der Regionaldatenbank Deutschland lassen sich die Energieträger Kohle, Heizöl, Erdgas, erneuerbare Energien, Strom, Wärme und sonstige Energieträger vergleichen. In 2022 hatte Erdgas bundesweit mit 27,7 Prozent den größten Anteil aller in der Industrie eingesetzten Energieträger; Strom (21,4 Prozent) und Kohle (15,3 Prozent) folgten auf den Plätzen zwei und drei. In Nordrhein-Westfalen hatte dagegen Kohle mit 22,8 Prozent den höchsten Anteil; es folgten Erdgas (19,8 Prozent) und Strom (17,7 Prozent). Kohle und Erdgas blieben damit – wie bereits im Vorjahr – die wichtigsten Energieträger für die nordrhein-westfälische Industrie, obwohl die Anteile beider Energieträger jeweils um rund zwei Prozentpunkte niedriger waren als 2021.

Bildquelle: ©ilona brigitta martin / pixelio.de