OB Keller empfängt Ambassadors und Städtepartner

Verkehrte Welt im Rathaus? Dann wohl doch eher Respekt vor den Gästen. Während des Empfangs für die Botschafter der Invictus Games sprach Düsseldorfs OB Stephan Keller in englisch, während Tony Page, Pendant aus der britischen Partnerstadt Reading, in fast fehlerfreiem deutsch seine Freude über die Veranstaltung und die Partnerstadt zur Landeshauptstadt zum Ausdruck brachte. Wobei der smarte Engländer sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen konnte.

Denn: Während es eine Düsseldorf Straße in Reading gäbe, habe er einen entsprechenden Namen in Düsseldorf nicht gefunden, scherzte der Bürgermeister, dessen Mutter in Düsseldorf geboren ist, und hob dabei natürlich die Freundschaft „zwischen diesen herausragenden Städten“ hervor, die 1947 damit begann, dass Kinder und Jugendliche aus der zerbombten Stadt am Rhein für einige Monate nach Reading eingeladen wurden.

Doch zurück zu den Games, die heute eröffnet werden. Im Vorfeld der Invictus Games wurde nach Botschafterinnen und Botschaftern (Ambassadors) in den Partnerstädten Chemnitz, Reading und Toulouse gesucht, die den Geist der Spiele in die Welt tragen sollten. So sollte mehr Bewusstsein für Veteranen und Kriegsverletzte sowie die Invictus Games selbst geschaffen werden. In Düsseldorfs Partnerstädten haben je zwei Ambassadors in den letzten Wochen und Monaten mittels verschiedener Aktionen auf die Invictus Games aufmerksam gemacht.

Deshalb empfing Oberbürgermeister Stephan Keller empfing die Ambassadors aus eben genannten Städten gemeinsam mit offiziellen Vertretungen sowie die

Düsseldorfer Ambassadors im Rathauses. Dazu gehörten auch Kieran Drake, stellvertretender Botschafter bei der Britischen Botschaft in Berlin, Nick Russell, britischer Generalkonsul, sowie Tony Page, Oberbürgermeister der Stadt Reading.

„Ich danke allen Ambassadors für ihre wichtige Arbeit, die die Lebenswirklichkeit der Veteranen und Kriegsverletzten in den Fokus rückt“, sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister. „Gemeinsam feiern wir in den kommenden Tagen die Invictus Games in unserer Stadt und die Athletinnen und Athleten, die aus Frankreich, Großbritannien und vielen anderen Nationen mit sportlichem Ehrgeiz zum Erfolg der Spiele beitragen werden.“ Die Spiele seien für ihn eine seiner favorisierten Veranstaltungen in diesem Jahr.

Aber was ist jetzt mit der Reading Straße? Die wird in der Nähe des Hauptbahnhofes kommen, versprach OB Stephan Keller.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller mit den Ambassadors aus Reading, Toulouse, Chemnitz und Düsseldorf sowie offiziellen Vertretungen. Fotos: Young

Beim Empfang (v. l.): Nick Russell, britischer Generalkonsul, Tony Page, OB von Reading, OB Dr. Stephan Keller und Kieran Drake, stellv. Botschafter bei der Britischen Botschaft in Berlin. Foto: Young