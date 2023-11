„UEFA Working Visit“: Düsseldorf ist für die Fußball-EM 2024 gut aufgestellt

Rund sieben Monate vor Turnierstart ist Düsseldorf „bereits gut aufgestellt“ für die UEFA EURO 2024, die mit fünf Spielen auch in der Landeshauptstadt gastieren wird – so lautet das Fazit des zweiten so genannten „Working Visits“, bei dem sich das Projektteam der Host City Düsseldorf, des europäischen Fußball-Verbandes UEFA sowie der EURO 2024 GmbH über den aktuellen Stand der Planungen ausgetauscht haben. In der letzten Woche waren die Delegationen in der Landeshauptstadt zu Gast und haben sich in zahlreichen Workshops zu Themen rund um Europas größtes Fußballturnier getroffen. Dabei ging es beispielsweise um Sicherheit, Mobilität, Fan Zonen, Nachhaltigkeit und natürlich die Organisation der Spiele in der Arena.

„Ich freue mich über die vielen positiven Rückmeldungen, die unser Projektteam zum Stand der Planungen von den Kollegen aus Frankfurt und der Schweiz erhalten hat. Dies zeigt, dass wir als Ausrichterstadt mit schlüssigen Konzepten auf einem sehr guten Weg sind“, so Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. „Wir werden die Planungen mit dem gleichen Engagement wie bisher weiterführen und zur UEFA EURO 2024 ein guter Gastgeber für die vielen Fußballbegeisterten aus ganz Europa sein.“

In den kommenden Monaten werden die Vorbereitungen auf die UEFA EURO 2024 weiter vorangetrieben. Nächster Meilenstein ist der „Final Draw“ am 2. Dezember – danach steht fest, welche Teams ihre Spiele der Gruppenphase in der Landeshauptstadt austragen werden. Düsseldorf ist eine der zehn Gastgeberstädte des Turniers, das vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 stattfinden wird. Fünf Spiele werden in der Landeshauptstadt angepfiffen:

Montag, 17. Juni 2024 (Vorrunde, Gruppe D)

Freitag, 21. Juni 2024 (Vorrunde, Gruppe E)

Montag, 24. Juni 2024 (Vorrunde, Gruppe B)

Montag, 1. Juli 2024 (Achtelfinale)

Samstag, 6. Juli 2024 (Viertelfinale)

Es wird mit bis zu 2,5 Millionen Fans in den Stadien und mehreren Milliarden TV-Zuschauerinnen und TV-Zuschauern gerechnet.

