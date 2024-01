Wenn die Sonne allzu fern ist und der Himmel grau in grau

Wenn auch nur für eine kurze Zeit der „weiße“ Winter Einzug hält, ist es um so schöner, den Geist in die Ferne zu wärmeren Gefilden schweifen lassen. Dabei kann ab dem Wochenende die boot 24 unterstützend zur Seite stehen, wenn die weltgrößte Wassersportmesse in Düsseldorf startet.

„Destination Seaside“ – allein die beiden Begriff lassen den warmen Wind um die Nase wehen, angereichert mit einer Brise Salzwasser, und das Gefühl wärmender Sonnenstrahlen auf der Haut spüren. In den Hallen 13 und 14 locken Anbieter aus den weltweit beliebtesten Regionen mit einem internationalen Reisemarkt für Sport und Urlaub am, im und auf dem Wasser. Zauberhafte Länderpräsentationen z.B. aus Ägypten, Griechenland, Indonesien, Kroatien, Mauritius, Trinidad und Tobago oder Zypern laden zum Träumen von der kommenden Urlaubssaison ein. Namhafte Charteranbieter zeigen die Einzigartigkeit eines Urlaubs auf dem Wasser mit Segelyachten und Motorbooten. Auch das sanfte Dahingleiten mit dem Hausboot über die Flüsse und Seen Mitteleuropas erfreut sich in den vergangenen Jahren wachsender Beliebtheit und die Besichtigung der Boote ist ein attraktiver Anziehungspunkt in der Destination Seaside.

Dive Center: Abtauchen in faszinierende Unterwasserwelten mit den Stars der Szene

Eintauchen in faszinierende Unterwasserwelten lockt in den Tauchhallen 11, 12 und dem Norden der Halle 13. Die Hersteller und Händler bringen ihre innovativen Ideen und aktuelle Ausrüstung für den Tauchsport mit nach Düsseldorf und laden die Fans zum Shoppen auf der Messe ein. Zusätzlich können alle Einsteiger und Profis im Schnupperbecken und dem futuristischen Tauchturm in der Halle 12 einmal selbst abtauchen. Die spannenden Tauchslots wie z.B. Schnuppertauchen für Einsteiger, Mermaiding – das Tauchen wie eine Meerjungfrau ist auch für junge Männer ein Riesenspaß, Tauchworkshops für Fortgeschrittene oder das Apnoetauchen mit nur einem Atemzug können auf boot.de gebucht werden.

Bühnenprogramm und Gäste

Ein besonderer Publikumsmagnet in der Halle 12 ist die Bühne des Dive Centers. Die Moderatoren Anna von Boetticher und Jan Schulte führen neun Tage lang durch das Programm. Unter den Gästen befinden sich auch dieses Jahr wieder viele bekannte Filmemacher und Abenteurer, die das Publikum emotional in die Unterwasserwelten entführen. Mit dabei sind Morne Hardenberg, Unterwasser-Kameramann aus Südafrika, Florian Fischer, Dada Li und Peter Löseke von Behind The Mask, die Tänzerin, Filmemacherin und Freediverin Julie Gautier, der Unterwasserfotograf Tobias Friedrich, Claudia und Hendrik Schmitt von The Jetlagged, Freediver Nik Linder, Apnoetaucher und Fotograf Fred Buyle, Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke und der Journalist und Moderator Dirk Steffens.

Treffpunkt der internationalen Tauchszene

In den Tauchhallen zeigen Hersteller und Händler alles, was Taucher für spannende Unterwassertouren benötigen. Marktführer wie Mares, Cressi, Padi, bts Europe, NRC International, der Verband Deutscher Sporttaucher, Aqua Lung oder XDeep präsentieren neuestes Equipment. Zusätzlich können Reisen direkt bei zahlreichen Destinationen wie zum Beispiel Ägypten, Curacao, oder Indonesien gebucht werden. Wieder zurück in den Tauchhallen (Halle 11) ist die beliebte Water Pixel World. Hier gibt es neueste Film- und Fotoausrüstung mit technischen Raffinessen für spektakuläre Aufnahmen. Auf der Bühne geben Profis der Unterwasserfilmszene Tipps und berichten über die besonderen Tricks beim Filmen unter der Meeresoberfläche.

Segelhallen mit kompletten Flotten und Premieren

Segelyachten und -boote in Hülle und Fülle liegen in den Hallen 15 und 16 vor Anker. Die Global Player sind mit ihren kompletten Flotten und Premieren ebenso an Bord wie Newcomer und innovative Start-Ups. Fast 100 Herstellerinnen und Hersteller bilden ein komplettes Bild der Branche ab. Segelsportler treffen sich im Sailing Center und an der Bühne in der Halle 15. Umgeben von verschiedenen Klassenvereinigungen bietet es eine einzigartige Plattform für alle Segelfans und die Großen der internationalen Segelszene geben sich hier die Klinke in die Hand. Mit dabei sind sowohl Legenden wie Segel-Urgestein Burghard Pieske als auch aktuelle Shooting-Stars der Offshoreszene wie die Niederländerin Rosalin Kuipper. Die Frauen, die es bereits in die internationale Regattaszene geschafft haben, unterstützen junge Seglerinnen, um im Offshoresegeln Fuß zu fassen. Vorreiter ist hier das „Offshoreseglerinnen X The Magenta Project, powered by float.“ Schirmfrau Annie Lush stellt die innovative Förderung junger deutscher Seglerinnen im Offshoresegeln vor.

Weltgrößte Yacht- und Wassersportmesse

Diese und zahlreiche weitere Yachten, Boote oder Katamarans gibt´s vom 20. bis 28. Januar 2024 auf der boot boot Düsseldorf, der größten Yacht- und Wassersportmesse der Welt mit über 230.000 Besuchern aus über 60 Ländern und mehr als 1.500 Ausstellern aus 68 Nationen auf 220.000 Quadratmetern in den Hallen 1 bis 17. Tickets online unter www.boot.de.

Bildquelle: (c)Messe Düsseldorf / ctillmann