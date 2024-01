boot 2024: Premierendichte hoch wie nie

Endlich heißt es am 20. Januar wieder „Leinen los für die boot Düsseldorf“ und die größte Wassersportschau der Welt surft 2024 wieder auf der Erfolgswelle. In den Hallen 1 bis 17 gibt es auf 220.000 Quadratmetern Spaß, Sport und Spiel zum Anschauen und aktiven Mitmachen. Fast 1.100 Boote liegen in den Hallen 1 bis 6, 7a, 9, 15 und 16 vor Anker, dazu kommen Hausboote in der Halle 13 und Kanus in der Halle 14. Am Samstag in einer Woche geht es los und schon jetzt reisen jeden Tag zahlreiche Bötchen und Yachten an. Heute am 11. Januar haben unter anderem eine Princess V50, eine Prestige X60 und die spektakuläre Omikron OT60 den Anleger an der Messe angesteuert und sich von Schiffskran „Big Willi“ aus den Fluten des Rheins heben lassen.

Vor allem für die internationale Boots- und Zubehörindustrie ist die Messe in Düsseldorf auch die wichtigste Businessplattform. Messechef Wolfram Diener sagt: „Jedes Jahr empfangen wir hier neben den 200.000 Wassersportfans fast 40.000 Fachleute aus allen Teilen der Welt. Das sind Menschen, die im Wassersportbusiness arbeiten – da reicht die Palette von den Betreibern einer Surf- oder Segelschule, über die Tauchbasisinhaber, den Charteranbieter oder Menschen, die in Yachten investieren wollen. Für diese Besucherinnen und Besucher haben wir ein eigenes Fachprogramm zusammengestellt und fachbezogene Seminare und Konferenzen organisiert.

Hohe Premierendichte

Für boot Director Petros Michelidakis ist insbesondere die hohe Dichte an Premieren auf der Weltleitmesse ein tolles Ergebnis: „Die boot 2024 wird eine Schau der Superlative. Wir haben einzigartige Weltpremieren bei Motorbooten und Segelyachten an Bord. Die Superboathalle 5 steuert schon seit der boot 2020 auf einem enormen Erfolgskurs. Hier ist alles dabei, was bei luxuriösen Tendern Rang und Namen hat. Auch unser Heimathafen für die Superyachten in der Halle 6 erstrahlt in vollem Glanz. Und das Angebot in den Hallen 15 und 16 mit den internationalen Marktführern der Segelbranche ist unübertroffen.“ So feiert zum Beispiel die schnittige Segelyacht Hallberg Rassy 69 Weltpremiere vor einem internationalen Publikum auf der boot. Über 1.500 Ausstellerinnen und Aussteller werden vom 20. bis 28. Januar die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt in die Weltmetropole des Wassersports verwandeln. An neun Messetagen zündet an den Ständen, Bühnen und Mitmachaktionen ein Feuerwerk an Innovationen, Ideen und Aktionen.