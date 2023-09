Arbeitslosigkeit in Düsseldorf weiter gestiegen

„Seit Beginn der Sommerpause steigt die Arbeitslosigkeit in Düsseldorf kontinuierlich und vergleichsweise stark an“, sagt Birgitta Kubsch-von Harten, Leiterin der Agentur für Arbeit Düsseldorf. „Dabei beobachten wir, dass auch die Unterbeschäftigung zunimmt und sich die Arbeitskräftenachfrage zunehmend verhalten zeigt. Die konjunkturelle Entwicklung hinterlässt erste Spuren am Düsseldorfer Arbeitsmarkt.

25.363 Arbeitslose wurden im August 2023 in der Agentur für Arbeit Düsseldorf registriert. Das sind 285 Frauen und Männer mehr als im Vormonat, was einem Plus von 1,1 Prozent entspricht. Im August waren 1.380 Personen mehr als im Vorjahresmonat arbeitslos gemeldet (+5,8 Prozent). Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der arbeitslosen Männer um 235 an (+1,8 Pro-zent), die der Frauen um 50 (+0,4 Prozent).

Im August meldeten sich 1.955 zuvor erwerbstätige Personen arbeitslos. Das sind 32 Personen oder -1,6 Prozent weniger als im Vormonat und 301 Personen oder 18,2 Prozent mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. 1.543 arbeitslose Menschen mündeten im August 2023 in eine neue Erwerbstätigkeit ein. Das sind 152 Personen mehr als im Juli (+10,9 Prozent) und 52 Personen mehr als im August des vergangenen Jahres (+3,5 Prozent).

Die Arbeitslosenquote ist zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte gestiegen und liegt aktuell bei 7,2 Prozent. Im August 2022 hatte die Arbeitslosenquote 6,9 Prozent betragen. Mit 8.575 Personen hat die Zahl derjenigen, die ein Jahr oder länger arbeitslos gemeldet sind, gegenüber Juli 2023 um 84 Frauen und Männer zugenommen (+1,0 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergibt sich bei den Lang-zeitarbeitslosen ein Minus von 1.002 Personen (-10,5 Prozent).

Ausbildungsmarkt

„Glücklicherweise haben wir in Düsseldorf wieder mehr Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungsstellen. Auch die Düsseldorfer Unternehmen meldeten wieder mehr Ausbildungsstellen“, freut sich Birgitta Kubsch-von Harten über die positive Entwicklung am Düsseldorfer Ausbildungsmarkt. „Auch nach dem offiziellen Ausbildungsstart werben wir dafür, nicht aufzugeben. Für alle, die jetzt noch in die Ausbildung einsteigen möchten, werden wir eine gute Lösung finden.“

Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber hat sich im August 2023 gegen-über dem Vorjahresmonat um 74 auf 3.263 gesteigert (+2,3 Prozent). Bereits mit einer Ausbildungsstelle oder einer Alternative versorgt sind in Düsseldorf 2.250 junge Menschen. Das sind 332 Personen mehr als vor einem Monat und 77 mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. 743 junge Menschen sind noch auf der Suche nach einer Ausbildung, einem Studium oder einer Alternative. Seit Beginn des Ausbildungsvermittlungsjahres am 1. Oktober 2022 wurden inzwi-schen 3.943 Ausbildungsstellen gemeldet. Das sind 201 Stellen mehr als zum Vorjahreszeitpunkt (+5,4 Prozent).

Bildquelle: ©Chris Göttert / Agentur für Arbeit Düsseldorf