Arbeitsschutzmesse lockt mehr als 60.000 Fachbesucher in die Stadt

Die weltweit führende Messe für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit A+A hat an ihren vier Ausstellungstagen rund 62.000 Fachbesucher*innen aus 140 Ländern in die Landeshauptstadt gelockt. Unter dem Leitmotiv „Impulse für eine bessere Arbeitswelt“ haben 2.200 Unternehmen aus 58 Ländern ihre Innovationen in 12 Hallen auf mehr als 80.000 Quadratmetern präsentiert.

In diesem Jahr standen die Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Smart Wearables und PSA, Bestell-Apps für Gefahrenstoffmanagement, KI-basierte Gesundheitscoaches sowie Virtual Reality Anwendungen und Exoskelette sind Beispiele für Technologien, die die Arbeitswelt in eine digitale und nachhaltige Richtung führen. Diese Entwicklungen unterstützen nicht nur die Sicherheit am Arbeitsplatz, sondern tragen auch zur Effizienzsteigerung und zur Schaffung gesünderer Arbeitsumgebungen bei. „Die diesjährige A+A hat sich den aktuellen Fragen und Herausforderungen angenommen, Denkanstöße gegeben, Lösungsansätze aufgezeigt und den persönlichen Austausch gefördert“, so Lars Wismer, Director der A+A: „Es war großartig zu erleben, wie die Messe als Plattform die Branche vernetzt und inspiriert.“

Der 38. Internationale Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin mit rund 3.000 Kongressbesucherinnen und -besuchern griff Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz und die Folgen des Klimawandels auf. Als international führende Fachveranstaltung präsentierte er nationale und globale politische Vorstöße und Präventionsstrategien wie die „Vision Zero“ sowie arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse anwendungsorientierter Forschung. Auf der WearRAcon Europe Konferenz, der europäischen Ausgabe der WearRAcon Konferenz in den USA, die erstmalig auf der A+A 2023 stattfand, präsentierten und diskutierten Experten aus Forschung und Entwicklung sowie Unternehmen über Innovationen und Trends im Bereich der Exoskelett-Technologie.

Die nächste A+A findet vom 04. bis 07. November 2025 statt.

Bildquelle: ©Messe Düsseldorf / ctillmann